ΕΛΛΑΔΑ

22.12.2025 19:48

«Τα μωρά δεν είναι παιχνίδια για να παίρνουμε στο κρεβάτι» – Αναπάντητα ερωτήματα γύρω από τον θάνατο του 5 μηνών βρέφους στην Αττική

vrefos

Άγνωστα παραμένουν τα αίτια του θανάτου του 5 μηνών βρέφους στην Αττική. Οι γονείς είχαν πάρει τα δύο μωράκια τους στο κρεβάτι μαζί τους για να κοιμηθούν κι όταν ξύπνησαν βρήκαν την κορούλα τους νεκρή.

Η μητέρα της μαμάς, μιλώντας στο MEGA, δήλωσε ότι όλοι λάτρευαν τα παιδιά. «Είμαστε και οι δύο οικογένειες σε μεγάλη θλίψη. Τα λάτρευαν, τα είχαν μπανιαρισμένα, μυρωδάτα, τα πήγαιναν στους γιατρούς με το παραμικρό», είπε χαρακτηριστικά.

Η ίδια άφησε ανοιχτό ενδεχόμενο να το καταπλάκωσε η κόρη της ή ο γαμπρός της όσο κοιμούνταν. «Τα μωρά δεν είναι παιχνίδια. Δεν τα βάζουμε στο κρεβάτι. Υπάρχει ειδικός χώρος. Είμαστε άνθρωποι. Ατυχήματα συμβαίνουν αλλά δεν μπορώ να πω ότι ο γαμπρός και η κόρη μου πήγαν να τα βλάψουν».Η ίδια επέρριψε περισσότερες ευθύνες στον γαμπρό της, λέγοντας ότι κοιμάται βαριά.

Από την πλευρά της 19χρονη μητέρα τόνισε ότι τα είχαν βάλει σε διαχωριστικές φωλιές για να μην υπάρξει κάποιο ατύχημα.

«Κοιμόμασταν εγώ ο σύντροφος μου και τα μωρά μας γιατί έχουμε δύο μωράκια, είναι δίδυμα, και ξυπνήσαμε τα είχαμε βάλει μαζί μας στο κρεβάτι, ξυπνήσαμε και βρήκαμε τη μικρή παγωμένη. Είχε γεννηθεί απλά πρόωρο, είχε γεννηθεί πρόωρο και εντάξει πέρασε ό,τι περνάει ένα μωρό μέσα σε μία μονάδα».

