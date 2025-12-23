Η… σκληροπυρηνική Mercedes-Benz που κάνει όλα τα SUV να μοιάζουν «παιδικά» (photos/video)

H Mercedes-Benz γιορτάζει την 80η επέτειο ενός εμβληματικού μοντέλου με ένα πρωτότυπο στέλνει όλα τα SUV να πιούν το… γάλα τους.

Η γερμανική μάρκα γιορτάζει τα 80 χρόνια ενός εμβληματικού μοντέλου πολλαπλών χρήσεων με ένα πρωτότυπο που συνδυάζει άνεση και ατελείωτες ικανότητες. Πρόκειται φυσικά για το θρυλικό Unimog, με το επετειακό πρωτότυπο να μοιάζει με ένα όχημα που μπορεί άνετα να σε μεταφέρει από ένα πεντάστερο ξενοδοχείο στην κορυφή ενός βουνού και πίσω.

Και μιας και μιλάμε για βουνά, πρόκειται για το ίδιο μοντέλο με το οποίο η Mercedes-Benz είχε ανέβει στο ψηλότερο ενεργό ηφαίστειο του κόσμου, διατηρώντας για χρόνια ένα ρεκόρ που έσπασε τελικά η Porsche.

