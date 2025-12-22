search
22.12.2025 23:57

Συμμορία «ξήλωσε» το εργοστάσιο της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη – Προκάλεσαν ζημία άνω των 400.000 ευρώ

Χειροπέδες πέρασαν οι αρχές σε 10 ημεδαπούς για κλοπή εξοπλισμού και καλωδίων ηλεκτρισμού από το Λιγνιτικό Κέντρο της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη.

Στη συμμορία συμμετείχαν 10 ημεδαποί, ηλικίας 18- 48 ετών. Η δράση της τοποθετείται από τον Ιούνιο του 2024 έως και τον Μάϊο του 2025.

Οι δράστες τις βραδινές ώρες έμπαιναν από αφύλακτες υπαίθριες διαβάσεις  στο Λιγνιτικό Κέντρο της ΔΕΗ και αφού προκαλούσαν φθορές στα συστήματα συναγερμών,  αφαιρούσαν τμήματα εξοπλισμού και καλώδια. 

Η ζημιά που προκάλεσαν ξεπερνά τις 400.000 ευρώ.  Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση των νομοθεσιών για εγκληματική συμμορία, διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών, παροχή συνδρομής σε τέλεση διακεκριμένων κλοπών καθώς και για τα όπλα.

