Αργεντινή: Καταδίκη έξι ετών για τον πρώην προπονητή της Ολυμπιονίκης Εουχένια Μπόσκο για σεξουαλικές επιθέσεις

Ο πρώην προπονητής της Ολυμπιονίκης της Αργεντινής στην ιστιοπλοΐα, Εουχένια Μπόσκο, καταδικάστηκε σήμερα (19/12) σε έξι χρόνια και έξι μήνες φυλάκιση, μετά από αρκετές καταγγελίες γυναικών για σεξουαλικές επιθέσεις κατά την εφηβεία τους.

Η αργεντίνικη δικαιοσύνη δεν έλαβε υπόψη τις περιπτώσεις που αφορούσαν την Εουχένια Μπόσκο και μια άλλη καταγγέλλουσα, θεωρούμενες παραγεγραμμένες, και καταδίκασε τον Λεάντρο Τούλια για τρεις ξεχωριστές επιθέσεις που καταγγέλθηκαν από δύο θύματα και συνέβησαν μεταξύ 2012 και 2015.

Ο Τούλια εργάστηκε πάνω από δύο δεκαετίες στο Yacht Club Olivos, βόρεια του Μπουένος Άιρες, όπου η Ευγενία Μπόσκο και άλλα παιδιά ηλικίας 6 έως 15 ετών μάθαιναν ιστιοπλοΐα. Παρέμεινε στη θέση του μέχρι τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν συνελήφθη και τέθηκε σε προσωρινή κράτηση, σε ηλικία 53 ετών.

Η 27χρονη Μπόσκο κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στο Παρίσι 2024 στην κατηγορία Nacra 17 μεικτή, ένα από τα τρία αργυρά μετάλλια της Αργεντινής στους Αγώνες. Τον Ιανουάριο είχε μιλήσει για τις υποτιθέμενες επιθέσεις σε συνέντευξή της στην εφημερίδα La Nacion.

Είχε μάλιστα καταθέσει καταγγελία τον Οκτώβριο, δύο μήνες μετά το Ολυμπιακό της μετάλλιο. «Δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω, αλλά είναι κάτι που συνέβη, πάνω στο οποίο δεν είχα έλεγχο. Ήμουν 11 ή 12 ετών και το έθεσα στην άκρη της ζωής μου μέχρι που το συνειδητοποίησα πριν μερικά χρόνια», δήλωσε.

Δεν έδωσε λεπτομέρειες, αλλά σημείωσε ότι τα περιστατικά συνέβαιναν κατά τη διάρκεια ταξιδιών για αγώνες ή όταν έμενε στο Yacht Club, καθώς προέρχονταν από μια πόλη 150 χλμ. μακριά από το Μπουένος Άιρες.

«Συνέβαιναν πράγματα σε έναν μικρό κύκλο που δεν μπορούσαμε να ελέγξουμε, αλλά πάνω στον οποίο αυτό το άτομο είχε μεγάλο έλεγχο», εξήγησε. Η συνέντευξη, που έλαβε μεγάλη δημοσιότητα, αποτέλεσε καταλύτη για τουλάχιστον έξι γυναίκες, ανήλικες τότε, να στραφούν στη δικαιοσύνη, όπως δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων η εισαγγελέας Λίντα Οσόρες Σολέρ.

