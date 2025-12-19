search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.12.2025 14:08
19.12.2025 13:28

Η Σάντυ Χατζηϊωάννου στο Game Time: Το παιδικό όνειρο με τον Αντώνη Νικοπολίδη και το ντουέτο με την Ευγενία Σαμαρά

19.12.2025 13:28
game-time

Η δημοφιλής ηθοποιός μιλάει για τις κρυφές επισκέψεις στα γήπεδα, τη συμμετοχή της σε τηλεοπτικές σειρές και τα Ευχοστολίδια

Τι σχέση έχει ο Αντώνης Νικοπολίδης με το παιδικό όνειρο της Σάντυ Χατζηϊωάννου; Και πώς συνδέονται ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με την Αναστασία Μαρινάκου και ο Γιάγια Τουρέ με την Ευγενία Σαμαρά;

Η δημοφιλής ηθοποιός δίνει τις απαντήσεις στο Game Time και συναγωνίζεται τη Χριστίνα Βραχάλη στο τύλιγμα δώρων με αφορμή τα Ευχοστολίδια, που εφέτος γίνονται διπλά, καθώς για κάθε παιδική ευχή που πραγματοποιείται, ο ΟΠΑΠ, μέλος της Allwyn, κάνει ακόμη μία.

Μεγαλωμένη σε μια οικογένεια παθιασμένη με την μπάλα μοιράζεται αναμνήσεις από κρυφές επισκέψεις στα γήπεδα με τον πατέρα της, αποκαλύπτει τι ομάδα είναι και σχολιάζει με το δικό της τρόπο τον κυριακάτικο αγώνα ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός στην Τούμπα.

Με σημαντικούς ρόλους στις δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές «Σασμός», «Θάλασσες μας χώρισαν», «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» και «Μια νύχτα μόνο» η Σάντυ Χατζηϊωάννου μιλάει για τον αγώνα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, τους συνάδελφους που θα ήθελε να έχει στην ίδια ομάδα και το πρόσωπο που θα ήθελε να «βάλει πολλά γκολ».

Δείτε το νέο επεισόδιο

Το Game Time υποστηρίζει το πρόγραμμα «Αθλητικές Ακαδημίες ΟΠΑΠ», προσφέροντας επιπλέον αθλητικό εξοπλισμό στις 200 ακαδημίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

mtv
MEDIA

Τίτλοι τέλους για MTV και Nickelodeon στην Ελλάδα την παραμονή της Πρωτοχρονιάς

PATINI_THESSALONIKI
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Μοτοσικλετιστής εμβόλισε αναβάτη σε ηλεκτρικό πατίνι και τον γρονθοκόπησε στο κεφάλι

theofanous-medousa-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Ο Γιώργος Θεοφάνους στη «Μέδουσα» – Το ιστορικό καλλιτεχνικό στέκι της Αθήνας επιστρέφει!

nikos_pappas_basket_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Παππάς: Τι ισχύει για την ασυλία των ευρωβουλευτών – Πότε ισχύει και πότε αίρεται

routsi-diloseis
ΕΛΛΑΔΑ

Tέμπη: Συνεχίζεται η δίκη για το βιντεοληπτικό υλικό – Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν να μη μπουν στην αίθουσα συγγενείς των θυμάτων

michalis-aerakis-new
LIFESTYLE

Μιχάλης Αεράκης: Από τον «Σασμό» στο... Χόλιγουντ - Η πρόταση από το εξωτερικό που τον εξέπληξε (Video)

parkingk new
ΕΛΛΑΔΑ

Ο Χάρης Δούκας εγκαινιάζει το νέο δημοτικό πάρκινγκ Κοτζιά - «Ένα έργο που επιστρέφει στους πολίτες»

alzheimer
ΥΓΕΙΑ

Η άσκηση «ασπίδα προστασίας» του εγκεφάλου: Πώς η φυσική δραστηριότητα προστατεύει τη μνήμη μας ως τα βαθιά γεράματα

trakter xristougenna 88- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε αδιέξοδο η κυβέρνηση μετά το «όχι» των αγροτών – «Ξήλωσαν» το επιχείρημα για μπλόκο των χριστουγεννιάτικων διελεύσεων

skertsos- zoi- tasoulas – tsipras88- new
ΚΑΛΧΑΣ

«Μπλόκαραν» το Μαξίμου οι αγρότες, ο Σκέρτσος έχασε από τη Ζωή, το «δικαίωμα της άγνοιας», ο στάσιμος Τασούλας και η «σχέση» Τσίπρα – Καρυστιανού

1 / 3