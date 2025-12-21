Η Ελλάδα στο «δόγμα» Τραμπ

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Γράφει ο Βασίλης Γιαννακόπουλος
Η Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ 2025 (National Security Strategy of the United States of America – NSS) μεταξύ άλλων αναδιαμορφώνει τον γεωπολιτικό χάρτη και επαναπροσδιορίζει τον ρόλο της Ευρώπης και της Ελλάδας στην περιφερειακή ασφάλεια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δίνουν έμφαση στην προώθηση των δικών τους συμφερόντων, μεταθέτοντας μέρος της ευθύνης για τη σταθερότητα και την ασφάλεια στους Ευρωπαίους συμμάχους.
Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα αναδεικνύεται σε κρίσιμο ενεργειακό και γεωπολιτικό κόμβο στην Ανατολική Μεσόγειο, με δυνατότητα να ενισχύσει τον ρόλο της στην περιφερειακή ασφάλεια, την ενεργειακή σταθερότητα και τη στρατιωτική αποτροπή. Ταυτόχρονα, δημιουργεί προκλήσεις, καθώς θα πρέπει να διαχειριστεί με ισορροπία τους κινδύνους από γεωπολιτικές αντιπαραθέσεις, ενεργειακές εξαρτήσεις και περιφερειακές εντάσεις.
Η νέα στρατηγική Τραμπ σηματοδοτεί σημαντική αναδιάταξη των αμερικανικών προτεραιοτήτων. Το έγγραφο των 33 σελίδων, που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Λευκού Οίκου, απομακρύνεται από την παραδοσιακή λογική της παγκόσμιας ηγεμονίας και προκρίνει ένα μοντέλο κατανομής ευθυνών, στο οποίο οι ισχυροί περιφερειακοί δρώντες αναλαμβάνουν κεντρικό ρόλο στη διατήρηση της τάξης και της ασφάλειας στις περιοχές τους.
Κεντρική προτεραιότητα αποτελεί το Δυτικό Ημισφαίριο, με τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική να θεωρούνται κρίσιμες για την εσωτερική ασφάλεια των ΗΠΑ. Η στρατηγική επικεντρώνεται στην αναχαίτιση της παράτυπης μετανάστευσης, την αντιμετώπιση των δικτύων ναρκωτικών και τη σταθεροποίηση κρατών που επηρεάζουν άμεσα την ασφάλεια της Βόρειας Αμερικής.
Για την Ευρώπη, η στρατηγική μπορεί να χαρακτηρισθεί ως «απαιτητική», επειδή καλεί τους Ευρωπαίους να αναλάβουν μεγαλύτερο βάρος στη συλλογική τους άμυνα. Βέβαια, αυτή η «απαίτηση» της στρατηγικής Τραμπ δεν είναι πρωτόγνωρη για τους Ευρωπαίους. Το ΝΑΤΟ παραμένει σημαντικό για τους Αμερικανούς, αλλά δεν δεσμεύονται ότι θα συνεχίσουν να επωμίζονται το μεγαλύτερο βάρος της συμμαχίας. Η νέα προσέγγιση αντιμετωπίζει την Ευρώπη ως ένα σύνολο αυτόνομων κρατών, τα οποία οφείλουν να επωμισθούν το βάρος της ευρωπαϊκής άμυνας.
Όσον αφορά στη Ρωσία, η στρατηγική μειώνει τους τόνους περί άμεσης απειλής και αφήνει περιθώριο για μελλοντική συνεργασία, γεγονός που έχει προκαλέσει συζητήσεις για τις επιπτώσεις στον πόλεμο της Ουκρανίας.
Τέλος, δίνεται έμφαση σε κοινωνικοπολιτισμικές παραμέτρους ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων των μεταναστευτικών ροών, της δημογραφίας και της πολιτισμικής συνοχής, γεγονός που προξένησε επικριτικές αντιδράσεις.
Για παράδειγμα, η πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος του αμερικανικού μη κερδοσκοπικού οργανισμού που ασχολείται με ζητήματα επιστήμης και παγκόσμιας ασφάλειας «Bulletin of the Atomic Scientists», Αλεξάνδρα Μπελ, σε άρθρο της με τίτλο «Στρατηγική Εθνικής Ασφαλείας, χωρίς στρατηγική για τη διαχείριση των υπαρκτών κινδύνων», μεταξύ άλλων υποστηρίζει ότι το έγγραφο παραβλέπει τις υπαρκτές απειλές, που αντιπροσωπεύουν τους πλέον κρίσιμους κινδύνους για την ανθρωπότητα και για την Αμερική, όπως τα πυρηνικά όπλα, η κλιματική αλλαγή και οι ανατρεπτικές τεχνολογίες (τεχνητή νοημοσύνη, βιοτεχνολογία, κυβερνο-όπλα κ.τ.λ.).
