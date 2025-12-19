Στρατιωτική θητεία: Μπαίνει «ψαλίδι» στις αναβολές, αντιδρούν οι φοιτητές 

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας προχωρούν στις 11:00 το πρωί της Παρασκευής φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες και νέοι επιστήμονες, προκειμένου να εκφράσουν την αντίδρασή τους στο νέο νομοσχέδιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις το οποίο φέρνει μεγάλες αλλαγές στη στρατιωτική θητεία.
Οι φοιτητικοί σύλλογοι ζητούν την άμεση απόσυρση διατάξεων που περιορίζουν τις αναβολές στράτευσης, τις οποίες χαρακτηρίζουν ως «αδικαιολόγητα σκληρές και αποδιοργανωτικές για τη φοιτητική ζωή».
Το νομοσχέδιο, με τίτλο «Χάρτης Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή», προβλέπει αυστηρούς περιορισμούς στις αναβολές για σπουδές. Οι φοιτητές πλέον θα μπορούν να αναβάλουν τη θητεία μόνο μέχρι τα ν+2 έτη σπουδών, πράγμα που σημαίνει ότι η κατάταξη θα γίνεται γύρω στο 25ο έτος της ηλικίας τους.
Οι απόφοιτοι Ιατρικής μπορούν να πάρουν αναβολή έως τα 33 χρόνια, ενώ για τους υποψήφιους διδάκτορες το όριο μειώνεται στο 30ό έτος. Οι φοιτητές προειδοποιούν ότι αυτές οι αλλαγές υπονομεύουν την ολοκλήρωση των σπουδών και την επαγγελματική τους εξειδίκευση.
Επιπλέον, οι σπουδαστές που θα καταταγούν θα αναγκαστούν σε υποχρεωτική διακοπή σπουδών, χωρίς δυνατότητα συμμετοχής στις εξεταστικές περιόδους.
Το νέο νομοσχέδιο περιορίζει επίσης τις φοιτητικές άδειες και το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, δημιουργώντας πρόσθετα εμπόδια.
Το νομοσχέδιο εισάγει συνολική αναδιάρθρωση της θητείας:
Οι στρατεύσιμοι που επιλέγουν 9μηνη θητεία μετά τους έξι πρώτους μήνες θα υπηρετούν στην παραμεθόριο, ενώ η 12μηνη θητεία θα γίνεται κοντά στον τόπο συμφερόντων τους. Επίσης, ανοίγει η δυνατότητα για κατάταξη πρωτόκλητων αμέσως μετά τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με θητεία εννέα μηνών.
Η κινητοποίηση έξω από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναμένεται να συγκεντρώσει πλήθος φοιτητών και νέων επιστημόνων, οι οποίοι δηλώνουν αποφασισμένοι να ακουστεί η φωνή τους ενάντια στις αλλαγές που θα φέρουν πρόωρη κατάταξη και περιορισμένη στήριξη στη φοιτητική ζωή.
