search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.12.2025 12:07
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.12.2025 10:53

Στρατιωτική θητεία: Μπαίνει «ψαλίδι» στις αναβολές, αντιδρούν οι φοιτητές 

19.12.2025 10:53
fantaroi

Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας προχωρούν στις 11:00   το πρωί της Παρασκευής φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες και νέοι επιστήμονες, προκειμένου να εκφράσουν την αντίδρασή τους στο νέο νομοσχέδιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις το οποίο φέρνει μεγάλες αλλαγές στη στρατιωτική θητεία.

Οι φοιτητικοί σύλλογοι ζητούν την άμεση απόσυρση διατάξεων που περιορίζουν τις αναβολές στράτευσης, τις οποίες χαρακτηρίζουν ως «αδικαιολόγητα σκληρές και αποδιοργανωτικές για τη φοιτητική ζωή».

Στρατιωτική θητεία: Τι αλλάζει στις αναβολές

Το νομοσχέδιο, με τίτλο «Χάρτης Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή», προβλέπει αυστηρούς περιορισμούς στις αναβολές για σπουδές. Οι φοιτητές πλέον θα μπορούν να αναβάλουν τη θητεία μόνο μέχρι τα ν+2 έτη σπουδών, πράγμα που σημαίνει ότι η κατάταξη θα γίνεται γύρω στο 25ο έτος της ηλικίας τους.

Οι απόφοιτοι Ιατρικής μπορούν να πάρουν αναβολή έως τα 33 χρόνια, ενώ για τους υποψήφιους διδάκτορες το όριο μειώνεται στο 30ό έτος. Οι φοιτητές προειδοποιούν ότι αυτές οι αλλαγές υπονομεύουν την ολοκλήρωση των σπουδών και την επαγγελματική τους εξειδίκευση.

Επιπλέον, οι σπουδαστές που θα καταταγούν θα αναγκαστούν σε υποχρεωτική διακοπή σπουδώνχωρίς δυνατότητα συμμετοχής στις εξεταστικές περιόδους.

Το νέο νομοσχέδιο περιορίζει επίσης τις φοιτητικές άδειες και το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, δημιουργώντας πρόσθετα εμπόδια.

Νέο μοντέλο στη στρατιωτική θητεία

Το νομοσχέδιο εισάγει συνολική αναδιάρθρωση της θητείας:

  • Τέσσερις περιόδους κατάταξης ετησίως: Φεβρουάριο, Μάιο, Αύγουστο και Νοέμβριο.
  • Αρχική κατάταξη στον Στρατό Ξηράς, με περιορισμένες μετατάξεις σε Ναυτικό και Αεροπορία.
  • Βασική εκπαίδευση δέκα εβδομάδων με τεχνολογικές δεξιότητες (drones, εξομοιωτές) και οριζόντιες δεξιότητες (Πρώτες Βοήθειες, Πολιτική Προστασία).
  • Ειδική εκπαίδευση τεσσάρων εβδομάδων για 31 βασικές ειδικότητες και 21 πρόσθετες δεξιότητες μέσω των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης.
  • Δωδεκά εβδομάδων επιχειρησιακή τοποθέτηση σε μονάδες υψηλής ετοιμότητας.

Οι στρατεύσιμοι που επιλέγουν 9μηνη θητεία μετά τους έξι πρώτους μήνες θα υπηρετούν στην παραμεθόριο, ενώ η 12μηνη θητεία θα γίνεται κοντά στον τόπο συμφερόντων τους. Επίσης, ανοίγει η δυνατότητα για κατάταξη πρωτόκλητων αμέσως μετά τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με θητεία εννέα μηνών.

Περιορισμένες ειδικές αναβολές και εξαγορά θητείας

  • Οι ψυχιατρικές αναβολές θα χορηγούνται πλέον αυστηρά και για μέγιστη διάρκεια πέντε ετών.
  • Οι αναβολές για κατοίκους εξωτερικού ισχύουν μόνο για όσους ζούσαν εκεί από 16 έως 19 ετών, με τριετή έλεγχο.
  • Η εξαγορά της θητείας θα γίνεται από το 40ό έτος και θα κοστίζει 500 ευρώ ανά μήνα που απομένει.

Η κινητοποίηση έξω από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναμένεται να συγκεντρώσει πλήθος φοιτητών και νέων επιστημόνων, οι οποίοι δηλώνουν αποφασισμένοι να ακουστεί η φωνή τους ενάντια στις αλλαγές που θα φέρουν πρόωρη κατάταξη και περιορισμένη στήριξη στη φοιτητική ζωή.

Διαβάστε επίσης

Αγρότες: Ζητείται… ένοχος

Τραβάει το σχοινί η Κασιμάτη: Αφού ψήφισε τις αμυντικές δαπάνες, καλωσόρισε τη φρεγάτα «Κίμων»

Ο Φαραντούρης στα μπλόκα των αγροτών στο Στρασβούργο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mazonakis-giorgos-new
LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Η πρώτη αντίδραση της οικογένειας μετά τη μήνυση σε βάρος του τραγουδιστή (Video)

fever_child_new
ΥΓΕΙΑ

Πυρετικοί σπασμοί στα παιδιά – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς

kannavi
ΚΟΣΜΟΣ

Και ξαφνικά ο Τραμπ «αγάπησε»… την κάνναβη

tiktok_logo
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

TikTok U.S: Πώς η πλατφόρμα θα συνεχίσει να λειτουργεί στις ΗΠΑ – Η κοινοπραξία, οι έλεγχοι και ο φίλος του Τραμπ

alpha-bank_1912_1920-1080_new
BUSINESS

Alpha Bank: Συμφωνία με Universal Life και Altius στην Κύπρο – Δημιουργεί έναν από τους 3 μεγαλύτερους ομίλους

Δείτε όλες τις ειδήσεις
michalis-aerakis-new
LIFESTYLE

Μιχάλης Αεράκης: Από τον «Σασμό» στο... Χόλιγουντ - Η πρόταση από το εξωτερικό που τον εξέπληξε (Video)

alzheimer
ΥΓΕΙΑ

Η άσκηση «ασπίδα προστασίας» του εγκεφάλου: Πώς η φυσική δραστηριότητα προστατεύει τη μνήμη μας ως τα βαθιά γεράματα

parkingk new
ΕΛΛΑΔΑ

Ο Χάρης Δούκας εγκαινιάζει το νέο δημοτικό πάρκινγκ Κοτζιά - «Ένα έργο που επιστρέφει στους πολίτες»

trakter xristougenna 88- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε αδιέξοδο η κυβέρνηση μετά το «όχι» των αγροτών – «Ξήλωσαν» το επιχείρημα για μπλόκο των χριστουγεννιάτικων διελεύσεων

paparizou-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Τάκης Ζαχαράτος και Έλενα Παπαρίζου: «The Velvet Night» στο NOX - The Cabaret Edition

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.12.2025 12:06
mazonakis-giorgos-new
LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Η πρώτη αντίδραση της οικογένειας μετά τη μήνυση σε βάρος του τραγουδιστή (Video)

fever_child_new
ΥΓΕΙΑ

Πυρετικοί σπασμοί στα παιδιά – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς

kannavi
ΚΟΣΜΟΣ

Και ξαφνικά ο Τραμπ «αγάπησε»… την κάνναβη

1 / 3