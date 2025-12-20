«Επιχείρηση εκδίκησης»: Οι ΗΠΑ έπληξαν τουλάχιστον 70 θέσεις του ISIS στη Συρία μετά το θάνατο Αμερικανών στρατιωτών

Ο στρατός των ΗΠΑ έπληξε «πάνω από 70 στόχους σε πολλαπλές τοποθεσίες στην κεντρική Συρία», αναπτύσσοντας «αεροσκάφη, ελικόπτερα και πυροβολικό», ανακοίνωσε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση») χθες Παρασκευή (μετά τις 02:00 ώρα Ελλάδας).

Διευκρίνισε ότι η επιχείρηση άρχισε στις 16:00 (ώρα Ουάσιγκτον· 23:00 ώρα Ελλάδας) και ότι εξαπολύθηκαν «πάνω από 100 πυρομαχικά ακριβείας» εναντίον θέσεων της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος.

Η επιχείρηση αυτή, σύμφωνα με τον ίδιο, αποτελεί «άμεση ανταπόδοση» για την επίθεση του περασμένου Σαββάτου, η οποία στοίχισε τη ζωή σε δύο Αμερικανούς στρατιώτες και έναν διερμηνέα.

Στρατηγικές περιοχές στόχος: Επιθέσεις σε Χομς, Ράκα και Ντέιρ Εζούρ

Η αμερικανική κυβέρνηση προειδοποίησε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα συνεχιστούν και ότι οι τρομοκράτες του ISIS θα πληρώσουν ακριβά για τις επιθέσεις τους. «Καταδιώξαμε και σκοτώσαμε εχθρούς μας, πολλούς από αυτούς, και θα συνεχίσουμε», δήλωσε ο Χέγκσεθ.

«Οι αμερικανικές δυνάμεις ξεκίνησαν την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ HAWKEYE STRIKE στη Συρία για την εξάλειψη μαχητών, υποδομών και εγκαταστάσεων όπλων του ISIS, σε άμεση απάντηση στην επίθεση εναντίον των αμερικανικών δυνάμεων που έλαβε χώρα στις 13 Δεκεμβρίου στην Παλμύρα της Συρίας. Αυτή δεν είναι η αρχή ενός πολέμου — είναι μια δήλωση εκδίκησης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, υπό την ηγεσία του Προέδρου Τραμπ, δεν θα διστάσουν ποτέ και δεν θα υποχωρήσουν ποτέ στην υπεράσπιση του λαού μας», ανέφερε μεταξύ άλλων στην ανάρτησή του ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας.

Earlier today, U.S. forces commenced OPERATION HAWKEYE STRIKE in Syria to eliminate ISIS fighters, infrastructure, and weapons sites in direct response to the attack on U.S. forces that occurred on December 13th in Palmyra, Syria.



This is not the beginning of a war — it is a… December 19, 2025

Το CENTCOM, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε ότι οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν σε στρατηγικές περιοχές, όπως στην έρημο κοντά στην πόλη Χομς και στις επαρχιακές περιοχές της Ντέιρ Εζούρ και Ράκα.

Η Στρατιωτική Διοίκηση των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή ανέφερε επίσης την εκτέλεση «μαζικών» πλήγματων στην περιοχή, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

CENTCOM forces launched fighter jets, attack helicopters and other assets to conduct the large-scale strike. pic.twitter.com/3szSo2u5rm December 19, 2025

Στο ίδιο χρονικό διάστημα, η περιοχή της Ράκα αντιμετώπισε νέες συγκρούσεις με πυρά όπλων μέσου διαμετρήματος, ενώ η τοπική κυβέρνηση της Συρίας, παρά την ένταση, υποστηρίζει πλήρως τις στρατιωτικές ενέργειες της Ουάσιγκτον κατά του ISIS.

Τραμπ: «Η εκδίκηση για την επίθεση κατά των Αμερικανών στρατιωτών»

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, μέσω ανάρτησής του στο X, τόνισε την αποφασιστικότητα των ΗΠΑ να εξαπολύσουν σοβαρή αντίποινα κατά των τρομοκρατών του ISIS, αποκαλώντας την επιχείρηση «εκδίκηση» για την επίθεση που κόστισε τη ζωή των Αμερικανών στρατιωτών και διερμηνέα. «Όλοι οι τρομοκράτες που επιτίθενται στους Αμερικανούς προειδοποιούνται: ΘΑ ΧΤΥΠΗΘΕΙΤΕ ΠΙΟ ΣΚΛΗΡΑ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΆΛΛΗ ΦΟΡΑ», έγραψε ο Τραμπ, τονίζοντας ότι οι ΗΠΑ δεν θα ανεχτούν τέτοιες επιθέσεις.

Η επίθεση του ISIS στην περιοχή της Παλμύρας προκάλεσε σοβαρές αντιδράσεις και ανέδειξε την παραμονή των δυνάμεων του ISIS στη Συρία, παρά την ήττα τους το 2019. Οι μάχες στην έρημο της Συρίας συνεχίζονται, με τους μαχητές του ISIS να εξαπολύουν σποραδικές επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων. Ωστόσο, η Συριακή κυβέρνηση, η οποία συνεργάζεται με τον διεθνή αντιτζιχαντιστικό συνασπισμό υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, υποστηρίζει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά των τζιχαντιστών.

Η παρουσία των αμερικανικών στρατευμάτων στη Συρία και η μείωση του αριθμού των στρατιωτών που ανακοινώθηκε τον Απρίλιο δημιουργεί ερωτήματα για την μελλοντική στρατηγική των ΗΠΑ στην περιοχή. Αν και ο πρόεδρος Τραμπ έχει εκφράσει σκεπτικισμό για τη διατήρηση των δυνάμεων στο εξωτερικό, η συνεχής παρουσία τους στη Συρία και η κλιμάκωση των επιθέσεων κατά του ISIS δείχνουν την αποφασιστικότητα της Ουάσιγκτον να καταπολεμήσει τον τζιχαντισμό στη Μέση Ανατολή.

