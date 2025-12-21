Τα μεγάλα στοιχήματα του 2026: Τα μηνύματα του Μητσοτάκη στους βουλευτές μετά τον προϋπολογισμό

Με την ψήφιση του προϋπολογισμού – και εξαιρώντας κάποιο μεγάλο απρόοπτο της τελευταίας στιγμής – τελειώνει με σχετική ομαλότητα για την κυβέρνηση το 2025, μια χρονιά που εξελίχθηκε σε annus horribilis για Μαξίμου και Πειραιώς.

Υπενθυμίζεται ότι οι πρώτοι μήνες του έτους που φθάνει στο τέλος του συγκλονίστηκαν από τα τεράστια συλλαλητήρια για τα Τέμπη. Πριν η κυβέρνηση καταφέρει να ανακάμψει «έσκασε» το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο βύθισε σε αναταραχή τη «γαλάζια» παράταξη. Σχεδόν ταυτόχρονα, εντάθηκε η εκ των έσω κριτική από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά. Και, ως «κερασάκι στην τούρτα», με το έμπα του Δεκεμβρίου οι αγρότες βγήκαν στους δρόμους, με άγριες διαθέσεις και «σκληρές» διεκδικήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, η πρόσκληση – για δεύτερη φορά σε ισάριθμα χρόνια – του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Κ.Ο. της Ν.Δ. στο Μέγαρο Μαξίμου για χαλαρή κουβέντα, αλλά και «ζύμωση», απέκτησε ιδιαίτερη σημασία: δεν ήταν μια τυπική συνάντηση λίγο πριν από τις γιορτές, αλλά μια κίνηση υψηλού συμβολισμού, με την οποία ο πρωθυπουργός ζητούσε από τους βουλευτές του κόμματος που ηγείται να του μιλήσουν, αλλά και για να τους μεταφέρει τους στόχους και τις προοπτικές της κυβέρνησης για την επόμενη χρονιά.

Οι στόχοι

Άλλωστε, κακά τα ψέματα, όσο κι αν ο πρωθυπουργός επιμένει ότι οι κάλπες θα στηθούν το 2027 – κατά πάσα πιθανότητα νωρίς την άνοιξη, ώστε να υπάρχει με τον έναν ή τον άλλον τρόπο κυβέρνηση κατά το β’ εξάμηνο του 2027, οπότε και η Ελλάδα αναλαμβάνει την εκ περιτροπής προεδρία της Ε.Ε. – δεν είναι λίγοι οι κομματικοί παράγοντες που εκτιμούν ότι μετά το καλοκαίρι του 2026 οιαδήποτε ημερομηνία πραγματοποίησης των εθνικών εκλογών δεν θα πρέπει να θεωρείται έκπληξη, ιδίως αν δεν υπάρξει κάποια κεφαλαιώδης αλλαγή στις δημοσκοπήσεις και η Ν.Δ. συνεχίσει τις «χαμηλές πτήσεις» που καταγράφει τους τελευταίους μήνες.

Υπό αυτήν την έννοια, από την ομιλία του πρωθυπουργού με την οποία ολοκληρώθηκε και η συζήτηση στη Βουλή για τον προϋπολογισμό του 2026 προκύπτουν και οι στόχοι – στοιχήματα της κυβέρνησης για το νέο έτος, οι οποίοι αναμένεται να καθορίσουν εν πολλοίς και τις πολιτικές εξελίξεις: αν υλοποιηθούν, τότε το πιο πιθανό είναι ότι οι κάλπες θα… πάνε πίσω, καθώς η κυβέρνηση θα επιχειρήσει να κεφαλαιοποιήσει το καλό κλίμα. Αν πάλι δεν επιτευχθούν, αλλά συνεχιστεί η φθορά, τότε δεν αποκλείεται να υπάρξει επιτάχυνση των εξελίξεων.

Στοίχημα πρώτο, το στεγαστικό

Το πρώτο και ίσως πιο σημαντικό στοίχημα για την κυβέρνηση αφορά στο στεγαστικό: δεν είναι τυχαίο ότι ήταν το ζήτημα για το οποίο ο Κ. Μητσοτάκης επιφύλαξε νέο πακέτο μέτρων, τονίζοντας, μάλιστα ότι «το στεγαστικό καθίσταται μία από τις κύριες προτεραιότητες του φετινού προϋπολογισμού, όχι μόνο ως μέτωπο που απασχολεί το δυναμικότερο κομμάτι της κοινωνίας μας, που είναι οι νέοι, αλλά όσο και ως μία δαπάνη που απορροφά μεγάλο μέρος του εισοδήματος πολλών νοικοκυριών, ειδικά αυτών που είναι στο νοίκι».

Τα νέα μέτρα που ο πρωθυπουργός εξήγγειλε από το βήμα της Βουλής έχουν ως στόχο, όπως είπε ο ίδιος, «να αυξηθεί η προσφορά για τα ακίνητα. Η μόνη παράμετρος, δηλαδή, που μπορεί να εξομαλύνει τη μεγάλη ζήτηση που κρατά ψηλά τα ενοίκια». Ωστόσο, όπως επισημαίνεται από ορισμένους, η λογική του νέου «πακέτου» δεν ξεφεύγει από τα όσα έχουν εφαρμοστεί ως σήμερα: άνοιγμα κλειστών σπιτιών, επιδότηση ενοικίου, προσπάθεια περιορισμού της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Η λογική αυτή, όμως, έχει παραγάγει όχι και τόσο σπουδαία αποτελέσματα. Αντιθέτως, όσο περνά ο καιρός, τόσο η στέγη σε λογικό ενοίκιο μοιάζει… όνειρο απατηλό.

Στοίχημα δεύτερο, η ακρίβεια

Για να βρει κάποιος δημοσκόπηση στην οποία το μεγαλύτερο πρόβλημα των πολιτών δεν είναι το κόστος ζωής και η ακρίβεια (ενίοτε και σε συνδυασμό με τους χαμηλούς μισθούς) θα πρέπει να γυρίσει κάμποσα χρόνια πίσω, όπερ σημαίνει ότι – παρά τις διαρκείς εξαγγελίες της κυβέρνησης για μέτρα που θα ελέγχουν την κατάσταση των τιμών – ριζική λύση δεν έχει βρεθεί. Ωστόσο, στην παρούσα φάση, ο Κ. Μητσοτάκης επενδύει πολλά στο συνολικό πακέτο (φορολογικό και… επιδοματικό), ώστε να επιτευχθεί ο στόχος, τα εισοδήματα των πολιτών να μπορούν να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια.

Ο πρωθυπουργός παρουσίασε στην ομιλία του το «καλεντάρι» εφαρμογής των νέων μέτρων τονίζοντας ότι «θα λειτουργήσουν ως “ανάχωμα” απέναντι στην ακρίβεια» και υπογραμμίζοντας ότι τα μέτρα αυτά κινούνται στην κατεύθυνση της αύξησης του διαθέσιμου εισοδήματος, αφού, όπως τόνισε, «οι αυξήσεις οι οποίες δίνονται θα συνεχίσουν να υπερκαλύπτουν τις όποιες απώλειες προκαλεί το κόστος ζωής». Το ερώτημα, βέβαια, είναι αν οι αυξήσεις στα εισοδήματα δεν θα «ροκανιστούν» από τις συνεχιζόμενες αυξήσεις τιμών, ειδικά δε σε «ανελαστικές» δαπάνες των νοικοκυριών.

