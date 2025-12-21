search
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2417
18/12/25
21.12.2025 17:30

Όλοι οι καλοί χωράνε;

Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2417
18/12/25
21.12.2025 17:30
Η παρουσία στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ στην εκδήλωση της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα στην Πάτρα δεν ήταν κοινωνική υποχρέωση.

Ήταν η καταγραφή , έστω άτυπα, μιας πρώτης μετακίνησης δυνάμεων και προεξόφλησε ότι το νέο κόμμα Τσίπρα, αν προχωρήσει, θα λειτουργήσει ως καταλύτης αναδιάταξης στο κεντροαριστερό τοπίο.

Για το ΠΑΣΟΚ, η εικόνα στελεχών του σε μια εκδήλωση Τσίπρα είναι περισσότερο προειδοποίηση παρά απλή παρουσία. Δείχνει ότι το νέο εγχείρημα δεν θα αντλήσει μόνο από τον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα δοκιμάσει να διαρρήξει και το «τείχος» της αυτόνομης πορείας που οικοδομεί η ηγεσία Ανδρουλάκη.

Η «Ιθάκη» στην Πάτρα λειτούργησε ως πρόβα πολιτικού ανακατέματος. Η συνύπαρξη στελεχών διαφορετικών κομμάτων σε ένα γεγονός υψηλού συμβολισμού επιβεβαιώνει ότι η ίδρυση κόμματος Τσίπρα δεν θα είναι απλώς μια νέα προσθήκη, αλλά ένας παράγοντας αποσταθεροποίησης ισορροπιών σε όλη την αντιπολίτευση.

