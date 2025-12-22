Δημοσκόπηση Interview: Πρόσωπο της χρονιάς η Μαρία Καρυστιανού – Γεγονός του 2025 το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Ενδιαφέροντα στοιχεία για τις αντιλήψεις των πολιτών για τη χρονιά που φθάνει στο τέλος της καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της εταιρείας Interview, η οποία αποκαλύπτει τα πρόσωπα της χρονιάς, αλλά και τα σημαντικότερα γεγονότα του 2025.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη μέτρηση που παρουσιάζεται στο politic.gr, πρόσωπο της χρονιάς είναι η Μαρία Καρυστιανού, ακολουθούμενη από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στην τρίτη θέση, τέταρτος ο Αλέξης Τσίπρας και πέμπτος ο Στέφανος Κασσελάκης.

Όσον αφορά στο γεγονός της χρονιάς, την πρωτιά καταλαμβάνει η αποκάλυψη του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, ακολουθούμενο από τα συλλαλητήρια για τη δεύτερη «μαύρη» επέτειο από την τραγωδία των Τεμπών, τις αγροτικές κινητοποιήσεις και τις ενεργειακές συμφωνίες.

Με τις γιορτινές να πλησιάζουν, η δημοσκόπηση ρωτά τους πολίτες πώς θα είναι το φετινό χριστουγεννιάτικο τραπέζι, με το 44% να εκτιμά ότι θα είναι πιο «φτωχικό» από πέρσι, το 35% «μια από τα ίδια» και μόνο το 10% το περιμένει πιο πλούσιο.

Περνώντας στα πιο… πολιτικά στοιχεία της δημοσκόπησης, στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει ποσοστό 23,2%, στη δεύτερη θέση παραμένει το ΠΑΣΟΚ με 11,6% ενώ η Πλεύση Ελευθερίας έχει εδραιωθεί στην 3η θέση με ποσοστό 8,2% και ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 6,6%, το ΚΚΕ με 5,0%

η Φωνή Λογικής με 3,7%, το ΜέΡΑ25 με 3,3%, το Κίνημα Δημοκρατίας με 3,2%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 3,0%, η ΝΙΚΗ 1,1% και η Νέα Αριστερά με 1,1%, ενώ το 21,6% εντάσσεται στη «γκρίζα ζώνη».

Στην εκτίμηση αποτελέσματος η ΝΔ έχει 29,4%, το ΠΑΣΟΚ 14,8%, η Πλεύση Ελευθερίας 10,4% και η Ελληνική Λύση 8,3%.

Όσον αφορά στην εμπιστοσύνη προς τους πολιτικούς, το 30,8% αναφέρει πως δεν εμπιστεύεται κανέναν πολιτικό αρχηγό για το «τιμόνι» της χώρας, ενώ στη δεύτερη θέση είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 28,6% και ακολουθούν οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί σε μονοψήφια νούμερα.

Στην αξιολόγηση των υπουργών, στην κορυφή των πιο δραστήριων βρίσκουμε τους Κυριάκο Πιερρακάκη, Νίκο Δένδια και Άδωνι Γεωργιάδη.

Τέλος, όσον αφορά στο ποιο νέο κόμμα πιστεύουν ότι θα πήγαινε καλύτερα στις εκλογές, σε περίπτωση που ιδρυόταν είτε από τον Αλέξη Τσίπρα είτε από τη Μαρία Καρυστιανού, το υποθετικό κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού συγκεντρώνει 53%, υπερδιπλάσιο ποσοστό σε σχέση με το 23% που αποδίδεται στο αντίστοιχο του Αλέξη Τσίπρα.