Επίσης, οι ανεξάρτητες αμερικανικές δεξαμενές σκέψης «Atlantic Council» και «Transatlantic Security Initiative» ασκούν κριτική στο γεγονός ότι η νέα στρατηγική Τραμπ (NSS 2025) υποβαθμίζει τον ρόλο της Ευρώπης και δεν αναγνωρίζει επαρκώς τις απειλές από τη Ρωσία.
Εν ολίγοις, η στρατηγική αγνοεί κρίσιμα ζητήματα και επομένως δεν μπορεί να θεωρηθεί ολοκληρωμένη. Κατά την άποψη της Μπελ, πρόκειται για μια «ορατή καταστροφή», διότι η Αμερική κινδυνεύει καθημερινά από τις προαναφερόμενες απειλές.
Η στρατηγική «American First»ξεδιπλώνεται ωςνέα στρατηγική Τραμπ, υπονομεύοντας την εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων συμμάχων και πιέζοντας ταυτόχρονα για μεγαλύτερη ευρωπαϊκή αυτονομία σε θέματα άμυνας. Εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις για την Ευρώπη θα είναι σημαντικές και πολυδιάστατες:
Όπως προαναφέρθηκε, η «National Security Strategy 2025» των ΗΠΑ, που εκδόθηκε στις αρχές Δεκεμβρίου 2025, θέτει σε εφαρμογή τη στρατηγική «America First», σύμφωνα με την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες προτεραιοποιούν τα δικά τους συμφέροντα (οικονομία, εμπόριο, ενέργεια κ.ά.) έναντι της αντιμετώπισης παγκόσμιων απειλών (τρομοκρατία, περιφερειακές συγκρούσεις κ.ά.), όπως συχνά γινόταν μέχρι και την κυβέρνηση Μπάιντεν. Κατά συνέπεια, η Ελλάδα αναμένεται να επηρεαστεί σημαντικά σε στρατηγικό, αμυντικό και γεωπολιτικό επίπεδο:
Η NSS 2025 προσφέρει στην Ελλάδα και την Ευρώπη σημαντικές δυνατότητες ενίσχυσης της στρατηγικής τους αυτονομίας και του γεωπολιτικού τους ρόλου. Στην Ευρώπη προσφέρει κίνητρα για την ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας και της συλλογικής της άμυνας. Στην Ελλάδα δίνει τη δυνατότητα να αναδειχθεί σε κεντρικό κόμβο ενεργειακής, στρατιωτικής και τεχνολογικής δραστηριότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Η ενεργειακή στρατηγική, η συμμετοχή σε πολυεθνικά σχήματα και η ενίσχυση της αποτροπής μέσω σύγχρονων εξοπλιστικών προγραμμάτων αναμένεται να προσφέρουν σημαντικά οφέλη, όπως αύξηση της επενδυτικής ελκυστικότητας, ενίσχυση των εσόδων και μεγαλύτερη επιρροή στις περιφερειακές αποφάσεις.
Ταυτόχρονα, τα οφέλη συνοδεύονται από ποικίλους κινδύνους. Η εμπλοκή σε διεθνείς ενεργειακούς και στρατιωτικούς διαδρόμους μπορεί να προκαλέσει γεωπολιτικές εντάσεις, ενώ η εξάρτηση από ξένες τεχνολογίες και εταιρείες περιορίζει μερικώς την εθνική στρατηγική αυτονομία.
Οι προκλήσεις αυτές απαιτούν προσεκτική διπλωματική διαχείριση, μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχεδιασμό και σταθερή συνεργασία με αξιόπιστους διεθνείς εταίρους. Η ικανότητα της Ελλάδας να ισορροπήσει ανάμεσα σε οφέλη και κινδύνους θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό την ενίσχυση του γεωπολιτικού και ενεργειακού της βάρους στην περιοχή, καθώς και την ικανότητά της να συμβάλει στη σταθερότητα της Ανατολικής Μεσογείου και της Ευρώπης.
* Βασίλης Γιαννακόπουλος, ταξίαρχος ε.α. της Π.Α., γεωστρατηγικός αναλυτής
