Vodafone Ελλάδας: Επενδύσεις, δίκτυα νέας γενιάς και σχέδιο 1 δισ. ευρώ έως το 2029

Με σταθερό επενδυτικό βηματισμό σε δίκτυα νέας γενιάς και κρίσιμες ψηφιακές υποδομές, η Vodafone Ελλάδας ενισχύει τη θέση της στην ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών, επενδύοντας παράλληλα στον ρόλο της χώρας στον διεθνή ψηφιακό χάρτη. Ο απολογισμός του 2025 αποτυπώνει τόσο τη δυναμική ανάπτυξη των υποδομών όσο και τη θετική ανταπόκριση των καταναλωτών και των επιχειρήσεων στις τεχνολογίες νέας γενιάς.

Στον τομέα των σταθερών δικτύων, η ανάπτυξη των οπτικών ινών συνεχίζεται με βάση τον προγραμματισμό, με τη Vodafone να έχει θέσει ως στόχο τις 500.000 γραμμές FTTH έως το τέλος του 2025. Η ζήτηση ακολουθεί ανοδική πορεία, καθώς οι ενεργές συνδέσεις FTTH έχουν υπερδιπλασιαστεί σε σχέση με έναν χρόνο πριν, επιβεβαιώνοντας τη στροφή των καταναλωτών σε ταχύτερες και πιο αξιόπιστες συνδέσεις.

Αντίστοιχα, στην κινητή τηλεφωνία, το δίκτυο 5G της Vodafone καλύπτει πλέον το 95% του πληθυσμού, φτάνοντας σε 249 πόλεις και 71 νησιά. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τηλεπικοινωνιακή κάλυψη κρίσιμων υποδομών, όπως αεροδρόμια, λιμάνια και μεγάλοι οδικοί άξονες, ενώ το 5G δίκτυο καλύπτει ήδη το 65% των πλοίων που εξυπηρετούν τη νησιωτική Ελλάδα, ενισχύοντας τη συνδεσιμότητα στις θαλάσσιες μεταφορές.

Σε διεθνές επίπεδο, η Vodafone ενισχύει τη στρατηγική της παρουσία επενδύοντας σε περισσότερα από 80 υποβρύχια καλώδια παγκοσμίως, αποτελώντας έναν από τους δύο μεγαλύτερους παίκτες στον τομέα, μετά τους μεγάλους OTT ομίλους. Τα υποθαλάσσια καλώδια αντιμετωπίζονται πλέον ως στρατηγικά περιουσιακά στοιχεία, καθώς καθορίζουν τη ροή δεδομένων, την ψηφιακή ασφάλεια και την τεχνολογική αυτονομία χωρών και ηπείρων.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Ελλάδα αποκτά αναβαθμισμένο ρόλο μέσω των νέων προσαιγιαλώσεων διεθνών καλωδιακών συστημάτων στον υπερσύγχρονο σταθμό της Vodafone στο Τυμπάκι Κρήτης. Οι επενδύσεις αυτές αυξάνουν τη χωρητικότητα, την ποιότητα και τη διαθεσιμότητα της σύνδεσης της χώρας με το παγκόσμιο διαδίκτυο, δημιουργώντας τις βάσεις για ένα πιο ανθεκτικό και διασυνδεδεμένο ψηφιακό μέλλον.

Η εμπορική εικόνα του 2025 επιβεβαιώνει τη θετική δυναμική. Τα converged νοικοκυριά αυξήθηκαν αισθητά σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ το Vodafone TV συνέχισε την ανοδική του πορεία, καταγράφοντας ετήσια ανάπτυξη 10%. Παράλληλα, η εταιρεία προχώρησε στην ανακαίνιση 50 καταστημάτων λιανικής, με το πρόγραμμα αναβάθμισης να συνεχίζεται και το επόμενο έτος.

Ιδιαίτερα ισχυρή είναι η ανάπτυξη στον τομέα των εταιρικών πελατών. Το Vodafone Business καταγράφει ρυθμούς αύξησης άνω του 30% στις υπηρεσίες IoT και ICT, αντανακλώντας την αυξημένη ζήτηση για ψηφιακές λύσεις από επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς. Μέσα από μεγάλα έργα ICT, η Vodafone στηρίζει την ψηφιοποίηση του Δημοσίου και των επιχειρήσεων, ενώ οι επενδύσεις σε cloud, κυβερνοασφάλεια και λύσεις τεχνητής νοημοσύνης ενισχύονται διαρκώς.

Για την επόμενη ημέρα, η Vodafone έχει χαράξει επενδυτικό πλάνο ύψους 1 δισ. ευρώ έως το 2029, με στόχο τη συνεχή αναβάθμιση των δικτύων και των υπηρεσιών της. Στον τομέα του FTTH, ο στόχος φτάνει τα 850.000 homes passed έως το 2027, ενώ στην κινητή τηλεφωνία η πληθυσμιακή κάλυψη 5G αναμένεται να ανέλθει στο 96% έως τον Μάρτιο του 2026, με παράλληλη ετοιμότητα για το 5G Stand Alone.

Παράλληλα, ο σταθμός του Τυμπακίου πρόκειται να αναβαθμιστεί περαιτέρω, ώστε να υποδεχθεί νέα διεθνή καλωδιακά συστήματα, ενισχύοντας τον ρόλο της Ελλάδας ως κόμβου μεταφοράς δεδομένων στην ευρύτερη περιοχή.

Σε εμπορικό επίπεδο, η Vodafone στοχεύει στη διατήρηση της ισχυρής θέσης της στην κινητή τηλεφωνία και στην ενίσχυση της παρουσίας της στη σταθερή, με έμφαση στη μετάβαση των πελατών σε οπτικές ίνες. Παράλληλα, φιλοδοξεί να αποτελέσει τον συνεργάτη εμπιστοσύνης για ιδιώτες, επιχειρήσεις και το Δημόσιο, επενδύοντας στη βελτίωση της εμπειρίας των πελατών και στην αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης για την αναβάθμιση δικτύων και υπηρεσιών.

