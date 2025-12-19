Η POLITIS GROUP στηρίζει τα Παιδικά Χωριά SOS

Τα Παιδικά Χωριά SOS ευχαριστούν θερμά την POLITIS GROUP για την ουσιαστική και πολύτιμη στήριξή της στο έργο τους, σε μια χρονιά ιδιαίτερης σημασίας, καθώς ο Οργανισμός συμπληρώνει 50 χρόνια αδιάλειπτης προσφοράς στα παιδιά και τις οικογένειες που έχουν ανάγκη.

Με τη συμβολή όλων των business units του Ομίλου, outdoor advertising, ραδιόφωνα και digital μέσα, το μήνυμα των Παιδικών Χωριών SOS προβάλλεται δυναμικά, προσεγγίζοντας εκατομμύρια ανθρώπους και ενισχύοντας ουσιαστικά την κοινωνική ευαισθητοποίηση γύρω από το έργο και την αποστολή του Οργανισμού.

Η POLITIS GROUP στέκεται δίπλα στα Παιδικά Χωριά SOS, όχι μόνο ως υποστηρικτής, αλλά ως ενεργός σύμμαχος κοινωνικής ευθύνης, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι η συνεργασία και η συλλογική δράση μπορούν να δημιουργήσουν ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο. Ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή της συνεργασίας αποτέλεσε η επίσκεψη ραδιοφωνικών παραγωγών και εργαζομένων της POLITIS GROUP στα Παιδικά Χωριά SOS στη Βάρη. Μαζί με τα παιδιά, στόλισαν το χριστουγεννιάτικο δέντρο, αντάλλαξαν δώρα και δημιούργησαν μοναδικές χειροτεχνίες, γεμίζοντας τον χώρο με χαμόγελα, ζεστασιά και αισιοδοξία, μεταφέροντας έμπρακτα το μήνυμα της αλληλεγγύης.

Δήλωση της κας Ρενάτας Βαλμά, Προέδρου των Παιδικών Χωριών SOS

«Στη χρονιά που τα Παιδικά Χωριά SOS γιορτάζουν 50 χρόνια αδιάκοπης προσφοράς στα παιδιά και τις οικογένειες που έχουν ανάγκη, αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μας για τη σημαντική στήριξη της POLITIS GROUP. Η συμβολή της στην προβολή του έργου μας δεν αποτελεί απλώς μια συνεργασία· είναι μια πράξη ουσιαστικής κοινωνικής ευθύνης που ενισχύει το όραμα και την αποστολή μας σε μια τόσο συμβολική χρονιά. Η τεράστια επικοινωνιακή υποστήριξή της POLITIS GROUP μας επιτρέπει να μεταφέρουμε ακόμη πιο δυνατά το μήνυμα των Παιδικών Χωριών SOS, να ευαισθητοποιούμε την κοινωνία και να ενισχύουμε τον αντίκτυπο των προγραμμάτων μας. Με τη δική τους συμβολή, η φωνή των παιδιών που υποστηρίζουμε φτάνει πιο μακριά από ποτέ.

Ευχαριστούμε θερμά όλο τον όμιλο POLITIS GROUP, ο οποίος στέκεται δίπλα μας με συνέπεια, επαγγελματισμό και πραγματική πίστη στο έργο μας. Μαζί, συνεχίζουμε για τα επόμενα 50 χρόνια με την ίδια δέσμευση: να δημιουργούμε ένα ασφαλές και ελπιδοφόρο μέλλον για κάθε παιδί.»