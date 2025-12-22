Η BYD φέρνει το πιο προσιτό plug-in hybrid της αγοράς στην Ευρώπη

Η BYD ετοιμάζει το Dolphin G PHEV και το φέρνει δίπλα στο ATTO 2 DM-i, με στόχο την πιο προσιτή plug-in hybrid πρόταση στην Ευρώπη.

Η BYD ανοίγει νέο κεφάλαιο στην Ευρώπη με plug-in hybrid μοντέλα χαμηλού κόστους κτήσης, τοποθετημένα κάτω από αντίστοιχες προτάσεις της κατηγορίας. Στον πυρήνα της στρατηγικής ξεχωρίζουν δύο αυτοκίνητα:

Dolphin G PHEV : ένα μικρό εξελιγμένο με ευρωπαϊκή λογική.

: ένα μικρό εξελιγμένο με ATTO 2 DM-i: το πρώτο plug-in hybrid B-SUV που υπόσχεται πραγματική καθημερινή ηλεκτρική οδήγηση, χωρίς άγχος αυτονομίας σε ταξίδι.

Στόχος; Να γίνει το πιο προσιτό PHEV της αγοράς, φέρνοντας μαζικά την τεχνολογία DM-i στη δημοφιλέστερη κατηγορία.

