ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

18.12.2025 13:52

Οι αντιδράσεις οργανισμών και αυτοκινητοβιομηχανιών στην αναθεώρηση του στόχου για απαγόρευση πώλησης κινητήρων εσωτερικής καύσης το 2035

18.12.2025 13:52
eu_combustion-engine-ban_1812_1920-1080_new
credit: AP

Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αναθεώρηση του στόχου για την πλήρη απαγόρευση πώλησης νέων βενζινοκίνητων και πετρελαιοκίνητων οχημάτων το 2035 έχει προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις. Άλλες θετικές και άλλες αρνητικές, καθώς υπάρχει ο προβληματισμός αν τελικά αυτή η απόφαση θα βοηθήσει την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης και θα δώσει τον απαιτούμενο χρόνο στις ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες να προετοιμαστούν για να αντιμετωπίσουν την κινέζικη επέλαση.

Φυσικά το μεγάλο ερώτημα είναι αν αυτή η χαλάρωση θα δώσει στην ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία τον χώρο που χρειάζεται για να γίνει καλύτερη ή θα αποτελέσει τροχοπέδη που θα την κρατήσει στάσιμη.

Από την πλευρά της η Ένωση Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ΑCEA) χαιρετίζει τη δέσμη μέτρων θεωρώντας ότι είναι ένα πρώτο βήμα για μια πιο ρεαλιστική, ευέλικτη και τεχνολογικά ουδέτερη πορεία. Σχεδόν ίδιες ήταν και οι θέσεις του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Προμηθευτών Αυτοκινήτων που χαρακτήρισε την απόφαση ως ένα βήμα προς την τεχνολογική ουδετερότητα, επιτρέποντας τα plug-in υβριδικά οχήματα να βρουν τη θέση που τους αρμόζει.

Από την πλευρά των αυτοκινητοβιομηχανιών, θετικά αντέδρασαν η Volkswagen, η οποία επισήμανε ότι η απόφαση είναι θετική και θα βοηθήσει την υποστήριξη της παραγωγής μικρών ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Ίδιες ήταν και οι αντιδράσεις της ΒMW, αλλά και της Mercedes που θεώρησαν την απόφαση σωστή που θα φέρει μεγαλύτερη ευελιξία. Την επιτάχυνση της υιοθέτησης των μικρών ηλεκτρικών οχημάτων που θα είναι οικονομικά ακόμη πιο προσιτά, ζητά η Renault, ενώ για αδυναμία αντιμετώπισης των προβλημάτων κάνει λόγο η Stellantis. Από την άλλη η Volvo που τα τελευταία χρόνια έχει επενδύσει στην ηλεκτροκίνηση, επισημαίνει ότι ενέχει κίνδυνος υπονόμευσης της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης, ενώ αναφέρει ότι τα υβριδικά μοντέλα μπορούν να αποτελέσουν τον συνδετικό κρίκο προς την ηλεκτροκίνηση.

Σε επίπεδο χωρών τόσο η Γερμανία όσο και η Ιταλία θεωρούν σωστή την απόφαση, ενώ αξίζει να σημειώσουμε αρκετές χώρες τους προηγούμενους μήνες είχαν παροτρύνει την ΕΕ να επιτρέψει τα υβριδικά και άλλες τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα μετά το 2035.

ΠΕΜΠΤΗ 18.12.2025 14:30
