19.12.2025 12:32

Sports Party* με το ντέρμπι ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός την Κυριακή από το Πάμε Στοίχημα

19.12.2025 12:32
PAOpaok (2)
  • Απολαμβάνεις τον αγώνα στα καταστήματα ΟΠΑΠ με promos, δώρα, εκπλήξεις και 6 σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις

Το τελευταίο Sports Party* του 2025 γίνεται την Κυριακή στα καταστήματα ΟΠΑΠ με super δώρα και super ενισχυμένες αποδόσεις.

Το Sports Party αυτή την Κυριακή ξεκινάει στις 19:00, μισή ώρα πριν από την έναρξη του ντέρμπι της Super League, ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός (19:30).

Το Sports Party* από το Πάμε Στοίχημα σε περιμένει εσένα και την παρέα σου σε ένα κατάστημα ΟΠΑΠ για να δείτε το παιχνίδι με super δώρα & περισσότερες εκπλήξεις!

Αυτό το Sports Party δεν γίνεται να το «χάσεις». Απολαμβάνεις με την παρέα σου τις μεγαλύτερες αθλητικές συγκινήσεις σε ένα κατάστημα ΟΠΑΠ, με νέα Promos, απίστευτες ΟΠΑΠ επιβραβεύσεις, δυνατά tips, super ενισχυμένες αποδόσεις* σε επιλεγμένες αγορές & την ευκαιρία να διεκδικήσεις μοναδικά δώρα.

Σούπερ ενισχυμένες αποδόσειςσε 6 επιλεγμένες αγορές του ντέρμπι ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός σε περιμένουν σε ένα κατάστημα ΟΠΑΠ, την Κυριακή, από τις 18:30 έως τις 19:30.

Πέρασαν 4 σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στο ντέρμπι ΠΑΟΚ-Άρης

Στο προηγούμενο Sports Party πέρασαν οι ακόλουθες 4 ενισχυμένες αποδόσεις στο ντέρμπι ΠΑΟΚ-Άρης:

  • ΠΑΟΚ να σκοράρει και στα 2 ημίχρονα
  • Άρης να σκοράρει στο 1ο ημίχρονο
  • Γιακουμάκης ή Μορόν να σκοράρει
  • Καταλογισμός πέναλτι ή κόκκινη κάρτα στον αγώνα

Με δυνατές αναμετρήσεις συνεχίζονται το Σαββατοκύριακο, τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Ξεχωρίζουν στην  Premier League τα παιχνίδια Νιούκαστλ-Τσέλσι (Σάββατο, 14:30), Τότεναμ-Λίβερπουλ (Σάββατο, 19:30), Έβερτον-Άρσεναλ (Σάββατο, 22:00), Άστον Βίλα-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Κυριακή, 18:30), στη Serie A το ντέρμπι Γιουβέντους-Ρόμα (Σάββατο, 21:45), στην Bundesliga το ματς Λειψία-Λεβερκούζεν (Σάββατο, 19:30) και στη La Liga η αναμέτρηση Βιγιαρεάλ-Μπαρτσελόνα (Κυριακή, 17:15).

Mε το νέο Βet Lock* κλειδώνεις το στοίχημά σου και είσαι πιο κοντά στη νίκη

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει σε όλους τους αγώνες αμέτρητες αγορές και ενισχυμένες αποδόσεις, καθώς και τις προωθητικές ενέργειες «Στο Παρά 1»*, «Βοοst Νίκης»* αλλά και τη νέα  ενέργεια «Βet Lock»*.

Με το Bet Lock κλειδώvεις την επιλογή σου μέσω του opapstore app και φθάνεις πιο κοντά στη μεγάλη νίκη.

Bet Builder Ready από το Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα ΟΠΑΠ

Στα καταστήματα ΟΠΑΠ προσφέρονται και Bet Builder Ready για τα κορυφαία ματς των πρωταθλημάτων, μεταξύ των οποίων και τα ακόλουθα για το ντέρμπι ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός:

  • A. Ζίβκοβιτς να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & ΠΑΟΚ να κερδίσει
  • Φ. Τζούρισιτς να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & Παναθηναϊκός να κερδίσει
  • Ι. Κωνσταντέλιας να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή, ΠΑΟΚ να κερδίσει & να σκοράρουν και οι 2 ομάδες  

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

