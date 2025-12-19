search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.12.2025
19.12.2025

Μοναδικά δώρα για όλους και φέτος τα Χριστούγεννα από την COSMOTE TELEKOM

19.12.2025
Μοναδικά Χριστουγεννιάτικα δώρα για το κινητό, το σταθερό, την τηλεόραση και τις ΒΟΧ παραγγελίες, αλλά και 20% payzy cashback σε COSMOTE TELEKOM & ΓΕΡΜΑΝΟ, προσφέρει η COSMOTE TELEKOM σε όλους τους συνδρομητές της.

Εύκολα και γρήγορα, μέσα από το COSMOTE TELEKOM app και το WHAT’S UP app, όλοι οι πελάτες κινητής της COSMOTE TELEKOM (συμβολαίου, καρτοσυμβολαίου, καρτοκινητής, COSMOTE Neo) μπορούν να έχουν δωρεάν απεριόριστα data για 7 ημέρες, για να επικοινωνούν και να ψυχαγωγούνται ξέγνοιαστα. Αντίστοιχα, οι πελάτες σταθερής της εταιρείας μπορούν να απολαύσουν δωρεάν απεριόριστο χρόνο ομιλίας προς όλους για 7 ημέρες.

Δωρεάν πρόσβαση για 1 μήνα στο Entertainment Pack προσφέρει η COSMOTE TV σε όλους τους συνδρομητές της COSMOTE TELEKOM, για να μπορούν να παρακολουθήσουν τις αγαπημένες τους ταινίες και σειρές, ντοκιμαντέρ, αλλά και ένα πλούσιο περιεχόμενο από όλες τις θεματικές κατηγορίες.

Η COSMOTE TELEKOM προσφέρει επίσης έκπτωση 4€ στο ΒΟΧ, μια από τις κορυφαίες υπηρεσίες online παραγγελιών στην Ελλάδα (ελάχιστη παραγγελία 8€). Με περισσότερα από 13.000 καταστήματα σε 100 πόλεις σε όλη την Ελλάδα, στο BOX ο χρήστης βρίσκει αποκλειστικές προσφορές για φαγητό, γλυκό, καφέ μέχρι προϊόντα supermarket, κερδίζοντας καθημερινά και σε οικονομία και σε απόλαυση.

Με χριστουγεννιάτικη διάθεση και το payzy που προσφέρει 20% επιστροφή της αξίας των αγορών, έως 500€ (payzy cashback), στα καταστήματα COSMOTE και ΓΕΡΜΑΝΟΣ ή online στα cosmote.gr και germanos.gr. Ισχύει για αγορές προϊόντων τεχνολογίας αξίας 149€ και άνω.

Χριστουγεννιάτικα Moments!

Τα δώρα δεν σταματούν εδώ. Στο Magenta Moments, στο COSMOTE TELEKOM app, ο Άγιος Βασίλης έρχεται καθημερινά όλο τον Δεκέμβρη και φέρνει εκπλήξεις με διαγωνισμούς για μοναδικές εμπειρίες, ταξίδια, δωροεπιταγές έως 1.000€ και πολλά ακόμα δώρα. Αντίστοιχα, στο WHAT’S UP app το Magenta Moments επιφυλάσσει μεγάλους διαγωνισμούς με ταξίδια και πλούσια δώρα και για τους χρήστες του WHAT’S UP.

«Στην COSMOTE TELEKOM θέλουμε να συνδέουμε τους πελάτες μας με τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Και αυτά τα Χριστούγεννα τους προσφέρουμε δώρα τεχνολογίας και επικοινωνίας, για να κάνουμε τις στιγμές τους ακόμα πιο μοναδικές. Με δώρα για όλους, για όλη τη διάρκεια των εορτών, σε όλες τις προϊοντικές μας κατηγορίες», δήλωσε ο κ. Βαγγέλης Αγαπητός, Διευθυντής Youth & Core Mobile Product Marketing, Households &Channel Management Ομίλου ΟΤΕ.

mtv
MEDIA

Τίτλοι τέλους για MTV και Nickelodeon στην Ελλάδα την παραμονή της Πρωτοχρονιάς

PATINI_THESSALONIKI
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Μοτοσικλετιστής εμβόλισε αναβάτη σε ηλεκτρικό πατίνι και τον γρονθοκόπησε στο κεφάλι

theofanous-medousa-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Ο Γιώργος Θεοφάνους στη «Μέδουσα» – Το ιστορικό καλλιτεχνικό στέκι της Αθήνας επιστρέφει!

nikos_pappas_basket_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Παππάς: Τι ισχύει για την ασυλία των ευρωβουλευτών – Πότε ισχύει και πότε αίρεται

routsi-diloseis
ΕΛΛΑΔΑ

Tέμπη: Συνεχίζεται η δίκη για το βιντεοληπτικό υλικό – Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν να μη μπουν στην αίθουσα συγγενείς των θυμάτων

michalis-aerakis-new
LIFESTYLE

Μιχάλης Αεράκης: Από τον «Σασμό» στο... Χόλιγουντ - Η πρόταση από το εξωτερικό που τον εξέπληξε (Video)

parkingk new
ΕΛΛΑΔΑ

Ο Χάρης Δούκας εγκαινιάζει το νέο δημοτικό πάρκινγκ Κοτζιά - «Ένα έργο που επιστρέφει στους πολίτες»

alzheimer
ΥΓΕΙΑ

Η άσκηση «ασπίδα προστασίας» του εγκεφάλου: Πώς η φυσική δραστηριότητα προστατεύει τη μνήμη μας ως τα βαθιά γεράματα

trakter xristougenna 88- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε αδιέξοδο η κυβέρνηση μετά το «όχι» των αγροτών – «Ξήλωσαν» το επιχείρημα για μπλόκο των χριστουγεννιάτικων διελεύσεων

skertsos- zoi- tasoulas – tsipras88- new
ΚΑΛΧΑΣ

«Μπλόκαραν» το Μαξίμου οι αγρότες, ο Σκέρτσος έχασε από τη Ζωή, το «δικαίωμα της άγνοιας», ο στάσιμος Τασούλας και η «σχέση» Τσίπρα – Καρυστιανού

1 / 3