ΕΛΛΑΔΑ

18.12.2025 18:31

Στη φυλακή 4 συλληφθέντες για τους τόνους κοκαΐνης – «Δεν ήταν δικό μου το πλοίο», ισχυρίστηκε ο «Έλληνας Εσκομπάρ»

Στη φυλακή οδηγήθηκαν τέσσερις από τους πέντε συλληφθέντες, για την υπόθεση με τους τόνους κοκαΐνης σε πλοίο ανοιχτά της Γαλλίας.

Ανάμεσά τους, ο «Έλληνας Εσκομπάρ», ο οποίος φέρεται να υποστήριξε ότι το πλοίο δεν ήταν δικό του και ότι το είχε πουλήσει τον Αύγουστο.

«Αρνούμαι τις κατηγορίες. Το πλοίο στο οποίο βρέθηκαν τα ναρκωτικά δεν μου ανήκει. Είχε μεταβιβαστεί στις 6/8/2025 σε μέλος του πληρώματος που επέβαινε στο πλοίο και έχει συλληφθεί από τις γαλλικές αρχές», φέρεται να δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ένας από τους συλληφθέντες αφέθηκε ελεύθερος.

Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση μεταφοράς κοκαΐνης από τη Λατινική Αμερική στην Ευρώπη με πλοίο ελληνικών συμφερόντων, αποκαλύφθηκε αρχές της εβδομάδας από τη Δίωξη Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, σε συνεργασία με τις αμερικανικές Αρχές.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν πέντε άτομα στην Ελλάδα, ενώ οι γαλλικές Αρχές πραγματοποίησαν πέντε ακόμη συλλήψεις ατόμων που ήταν στο πλήρωμα του πλοίου «Ουρανία», τα οποία αναμένεται να εκδοθούν στην Ελλάδα.

