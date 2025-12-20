Η συνήθεια των οδηγών που κοστίζει 70+ ευρώ παραπάνω σε καύσιμα κάθε χρόνο

Το σύστημα Start-Stop αποτελεί πλέον standard εξοπλισμό στα περισσότερα σύγχρονα αυτοκίνητα, ωστόσο πολλοί είναι αυτοί που το απενεργοποιούν γιατί τους εκνευρίζει και τους αποσυντονίζει ή γιατί θεωρούν ότι φθείρει τον κινητήρα και την μίζα και «ξεζουμίζει» την μπαταρία.

Για την ακρίβεια, τίποτα απ’ όλα αυτά δεν συμβαίνει και πέραν της «περιβαλλοντικής» ανάγκης που αποτέλεσε την βασική αιτία για την ενσωμάτωση των Start-Stop συστημάτων στα αυτοκίνητα, εξοικονομούνται και χρήματα. Το ερώτημα είναι πόσα; Πόσο χρήμα εξοικονομείτε στην πράξη όταν οδηγείτε σε πόλεις με έντονη κυκλοφορία και πολλά φανάρια, όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη;

Η πραγματικότητα της αστικής κίνησης

Στις ελληνικές πόλεις, ο χρόνος που περνάμε σε ετήσια βάση ακίνητοι, με αναμμένο κινητήρα είναι σημαντικός. Μποτιλιαρίσματα, κόκκινα φανάρια και ένα σωρό άλλα σενάρια κυκλοφοριακής τρέλας, συμβάλλουν σε μια πραγματικότητα όπου το 15-25% του χρόνου οδήγησής μας το περνάμε εντελώς στάσιμοι, με τον κινητήρα να καίει καύσιμο χωρίς λόγο.

Οι υπολογισμοί

Ας δούμε ένα ρεαλιστικό σενάριο για έναν μέσο οδηγό που κινείται κυρίως στην πόλη:

Βασικά δεδομένα:

Ετήσια χιλιόμετρα πόλης: 10.000 km

Μέση ταχύτητα στην πόλη: 25 km/h

Χρόνος ακινησίας: 20% του χρόνου οδήγησης

Κατανάλωση στο ρελαντί: 0,9 λίτρα ανά ώρα για έναν σύγχρονο κινητήρα 1.500 κ.εκ.

Τιμή βενζίνης: 1,73 € / λίτρο (Δεκέμβριος 2025)

Ο υπολογισμός:

Με 10.000 χιλιόμετρα τον χρόνο και μέση ταχύτητα 25 km/h, περνάμε συνολικά 400 ώρες στο τιμόνι. Το 20% αυτού του χρόνου, δηλαδή 80 ώρες, είμαστε στάσιμοι σε φανάρια και μποτιλιαρίσματα.

Χωρίς Start-Stop, ο κινητήρας στο ρελαντί καταναλώνει περίπου 1 λίτρο την ώρα. Αυτό σημαίνει ότι σπαταλάμε 80 λίτρα καύσιμο ετησίως ενώ δεν κινούμαστε καθόλου.

Το οικονομικό όφελος

80 λίτρα × 1,73 € = περίπου 138,4 € ετησίως

Φυσικά, το ποσό διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες και τον κυβισμό του κινητήρα, έτσι μπορεί να κυμαίνεται:

Μέτρια αστική κίνηση: 80-100 € το χρόνο

80-100 € το χρόνο Πολλά φανάρια και μποτιλιαρίσματα: 120-180 € το χρόνο

120-180 € το χρόνο Επαγγελματική χρήση: πάνω από 200 € το χρόνο

Τα ποσά λοιπόν, δεν είναι σε καμία περίπτωση αμελητέα και μπορεί να μην το καταλαβαίνουμε άμεσα, σε καθημερινή η ακόμα και μηνιαία βάση, ωστόσο η ετήσια «σούμα». δείχνει την πραγματική εικόνα.

Όχι, δεν φθείρει τον κινητήρα

Το Start-Stop είναι πραγματικά αποδοτικό μόνο στην πόλη. Σε εθνικές οδούς και αυτοκινητόδρομους, όπου δεν υπάρχουν συχνές στάσεις, το όφελος είναι σχεδόν μηδενικό. Επίσης, τα σύγχρονα συστήματα Start-Stop έχουν σχεδιαστεί με ειδικά χαρακτηριστικά που προστατεύουν το αυτοκίνητο. Χρησιμοποιούν ενισχυμένες μπαταρίες (AGM ή EFB) και ενισχυμένες μίζες που αντέχουν σε χιλιάδες κύκλους εκκίνησης. Παρά τον μύθο ότι «φθείρουν τον κινητήρα», τα σύγχρονα συστήματα είναι απολύτως ασφαλή.

Το κόστος της μπαταρίας

Μια δίκαιη ανάλυση πρέπει να λαμβάνει υπόψη και το κόστος αντικατάστασης της ειδικής μπαταρίας, που κοστίζει 50-80 ευρώ παραπάνω από μια συμβατική. Ωστόσο, αυτό το κόστος αποσβένεται εύκολα μέσα σε ένα έως δύο χρόνια από την εξοικονόμηση καυσίμου. Για άλλη μια φορά επίσης, να πούμε ότι τα Start-Stop συστήματα δεν προκαλούν πρόωρη «γήρανση» της μπαταρίας και η αντικατάσταση της, υπάγεται στο ίιδιο τυπικό χρονοδιάγραμμα που ισχύει και για τις απλές – συμβατικές μονάδες.

Συμπέρασμα

Το Start-Stop δεν είναι απλά ένα «πράσινο» gadget. Σε συνθήκες έντονης αστικής κυκλοφορίας, όπως αυτές που βιώνουμε καθημερινά στις ελληνικές πόλεις, μπορεί να σας εξοικονομήσει κατά μέσο όρο 150 ευρώ τον χρόνο. Και όσο περισσότερα φανάρια και μποτιλιαρίσματα αντιμετωπίζετε, τόσο μεγαλύτερο γίνεται το όφελος. Την επόμενη φορά λοιπόν που θα περιμένετε σε ένα ατέλειωτο κόκκινο φανάρι, θυμηθείτε: το Start-Stop δεν σβήνει απλά τον κινητήρα – σώζει και το πορτοφόλι σας.

Πηγή: autotypos

