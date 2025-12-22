Designia Insurance Brokers: Διάκριση στα Insurance Awards Filippos Morakis 2025

Η Designia Insurance Brokers διακρίθηκε για ακόμη μία χρονιά στα Insurance Awards Filippos Morakis, έναν από τους πλέον καταξιωμένους θεσμούς της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς.

Η εταιρεία κατέκτησε τη 2η θέση στην κατηγορία “Claims Management”, για την εξαιρετικά αποτελεσματική εξυπηρέτηση, διαπραγμάτευση και διαχείριση ζημιών που πέτυχε τη χρονιά που πέρασε, μέσα από διαδικασίες οι οποίες συνδυάζουν την τεχνολογία, την ταχύτητα και τη διαφάνεια.

Η Designia Insurance Brokers διαθέτει ένα πλήρως οργανωμένο και μηχανογραφημένο σύστημα διαχείρισης ζημιών, το οποίο ενσωματώνει αυτοματοποιημένες λειτουργίες ενημέρωσης και δυνατότητα παρακολούθησης της πορείας της ζημίας σε πραγματικό χρόνο. Με υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες του πελάτη, η εταιρεία παραμένει δίπλα του στις πιο δύσκολες στιγμές, προσφέροντας ταχύτητα, διαφάνεια, στήριξη και διαπραγματευτική ισχύ που κάνουν τη διαφορά. Παράλληλα, επενδύει σε σύγχρονες και καινοτόμες διαδικασίες που μειώνουν τη γραφειοκρατία και βελτιώνουν την συνολική εμπειρία, με λύσεις που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες ιδιωτών και επιχειρήσεων.

Η Άννυ Τρύφων, Αντιπρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της Designia Insurance Brokers, δήλωσε σχετικά: «Η βράβευση αυτή επιβεβαιώνει τη σταθερή θέση της Designia Insurance Brokers ανάμεσα στις κορυφαίες εταιρείες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στην Ελλάδα. Επενδύουμε διαρκώς στην τεχνολογία και τους ανθρώπους μας και δίνουμε καθημερινά τον καλύτερό μας εαυτό προκειμένου να προσφέρουμε στους πελάτες μας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Στόχος μας είναι να λειτουργούμε για εκείνους όχι απλά ως ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, αλλά ως στρατηγικός σύμβουλος και συνεργάτης για την ασφάλεια και την ανάπτυξή τους.»

Η αξιολόγηση και ανάδειξη των νικητών των φετινών Insurance Awards Filippos Morakis πραγματοποιήθηκε από Επταμελή Επιτροπή, ενώ για τη διασφάλιση της διαφάνειας και της αμεροληψίας της διαδικασίας την εποπτεία ανέλαβε για ακόμη μια χρονιά η Grant Thornton, ένας από τους μεγαλύτερους παρόχους ανεξάρτητων ελεγκτικών, φορολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών παγκοσμίως. Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.