22.12.2025 15:00

Η BYD φέρνει το πιο προσιτό plug-in hybrid της αγοράς στην Ευρώπη

22.12.2025 15:00
Dolphin-safety-01-xl

Η BYD ετοιμάζει το Dolphin G PHEV και το φέρνει δίπλα στο ATTO 2 DM-i, με στόχο την πιο προσιτή plug-in hybrid πρόταση στην Ευρώπη.

Η BYD ανοίγει νέο κεφάλαιο στην Ευρώπη με plug-in hybrid μοντέλα χαμηλού κόστους κτήσης, τοποθετημένα κάτω από αντίστοιχες προτάσεις της κατηγορίας. Στον πυρήνα της στρατηγικής ξεχωρίζουν δύο αυτοκίνητα:

  • Dolphin G PHEV: ένα μικρό εξελιγμένο με ευρωπαϊκή λογική.
  • ATTO 2 DM-i: το πρώτο plug-in hybrid B-SUV που υπόσχεται πραγματική καθημερινή ηλεκτρική οδήγηση, χωρίς άγχος αυτονομίας σε ταξίδι.

Στόχος; Να γίνει το πιο προσιτό PHEV της αγοράς, φέρνοντας μαζικά την τεχνολογία DM-i στη δημοφιλέστερη κατηγορία.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr

