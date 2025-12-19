search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.12.2025
19.12.2025 12:55

IRIS Payments από τη Worldline Greece: Η νέα εποχή των άμεσων πληρωμών είναι ήδη εδώ

19.12.2025 12:55
Η Worldline [Euronext:WLN], παγκόσμια ηγέτιδα στις υπηρεσίες πληρωμών παρουσιάζει την υπηρεσία άμεσων πληρωμών IRIS, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη λύση στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις.

Η Worldline Greece ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της αγοράς και του σύγχρονου επαγγελματία προσφέροντας την υπηρεσία IRIS, η οποία δίνει τη δυνατότητα αποδοχής άμεσων πληρωμών στα φυσικά και online καταστήματα μέσω τραπεζικών λογαριασμών, χωρίς τη χρήση κάρτας. Η λειτουργία της είναι πλήρως συμβατή με τις υφιστάμενες λύσεις της Worldline — POS, Smart POS app, e-Commerce Gateway και Payment Link — προσφέροντας μια ολοκληρωμένη (end-to-end) εμπειρία πληρωμών.

Κατά τη συναλλαγή, πραγματοποιείται άμεση πίστωση του λογαριασμού του πληρωτή και η ενημέρωση για το αποτέλεσμα της συναλλαγής γίνεται σε πραγματικό χρόνο. Η υπηρεσία είναι συμβατή και με τα διασυνδεδεμένα ταμειακά συστήματα ECR/ERP, βάσει πρωτοκόλλων ΑΑΔΕ. Οι συναλλαγές IRIS δεν έχουν περιορισμό στο ποσό και εκκαθαρίζονται ως ξεχωριστό σύνολο στον εταιρικό λογαριασμό, διακριτό από τις συναλλαγές καρτών. Αυτό διευκολύνει την επιχείρηση προκειμένου να έχει ολοκληρωμένη εικόνα επί του συνόλου των συναλλαγών της σε καθημερινή βάση.

Η Worldline Greece, μέσα από τις λύσεις που παρέχει, τις οποίες διαρκώς ανανεώνει και αναβαθμίζει, στηρίζει τη λειτουργία και την ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων, με εργαλεία που διευκολύνουν τη διαχείριση κάθε τύπου συναλλαγής: με κάρτα, ψηφιακό πορτοφόλι και μέσω τραπεζικού λογαριασμού.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τα χαρακτηριστικά και τις οδηγίες ενεργοποίησης της υπηρεσίας IRIS από τη Worldline Greece, μπορείτε να βρείτε εδώ.

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ADVERTORIAL

ΤΟ ΣΠΙΤΙ, ΕΜΕΙΣ – Μια πολυαισθητηριακή performance σε μορφή περιήγησης για νήπια από 24 έως 36 μηνών – Είσοδος δωρεάν – 28 Δεκεμβρίου 2025 | 11:00 | Space Baby

ΕΛΛΑΔΑ

Εγκαίνια για το νέο Δημοτικό πάρκινγκ στην Κοτζιά: 500 θέσεις, ειδικός χώρος για ποδήλατα, ψηφιακή τέχνη και έκθεση με το αυτοκίνητο του Αντώνη Τρίτση (photos)

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Όταν ο Γερουλάνος έγινε… ντετέκτιβ

MEDIA

Stranger Things: Οι υπαινιγμοί των Duffer Brothers για το μέλλον του Steve στον Jimmy Fallon – Video (Προσοχή – Spoiler)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φλωρίδης: Η Κωνσταντοπούλου είναι ό,τι πιο πολιτικά χυδαίο, ανήθικο και αντιαισθητικό τα τελευταία 40 χρόνια

LIFESTYLE

Μιχάλης Αεράκης: Από τον «Σασμό» στο... Χόλιγουντ - Η πρόταση από το εξωτερικό που τον εξέπληξε (Video)

ΕΛΛΑΔΑ

Ο Χάρης Δούκας εγκαινιάζει το νέο δημοτικό πάρκινγκ Κοτζιά - «Ένα έργο που επιστρέφει στους πολίτες»

ΥΓΕΙΑ

Η άσκηση «ασπίδα προστασίας» του εγκεφάλου: Πώς η φυσική δραστηριότητα προστατεύει τη μνήμη μας ως τα βαθιά γεράματα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε αδιέξοδο η κυβέρνηση μετά το «όχι» των αγροτών – «Ξήλωσαν» το επιχείρημα για μπλόκο των χριστουγεννιάτικων διελεύσεων

ΚΑΛΧΑΣ

«Μπλόκαραν» το Μαξίμου οι αγρότες, ο Σκέρτσος έχασε από τη Ζωή, το «δικαίωμα της άγνοιας», ο στάσιμος Τασούλας και η «σχέση» Τσίπρα – Καρυστιανού

1 / 3