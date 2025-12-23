Ο υπολογισμός Ανδρουλάκη για τις πιθανές απώλειες του ΠΑΣΟΚ προς τα νέα κόμματα και η παρέμβαση Παπανδρέου υπέρ Καρυστιανού

O Νίκος Ανδρουλάκης εχθές στη διαδρομή του από την Καισαριανή μέχρι το Μοσχάτο έδωσε πολλά και ενδιαφέροντα μηνύματα, ανοίγοντας παράλληλα τα χαρτιά του για τα νέα κόμματα που έρχονται μαζί με το 2026. Συγκεκριμένα το μεσημέρι έκανε το χριστουγεννιάτικο τραπέζι στους δημοσιογράφους που καλύπτουν το ρεπορτάζ του ΠΑΣΟΚ στην ταβέρνα “Τράτα” στην Καισαριανή και έπειτα κατευθύνθηκε προς το Μοσχάτο που είχε περιοδεία στην περιοχή και ομιλία μαζί με στελέχη του κόμματος.

Στο τραπέζι με τους δημοσιογράφους ρωτήθηκε όπως ήταν αναμενόμενο για το αν προβληματίζεται για πιθανές απώλειες από την δεξαμενή του ΠΑΣΟΚ που θα γίνουν εισροές για ενδεχόμενα κόμματα από τον Αλέξη Τσίπρα και την Μαρία Καρυστιανού. Ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν κινδυνεύει και υπογράμμισε ότι και από τα δύο αυτά κόμματα αν ιδρυθούν, είναι ζήτημα σύμφωνα με τις μετρήσεις να χάσει 0,7% δηλαδή κοντά στη μια μονάδα. Αντίθετα όπως σημείωσε αν δημιουργηθεί ένα κόμμα από την Μαρία Καρυστιανού δυνάμεις και πολλούς πιθανούς ψηφοφόρους θα χάσουν ο Αλέξης Τσίπρας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο Κυριάκος Βελόπουλος.

Όπως φαίνεται από την ανάλυση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, ένα κόμμα από την Μαρία Καρυστιανού θα αντλούσε κυρίως ψηφοφόρους από την λεγόμενη αντισυστημική ψήφο ενώ στο κόμμα Τσίπρα δεν βλέπει κάποιο ιδιαίτερο γκέλ στην κοινωνία. Ενδιαφέρον είχε και η παραδοχή του Νίκου Ανδρουλάκη στη συνομιλία που είχε με τους δημοσιογράφους για την Αττική, που σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει πρόβλημα αρκετά χρόνια και δυσκολεύεται και σήμερα να αυξήσει την δυναμική του στο λεκανοπέδιο. Αντίθετα όπως είπε οι δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ στην περιφέρεια είναι πολύ ισχυρές και δείχνουν να αυξάνονται ακόμα περισσότερο.

Από την Χαριλάου Τρικούπη δεν πέρασε απαρατήρητη η παρέμβαση του Γιώργου Παπανδρέου μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα με αφορμή τον έλεγχο που έγινε από την ΑΑΔΕ στα γραφεία του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών. “Η έφοδος της ΑΑΔΕ στα γραφεία του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών δεν αποτελεί ένα μεμονωμένο ή τυχαίο περιστατικό. Είναι σύμπτωμα μιας βαθύτερης και ανησυχητικής παθογένειας: της σταδιακής υπονόμευσης της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου”, υποστήριξε σε δήλωση του ο πρώην Πρωθυπουργός. Ο λόγος που εστίασαν στο ΠΑΣΟΚ στην παρέμβαση Παπανδρέου δεν είναι ότι διαφωνούν μαζί του καθώς την ίδια άποψη εξέφρασε και ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, αλλά για το ότι βγαίνει από τα κομματικά πλαίσια και ανοίγει το θέμα των θεσμών ως πρώην Πρωθυπουργός όπως έκαναν με τον δικό τους τρόπο οι επίσης πρώην Πρωθυπουργοί Αντώνης Σαμαράς και Κώστας Καραμανλής. Εκτιμούν ότι η παρέμβαση του αυτή τοποθετείται σε αυτό το πλαίσιο και παρακολουθούν αν θα υπάρξουν ανάλογες δημόσιες τοποθετήσεις του που υπερβαίνουν το κομματικό πλαίσιο. Σε κάθε περίπτωση η σαφής στήριξη του Γιώργου Παπανδρέου στην ίδια την Μαρία Καρυστιανού και σε όσα υποστήριξε για τον έλεγχο της ΑΑΔΕ έχει από μόνη της ενδιαφέρον.

