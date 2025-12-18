search
ΠΕΜΠΤΗ 18.12.2025 09:48
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.12.2025 07:53

Τραγωδία σε χωριό της Έδεσσας: 68χρονη βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από φωτιά σε μονοκατοικία

18.12.2025 07:53
purosbestiki
Eurokinissi

Τραγική εξέλιξη είχε φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης σε μονοκατοικία στο χωριό Νησί στην Έδεσσα.

Οι πυροσβέστες που έσπευσαν στην περιοχή εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις της μια γυναίκα 68 ετών.

Τη γυναίκα παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η πυροσβεστική ειδοποιήθηκε λίγο μετά τις 00:30 και έσπευσε επί τόπου με οκτώ πυροσβέστες και τρία υδροφόρα οχήματα.

Προανάκριση για τα αίτια της πυρκαγιάς διενεργεί η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Διαβάστε επίσης

Μήνυμα κλιμάκωσης στέλνουν οι αγρότες κι ετοιμάζονται για Χριστούγεννα στα μπλόκα – Ώρα αποφάσεων στη σημερινή σύσκεψη

Καιρός: Συνεχίζεται η καλοκαιρία με λίγες νεφώσεις – Παγετός στα βόρεια το πρωί της Πέμπτης – Πότε έρχονται βροχές

Στήριξη Πλακιά στη Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Για τη Ζωή των Τεμπών μη λέτε τίποτα, απαγορεύεται»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
nikos_pappas_evrovouleytis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Παππάς: Φήμες ότι βρίσκεται στην Αθήνα για να αποφύγει τη σύλληψη στη Γαλλία

spaghetti new
ΚΟΣΜΟΣ

Σε… πόλεμο οι Times με την ιταλική κουζίνα – «Η πραγματική απάτη είναι η cacio e pepe με κρέμα»

alzheimer
ΥΓΕΙΑ

Η άσκηση «ασπίδα προστασίας» του εγκεφάλου: Πώς η φυσική δραστηριότητα προστατεύει τη μνήμη μας ως τα βαθιά γεράματα

anaptuxi anodos grafima
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Eurostat: Ανάπτυξη μόνο στα χαρτιά κι για λίγους – 21% χαμηλότερη του ευρωπαίκού μέσου όρου η ατομική κατανάλωση

lazopoulos-new
MEDIA

Λάκης Λαζόπουλος: Ανακοίνωσε ότι τον παρακολουθούσαν μέσω Predator (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
polar bears
ΚΟΣΜΟΣ

Πολική αρκούδα υιοθετεί ένα μικρό σε μια σπάνια καταγεγραμμένη περίπτωση

doukas_chardalias_1712_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τσίμπησε στις δημοτικότητες ο Δούκας, μειώνονται οι αρνητικές γνώμες - Η «σύγκριση» με Χαρδαλιά

sholeio
ΕΛΛΑΔΑ

Αδιανόητα πράγματα σε σχολείο του Βόλου - Καθηγητής κλείδωσε τους μαθητές στην ταξη - «Φοβάμαι για τη ζωή μου»

salata_laxanosintagi
CUCINA POVERA

Γιορτινή σαλάτα με κόκκινο λάχανο, καρότο και εύκολη βινεγκρέτ

nikos_plakias040225
ΕΛΛΑΔΑ

Στήριξη Πλακιά στη Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Για τη Ζωή των Τεμπών μη λέτε τίποτα, απαγορεύεται»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 18.12.2025 09:46
nikos_pappas_evrovouleytis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Παππάς: Φήμες ότι βρίσκεται στην Αθήνα για να αποφύγει τη σύλληψη στη Γαλλία

spaghetti new
ΚΟΣΜΟΣ

Σε… πόλεμο οι Times με την ιταλική κουζίνα – «Η πραγματική απάτη είναι η cacio e pepe με κρέμα»

alzheimer
ΥΓΕΙΑ

Η άσκηση «ασπίδα προστασίας» του εγκεφάλου: Πώς η φυσική δραστηριότητα προστατεύει τη μνήμη μας ως τα βαθιά γεράματα

1 / 3