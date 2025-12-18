Το χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα του Athens Science Festival 2025 – 18-21 Δεκεμβρίου 2025, Ωδείο Αθηνών

Ανακαλύψτε τις κορυφαίες στιγμές ενός κόσμου όπου η επιστήμη συναντά τη φαντασία και κάθε πείραμα κρύβει μέσα του λίγη… χριστουγεννιάτικη μαγεία!

Ολόκληρο το πρόγραμμα – τι θα έχει η κάθε μέρα δηλαδή – μπορείτε να το δείτε είτε στην ιστοσελίδα του Φεστιβάλ: https://www.athens-science-fes…

είτε εδώ σε PDF https://t.ly/Vp9oC

Πειράματα και θεάματα για οικογένειες με παιδιά

Στο «Clowntifics: Πειράματα με Κόκκινες Μύτες» των BigVan Ciencia δύο παιχνιδιάρηδες επιστήμονες προσκαλούν μικρούς και μεγάλους στο εργαστήριό τους, για να λύσουν όλοι μαζί μεγάλα επιστημονικά μυστήρια. Η θεατρική ομάδα Τικ Τακ Ντοπαρουσιάζει το «Christmas Busters», μια ευφάνταστη και διαδραστική παράσταση γεμάτη εκπλήξεις. Ο αγαπημένος ήρωας των παιδιών, ο Καραγκιόζης, ντύνεται επιστήμονας και φέρνει τη γνώση στη σκηνή με τον δικό του μοναδικό τρόπο, γεμάτο χιούμορ, μέσα από το παραδοσιακό ελληνικό θέατρο σκιών των Θάνου και Κώστα Σπυρόπουλου. Στην παράσταση «Ο Κύκλος με την Κούκλα», που πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Alpha Bank, γιγάντιες κούκλες κουκλοθέατρου της ομάδας Redicolo δείχνουν πώς κάτι απλό ή παλιό μπορεί να αποκτήσει νέα ζωή, εμπνέοντας τα παιδιά στην επαναχρησιμοποίηση και τη δημιουργικότητα. Και για όσους γοητεύονται από τις «φούσκες», το ASF 2025 φέρνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το φαντασμαγορικό σόου Bubbles Revolution.

The Christmas Lab για ενήλικες

Αναρωτιέστε από πού πηγάζει η συνείδησή μας αλλά και η ικανότητά μας να αναρωτιόμαστε γι’ αυτή; O βιοφυσικός και ηθοποιός Yvain Juillard, σας προσκαλεί στην παράσταση-πρόκληση «Cerebrum: Εγκέφαλος, ο δημιουργός των πραγματικοτήτων». Μετά την παράσταση θα ακολουθήσει συζήτηση με τους: Θεοφάνη Παναγιωταρόπουλο, Επίκουρος Καθηγητής Γνωστικής Νευροεπιστήμης του Τμήματος Ψυχολογίας ΕΚΠΑ, Έρα Ταουφίκ, Ερευνήτρια Β’ στο Εργαστήριο Κυτταρικής και Μοριακής Νευροβιολογίας – Μονάδα Βλαστοκυττάρων του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ και Ανδρέα Γεωργόπουλο, Data & AI Director, Accenture.

Εάν σας ενδιαφέρει η αστρονομία, μην χάσετε την ομιλία της Δρ. Ελένης Βαρδουλάκη από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών με θέμα «Το Αόρατο Σύμπαν & Η Επιστήμη των Πολιτών», ενώ για όσους και όσες έχουν τη διάθεση να δοκιμάσουν την τύχη τους στο πνεύμα των γιορτών, το ΠΟΛΥ ΚΟΥΛ έχει σχεδιάσει ένα mega quiz γεωγραφικών γνώσεων!

Ερευνητικά Κέντρα, Ακαδημαϊκοί φορείς ανάμεσα στους συμμετέχοντες

Κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, πλήθος εκθέσεων, βιωματικών δράσεων, διαδραστικών παιχνιδιών και κουίζ, καθώς και εργαστηρίων από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Σημαντική είναι και η παρουσία των Πανεπιστημίων. Το Τμήμα Γεωλογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών μας προσκαλεί σε έναν διαδραστικό «τροχό της τύχης» για γεωλογικά φαινόμενα. Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο παρουσιάζει, μεταξύ άλλων, τα «μικροβιακά εργοστάσια» για ανακύκλωση πλαστικών. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου μας καλεί να βοηθήσουμε τον Άγιο Βασίλη να μοιράσει τα δώρα με «πράσινο τρόπο», ενώ το Πανεπιστήμιο Πατρών, μέσα από μουσειοσκευές του Μουσείου Επιστημών & Τεχνολογίας, εξηγεί πώς τα ορυκτά και τα πετρώματα έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του παγκόσμιου πολιτισμού. Για τους εφήβους που προβληματίζονται μπροστά στη «μεγάλη απόφαση» για το μέλλον τους, εξειδικευμένοι σύμβουλοι του Keele University Greece παρέχουν ενημέρωση για τα επαγγέλματα του αύριο.

Stand-up στο Science Festival

Ξεκαρδιστικές παραστάσεις των αγαπημένων stand-up comedian Science Reactors με το «Jingle SCI-Bells», του Σπήλιου Φλώρου με το stand-up comedy show «Στο Τρέξιμο» και της μοναδικής Κατερίνας Βρανά, σε μια παράσταση που συνδυάζει το χιούμορ με την ανθρώπινη αντοχή.

Μην Χάσετε

Στην είσοδο του φεστιβάλ δεσπόζει ένα εντυπωσιακό και ιδιαίτερο χριστουγεννιάτικο δέντρο που φτιάξαμε με την υποστήριξη της Motor Oil. Ελάτε να το φωταγωγήσουμε ποδηλατώντας και να μετατρέψουμε την κινητική ενέργεια κάθε πεταλιάς σε εορταστική λάμψη και φως. Aν πάλι είσαι έτοιμος για μια ζωή που φτάνει τα 100+ χρόνια! έλα να ανακαλύψεις το προσωπικό σου προφίλ μακροζωίας στο Longevity Booth της NN Hellasκαι να περιηγηθείτε στο The Ellinikon 360VR Experience!

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ASF2025 | Γενικό Κοινό

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ASF2025 | Επισκέψεις Σχολείων

Το Athens Science Festival 2025 διοργανώνεται από τον εκπαιδευτικό οργανισμό «Επιστήμη Επικοινωνία – SciCo» και το British Council σε συνεργασία με πλήθος ακαδημαϊκών, ερευνητικών φορέων και εκπαιδευτικών οργανισμών. Το Φεστιβάλ τελεί υπό την Αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας.

