ΠΟΕΔΗΝ: «100 ανήλικοι έως 16 ετών νοσηλεύονται κάθε χρόνο λόγω ναρκωτικών στα παιδιατρικά νοσοκομεία – Οκτώ παιδιά το μήνα»

Σοκ και έντονο προβληματισμό έχει προκαλέσει η αποκάλυψη από την αστυνομία του κυκλώματος που διακινούσε ναρκωτικά σε σχολεία της Αττικής, μεταξύ των οποίων ήταν και μαθητές.

Ωστόσο το θέμα με τη χρήση ναρκωτικών σε ανήλικους δεν είναι καινούργιο. Κάθε χρόνο μεταφέρονται περίπου 100 παιδιά μετά από χρήση εκ των οποίων πολλά από αυτά νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζόμενων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ) Μιχάλη Γιαννακό.

«Για άλλη μια φορά αναδεικνύουμε το μείζον κοινωνικό ζήτημα της χρήσης ναρκωτικών ουσιών και της μέθης ανηλίκων με στοιχεία σοκ που πρέπει να ενεργοποιήσουν όλους τους αποτρεπτικούς μηχανισμούς που δεν είναι άλλοι από τις οικογένειες, τα σχολεία, το κράτος κοινωνικής προστασίας και τις διωκτικές αρχές.

Μόνο στα δύο παιδιατρικά νοσοκομεία της Αττικής, «Αγία Σοφία» και «Αγλαΐα Κυριακού» μεταφέρονται 100 ανήλικα έως 16 ετών, κάθε χρόνο με σοβαρά προβλήματα υγείας από χρήση ναρκωτικών ουσιών. Τα περισσότερα νοσηλεύονται. Περίπου μεταφέρονται οκτώ ανήλικα παιδιά το μήνα με χρήση ναρκωτικών ουσιών», όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.

Αξίζει να τονισθεί ότι από τα 100 ανήλικα τα 50 παραδέχονται τα ίδια ή οι συνοδοί τους ότι έχουν κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών. Στα υπόλοιπα παιδιά η χρήση αποκαλύπτεται από τις τοξικολογικές εξετάσεις που γίνονται.

Εάν σε αυτόν τον αριθμό προσθέσουμε και τις εισαγωγές και από τα υπόλοιπα νοσοκομεία που διακομίζονται παιδιά έως και 18 ετων τότε ο αριθμός διπλασιάζεται:

«Ο αριθμός των ανήλικων παιδιών που προσέρχονται στα νοσοκομεία με προβλήματα υγείας από χρήση ναρκωτικών ουσιών διπλασιάζεται δηλαδή ανεβαίνουμε στις 200 προσελεύσεις και νοσηλείες κάθε χρόνο ανηλίκων, εάν συνυπολογιστούν οι προσελεύσεις σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας και των ανηλίκων έως 18 ετών.» αναφέρει ο κ. Γιαννακός.

Σε αυτή την σκληρή πραγματικότητα που βιώνουν πολλοί νέοι, δεν πρέπει να ξεχνάμε και το αλκοόλ, μια ακόμη μάστιγα, που στέλνει κάθε μέρα στα επείγοντα των νοσοκομείων δεκάδες παιδιά με οξεία δηλητηρίαση από ποτά, νοθευμένα και μη.

«Στο “Αγία Σοφία” που εφημέρευε Σαββατοκύριακο χθες και προχθές προσήλθαν με οξεία δηλητηρίαση από μέθη έξι ανήλικα παιδιά 14 και 15 ετών» όπως αναφέρεις ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ επισημαίνοντας ότι: «Πολλά έχουμε πει για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για να περιορίσουν το φαινόμενο ειδικά μετά το νεκρό κορίτσι στο Γκάζι έξω από μπαρ. Δεν έγινε τίποτα».

