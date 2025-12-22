Η BYD φέρνει το πιο προσιτό plug-in hybrid της αγοράς στην Ευρώπη

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Η BYD ετοιμάζει το Dolphin G PHEV και το φέρνει δίπλα στο ATTO 2 DM-i, με στόχο την πιο προσιτή plug-in hybrid πρόταση στην Ευρώπη.
Η BYD ανοίγει νέο κεφάλαιο στην Ευρώπη με plug-in hybrid μοντέλα χαμηλού κόστους κτήσης, τοποθετημένα κάτω από αντίστοιχες προτάσεις της κατηγορίας. Στον πυρήνα της στρατηγικής ξεχωρίζουν δύο αυτοκίνητα:
Στόχος; Να γίνει το πιο προσιτό PHEV της αγοράς, φέρνοντας μαζικά την τεχνολογία DM-i στη δημοφιλέστερη κατηγορία.
