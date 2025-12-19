Εθνική Λυρική Σκηνή: Με νότες και παιχνίδι μπαίνουμε στο παραμύθι! – Βιωματικό πρόγραμμα για παιδιά με ή χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρία

Το νέο βιωματικό εργαστήριο Με νότες και παιχνίδι μπαίνουμε στο παραμύθι! των Εκπαιδευτικών & Κοινωνικών Δράσεων της Εθνικής Λυρικής Σκηνής προσκαλεί παιδιά ηλικίας 5-7 και 8-10 ετών, με ή χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρία, καθώς και τους συνοδούς τους, σε μια κοινή, συμπεριληπτική εμπειρία, όπου η μουσική, η φαντασία και το παιχνίδι γίνονται το μέσο επικοινωνίας και έκφρασης. Οι δηλώσεις συμμετοχής υποβάλλονται έως τις 19 Ιανουαρίου 2026, αποκλειστικά μέσω της φόρμας που θα βρείτε εδώ. Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο των Δράσεων για ΑμεΑ και του κύκλου Όλοι μαζί στην όπερα, με τη στήριξη της Alpha Bank και της πρωτοβουλίας εταιρικής υπευθυνότητας «Πολιτισμός για όλους».

Το πρόγραμμα θα διαρθρωθεί σε δύο κύκλους, έναν για παιδιά 5-7 ετών και έναν για παιδιά 8-10 ετών. Σε έξι συναντήσεις, η μαγεία της μουσικής, το παραμύθι και η κίνηση ζωντανεύουν σε ένα ανοιχτό και συμπεριληπτικό περιβάλλον, όπου η φαντασία, το σώμα και ο ρυθμός μετατρέπονται σε γέφυρες επικοινωνίας, χαράς και δημιουργίας. Μέσα από αφήγηση και ζωντανές μελωδίες φυσικών μουσικών οργάνων, τα παιδιά εκφράζονται ελεύθερα, συνδέονται και καλλιεργούν τη σχέση με τον εαυτό και τους άλλους. Μέσα από μουσικοκινητικές δραστηριότητες και ασκήσεις παιδικής γιόγκα, μεταμορφώνονται σε δέντρα, ζώα και στοιχεία της φύσης, και γίνονται ενεργό μέρος του παραμυθιού που συνθέτουν τα ίδια με τους συνοδούς τους. Έτσι, το σώμα τους συμμετέχει στην αφήγηση ενός παραμυθιού που τους ανήκει και το οποίο είναι γεμάτο συναίσθημα, περιπέτεια αλλά και εκπλήξεις!

Στόχος του εργαστηρίου είναι η ενίσχυση των αισθητηριακών και αντιληπτικών εμπειριών, η ανάπτυξη νέων τρόπων σωματικής έκφρασης, η προαγωγή της συγκέντρωσης και της σωστής αναπνοής, καθώς και η καλλιέργεια αξιών όπως ο σεβασμός, η συνεργασία, η αλληλεγγύη, η μη βία και η αποδοχή της διαφορετικότητας. Όλες οι δραστηριότητες είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες και τις δυνατότητες κάθε παιδιού, δίνοντας χώρο στη μοναδικότητά του.

Κάθε συνάντηση πρόκειται να αποτελέσει μια μικρή γιορτή δημιουργίας και συμμετοχής, όπου παιδιά και συνοδοί θα συνδεθούν μέσα από τη μουσική, την κίνηση και το παιχνίδι, ανακαλύπτοντας τη μαγεία της τέχνης με τρόπο βιωματικό και προσβάσιμο.

Το εργαστήριο διεξάγεται σε ασφαλές περιβάλλον. Οι συντελεστές του εργαστηρίου μεριμνούν για την ομαλή διεξαγωγή του προγράμματος. Την ευθύνη για την εποπτεία και την ασφάλεια των συμμετεχόντων στον χώρο, κατά τη διάρκεια του προγράμματος, φέρουν οι συνοδοί τους.

Οι Δράσεις για ΑμεΑ αποτελούν σταθερό και δυναμικό άξονα του προγραμματισμού της Εθνικής Λυρικής Σκηνής διασφαλίζοντας την καθολική προσβασιμότητα, τη συμπερίληψη και τη συλλογική δημιουργία.

Εκπαιδευτικές & Κοινωνικές Δράσεις Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Βιωματικό πρόγραμμα για παιδιά με ή χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρία

Καλλιτεχνική / εκπαιδευτική ομάδα: Γκουίντο ντε Φλάβιις (μουσικός), Χριστίνα Παπανδρέου (μουσικοθεραπεύτρια, μουσικός), Δήμητρα Τόκα (ειδική παιδαγωγός), Τζίνα Παπαμιχαήλ (ειδική παιδαγωγός, πιστοποιημένη δασκάλα Γιόγκα [RYT200] και για άτομα με αυτισμό και ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες)

Έναρξη εργαστηρίων Α΄ Κύκλου (παιδιά 5-7 ετών): 25 Ιανουαρίου 2026

Ημέρα & ώρα υλοποίησης: κάθε Κυριακή, 11.00-12.15

Ημερομηνίες: 25 Ιανουαρίου, 1, 8, 15, 22 Φεβρουαρίου και 1 Μαρτίου 2026

Χώρος υλοποίησης: Εθνική Λυρική Σκηνή

Έναρξη εργαστηρίων Β΄ Κύκλου (παιδιά 8-10 ετών): 22 Φεβρουαρίου 2026

Ημέρα & ώρα υλοποίησης: κάθε Κυριακή, 12.30-13.45

Ημερομηνίες: 22 Φεβρουαρίου, 1, 8, 15, 22 και 29 Μαρτίου 2026

Χώρος υλοποίησης: Εθνική Λυρική Σκηνή

Υποβολή συμμετοχών, έως τις 19 Ιανουαρίου 2026, αποκλειστικά μέσω της φόρμας που θα βρείτε εδώ.

* Στο πλαίσιο του κύκλου δράσεων Όλοι μαζί στην όπερα

Χορηγός προγράμματος Όλοι μαζί στην όπερα

Alpha Bank

Μέγας Δωρητής Εκπαιδευτικών & Κοινωνικών Δράσεων ΕΛΣ

Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος