search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.12.2025 14:06
search
MENU CLOSE
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.12.2025 12:13

Στην Ελλάδα το υβριδικό Omoda 5 SHS-H με 7 χρόνια εγγύηση – Οι τιμές

19.12.2025 12:13
omoda5shs_detail_pc

Το νέο Omoda 5 SHS-H ήρθε στην Ελλάδα. Full hybrid με 224 PS, 5,3 lt/100 km και 0-100 σε 7,9’’. Δύο εκδόσεις, 7ετής εγγύηση.

Η έκδοση SHS-H (Super Hybrid System – HEV) ενισχύει τη γκάμα του Omoda 5 με μια λύση πλήρως υβριδική, χωρίς ανάγκη φόρτισης. Απευθύνεται σε οδηγούς που κινούνται κυρίως αστικά ή περιαστικά και ζητούν χαμηλή κατανάλωση, ήσυχη λειτουργία και άμεση απόκριση, χωρίς το άγχος υποδομών. Το σύστημα δίνει ηλεκτρική αίσθηση στην εκκίνηση και στις χαμηλές ταχύτητες, ενώ ο θερμικός κινητήρας παρεμβαίνει ομαλά όταν απαιτείται περισσότερη ισχύς ή σε ταξίδι.

Κινητήριο σύνολο, κατανάλωση και επιδόσεις

Καρδιά του μοντέλου είναι ο 1.5 TGDi που αποδίδει 143 PS και 215 Nm, σε συνεργασία με ηλεκτροκινητήρα 204 PS. Η συνδυαστική ισχύς φτάνει τους 224 PS και τη ροπή 295 Nm, με αυτόματο κιβώτιο να αναλαμβάνει τη μετάδοση για ομαλές αλλαγές και συνεχή διαθεσιμότητα ροπής. Οι επιδόσεις είναι ανταγωνιστικές: 0-100 km/h σε 7,9’’ και τελική 175 km/h. Το σημαντικότερο, όμως, είναι η μέση κατανάλωση 5,3 lt/100 km, που διαμορφώνει πραγματικό όφελος στην καθημερινή χρήση.

Σχεδίαση και καμπίνα

Το Omoda 5 SHS-H διατηρεί τον κουπέ χαρακτήρα, με δυναμικές αναλογίες και νέα μάσκα που φρεσκάρει την εικόνα. Στο εσωτερικό, η ατμόσφαιρα είναι σύγχρονη και ψηφιακή, με ποιοτικά υλικά, καλή εργονομία και διασύνδεση Apple CarPlay/Android Auto. Ο ψηφιακός πίνακας και η μεγάλη οθόνη infotainment υποστηρίζουν καθαρή απεικόνιση πληροφοριών, ενώ τα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης (ADAS) συμπληρώνουν το επίπεδο ασφάλειας.

Εκδόσεις, τιμές και εγγύηση

Η διάθεση στην Ελλάδα ξεκινά με δύο επίπεδα εξοπλισμού: Comfort στα 24.900€ και Premium στα 27.500€. Και οι δύο εκδόσεις έρχονται με πλούσιο στάνταρ εξοπλισμό άνεσης, συνδεσιμότητας και ενεργητικής ασφάλειας, διαμορφώνοντας ισχυρή πρόταση σε σχέση με το κόστος. Το πακέτο ολοκληρώνεται με εργοστασιακή εγγύηση 7 ετών ή 150.000 km, που ενισχύει την προβλεψιμότητα κόστους και την αξία μεταπώλησης.

Τι κρατάμε;

  • 224 PS full hybrid5,3 lt/100 km0-100 σε 7,9’’.
  • Τιμές: Comfort 24.900 €, Premium 27.500 €.
  • Πλούσιος εξοπλισμός και ADAS από τη βάση.
  • 7ετής/150.000 km εγγύηση για ισχυρό value for money.

Πηγή: autotypos.gr

Διαβάστε επίσης:

Το Seal 5 DM-i είναι το πρώτο plug-in υβριδικό μοντέλο με sedan αμάξωμα της BYD (photos)

Οι αντιδράσεις οργανισμών και αυτοκινητοβιομηχανιών στην αναθεώρηση του στόχου για απαγόρευση πώλησης κινητήρων εσωτερικής καύσης το 2035

Οδηγούμε το «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026» για την Ελλάδα, Fiat Grande Panda (photo/videos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mtv
MEDIA

Τίτλοι τέλους για MTV και Nickelodeon στην Ελλάδα την παραμονή της Πρωτοχρονιάς

PATINI_THESSALONIKI
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Μοτοσικλετιστής εμβόλισε αναβάτη σε ηλεκτρικό πατίνι και τον γρονθοκόπησε στο κεφάλι

theofanous-medousa-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Ο Γιώργος Θεοφάνους στη «Μέδουσα» – Το ιστορικό καλλιτεχνικό στέκι της Αθήνας επιστρέφει!

nikos_pappas_basket_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Παππάς: Τι ισχύει για την ασυλία των ευρωβουλευτών – Πότε ισχύει και πότε αίρεται

routsi-diloseis
ΕΛΛΑΔΑ

Tέμπη: Συνεχίζεται η δίκη για το βιντεοληπτικό υλικό – Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν να μη μπουν στην αίθουσα συγγενείς των θυμάτων

Δείτε όλες τις ειδήσεις
michalis-aerakis-new
LIFESTYLE

Μιχάλης Αεράκης: Από τον «Σασμό» στο... Χόλιγουντ - Η πρόταση από το εξωτερικό που τον εξέπληξε (Video)

parkingk new
ΕΛΛΑΔΑ

Ο Χάρης Δούκας εγκαινιάζει το νέο δημοτικό πάρκινγκ Κοτζιά - «Ένα έργο που επιστρέφει στους πολίτες»

alzheimer
ΥΓΕΙΑ

Η άσκηση «ασπίδα προστασίας» του εγκεφάλου: Πώς η φυσική δραστηριότητα προστατεύει τη μνήμη μας ως τα βαθιά γεράματα

trakter xristougenna 88- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε αδιέξοδο η κυβέρνηση μετά το «όχι» των αγροτών – «Ξήλωσαν» το επιχείρημα για μπλόκο των χριστουγεννιάτικων διελεύσεων

skertsos- zoi- tasoulas – tsipras88- new
ΚΑΛΧΑΣ

«Μπλόκαραν» το Μαξίμου οι αγρότες, ο Σκέρτσος έχασε από τη Ζωή, το «δικαίωμα της άγνοιας», ο στάσιμος Τασούλας και η «σχέση» Τσίπρα – Καρυστιανού

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.12.2025 14:05
mtv
MEDIA

Τίτλοι τέλους για MTV και Nickelodeon στην Ελλάδα την παραμονή της Πρωτοχρονιάς

PATINI_THESSALONIKI
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Μοτοσικλετιστής εμβόλισε αναβάτη σε ηλεκτρικό πατίνι και τον γρονθοκόπησε στο κεφάλι

theofanous-medousa-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Ο Γιώργος Θεοφάνους στη «Μέδουσα» – Το ιστορικό καλλιτεχνικό στέκι της Αθήνας επιστρέφει!

1 / 3