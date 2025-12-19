Το Seal 5 DM-i είναι το πρώτο plug-in υβριδικό μοντέλο με sedan αμάξωμα της BYD (photos)

Το Seal 5 DM-i είναι το πρώτο plug-in υβριδικό μοντέλο με sedan αμάξωμα της BYD που λανσάρεται στη χώρα μας.

Η άφιξη αυτή απευθύνεται σε αγορές όπου οι καταναλωτές εκτιμούν το sedan αμάξωμα και αξιοποιεί τις ίδιες τεχνικές καινοτομίες που περιλαμβάνονται στο επιτυχημένο εμπορικά Seal U DM-i. Το αποτέλεσμα είναι ένα όχημα με εξαιρετική εκμετάλλευση χώρων, καινοτόμες τεχνολογίες και τη σιγουριά του υβριδικού συστήματος DM (Dual Mode), το οποίο μπορεί να προσφέρει αυτονομία που υπερβαίνει τα 1.000 χιλιόμετρα με ένα γεμάτο ρεζερβουάρ και μια πλήρη φόρτιση.

Το αμάξωμα του έχει σχεδιαστεί υπό την καθοδήγηση του διευθυντή σχεδιασμού της BYD, Wolfgang Egger. Η ομάδα του άντλησε έμπνευση από τη φύση και ιδιαίτερα από τον ωκεανό, ενώ παράλληλα ενσωμάτωσε και άλλα στοιχεία της εταιρικής ταυτότητας των υπολοίπων μοντέλων. Ταυτόχρονα, τελειοποίησε τις γραμμές και τις λεπτομέρειες, ώστε να εξασφαλίζεται η αεροδυναμική απόδοση που απαιτείται για τη μέγιστη αυτονομία του plug-in υβριδικού συστήματος.

Το μοντέλο εφοδιάζεται με καθίσματα από vegan δέρμα στον βασικό εξοπλισμό, ενώ το εσωτερικό του αυτοκινήτου είναι γεμάτο με χρήσιμες τεχνολογίες για την καθημερινή χρήση, ξεκινώντας από το στάνταρ σύστημα καθαρισμού αέρα PM2.5, το οποίο φροντίζει τα επιβλαβή σωματίδια να μένουν εκτός του εσωτερικού του οχήματος.

Το άνετο περιβάλλον της καμπίνας γίνεται ακόμα πιο φωτεινό και ευχάριστο χάρη στη στάνταρ ηλιοροφή, η οποία διαθέτει επίσης σκίαστρο για καλύτερη διαχείριση της θερμοκρασίας στο εσωτερικό κατά τις πιο ζεστές ημέρες.

Το ταμπλό φιλοξενεί μια οθόνη αφής υψηλής ανάλυσης 12,8 ιντσών, με τη δυνατότητα περιστροφής από κάθετο σε οριζόντιο προσανατολισμό, καθώς και πολλαπλές συντομεύσεις αφής για τη θέρμανση και τον αερισμό. Παρέχει επίσης φωνητικό έλεγχο, ώστε οδηγός και επιβάτες να έχουν πρόσβαση στις βασικές λειτουργίες με μια απλή εντολή.

Η τεχνολογία Super Hybrid DM μπορεί να λειτουργεί με δύο ξεχωριστούς τρόπους. Ηλεκτρικά όπου οι τροχοί κινούνται αποκλειστικά από τον ηλεκτροκινητήρα και υβριδικά όπου ο βενζινοκινητήρας τροφοδοτεί με ενέργεια τη μπαταρία και τον ηλεκτροκινητήρα μέσω ενός inverter, ενώ το αυτοκίνητο προσφέρει απόκριση όμοια με αυτή ενός καθαρού ηλεκτρικού οχήματος. Όταν οι απαιτήσεις επιδόσεων είναι υψηλές, το HEV μπορεί να αλλάξει από Series σε Parallel, συνδυάζοντας τη δύναμη του βενζινοκινητήρα με αυτή του ηλεκτροκινητήρα για μέγιστη ισχύ. Αξίζει να επισημάνουμε ότι το μεταξόνιο των 2.71μ. εξασφαλίζει άνετα ταξίδια για πέντε ενήλικες, ενώ ο χώρος αποσκευών είναι 508 λίτρα.

Η επιτάχυνση 0-100 χλμ/ώρα έρχεται σε μόλις 7,5 δευτερόλεπτα. Ωστόσο, η εξελιγμένη τεχνολογία Super DM συνδυάζει αυτήν την απόδοση με εξαιρετικά χαμηλή μεικτή κατανάλωση καυσίμου μόλις 1,7 λτ/100χλμ, μειώνοντας σημαντικά το καθημερινό κόστος χρήσης.

Το SEAL 5 DM-i είναι κυρίαρχο στην πόλη, με αυτονομία έως 100 χιλιομέτρων μόνο με χρήση ηλεκτρικής ενέργειας. Αν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη και το ρεζερβουάρ γεμάτο, αυτό το υπερσύγχρονο sedan προσφέρει συνδυασμένη αυτονομία άνω των 1.000 χιλιομέτρων. Ο ενσωματωμένος AC φορτιστής επιτρέπει πλήρη επαναφόρτιση της μπαταρίας (15%-100%) σε λιγότερο από τρείς ώρες.

Στην καρδιά του συστήματος κίνησης βρίσκεται η Blade Battery της BYD, η οποία χρησιμοποιεί χημεία λιθίου-σιδηρού-φωσφόρου (LFP) για υψηλότερα επίπεδα αντοχής και ασφάλειας σε σχέση με τις παραδοσιακές μπαταρίες EV και PHEV, χωρίς τη χρήση νικελίου ή κοβαλτίου.

Το μοντέλο είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα στην τιμή των 34.890 ευρώ σε μία έκδοση εξοπλισμού, όπου διαθέτει εκτενή λίστα βασικού εξοπλισμού.

