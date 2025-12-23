search
ΤΡΙΤΗ 23.12.2025 09:39
search
MENU CLOSE
ΥΓΕΙΑ

Ρίτα Μελά ΡΙΤΑ ΜΕΛΑ

23.12.2025 08:54

Πάτρα: Υπεγράφη η σύμβαση για την ενεργειακή ανακαίνιση του νοσοκομείου «Άγιος Ανδρέας»

23.12.2025 08:54
Nosokomeio agios andreas new

Υπεγράφη η σύμβαση για την ενεργειακή αναβάθμιση του Νοσοκομείου Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας», που κατασκευάστηκε πριν από 40 χρόνια. Το έργο είναι ύψους περίπου 4,5 εκατ. ευρώ και θα αποπερατωθεί σε 17 μήνες.

Παρόντες ήταν οι υπουργοί Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας και Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, καθώς και ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών Δημήτρη Αναγνώπουλου

Αντικείμενο της σύμβασης που υπεγράφη χθες, είναι η ριζική ενεργειακή ανακαίνιση της τριώροφης νοσηλευτικής μονάδας, η οποία κατασκευάστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1980

Το έργο περιλαμβάνει:

  • την ενεργειακή θωράκιση του κελύφους,
  • την αντικατάσταση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων με συστήματα υψηλής απόδοσης
  • την εγκατάσταση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, όπως φωτοβολταϊκά και γεωθερμικές αντλίες θερμότητας.

Σημειώνεται ότι σήμερα είναι σε εξέλιξη έργα ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης και σε άλλα πέντε μεγάλα νοσοκομεία, Άγιος Σάββας, ΚΑΤ, Ευαγγελισμός, Σισμανόγλειο και στο Αίγιο, ενώ για το προσεχές έτος προγραμματίζεται η δημοπράτηση πολλών ακόμη έργων, όπως δήλωσε ο κ. Δήμας:

«Με βάση τον σχεδιασμό, προβλέπεται να έχουμε ένα σύνολο παρεμβάσεων σε περίπου 25 νοσοκομεία όλη της χώρας, με προϋπολογισμό άνω των 100 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για μια μεγάλη επένδυση στην ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας και στην έμπρακτη στήριξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας».

Από την πλευρά του, o κ. Γεωργιάδης σημείωσε μεταξύ άλλων: «Το έργο αυτό ενισχύει τη βιωσιμότητα των δημόσιων δομών υγείας, μειώνει το ενεργειακό αποτύπωμα και συμβάλλει στην ορθολογική διαχείριση των δημόσιων πόρων. Η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων για την αναβάθμιση των νοσοκομείων μας αποτελεί σταθερή προτεραιότητα της κυβέρνησης, με στόχο ένα σύγχρονο, αποδοτικό και περιβαλλοντικά φιλικό σύστημα υγείας».

Παρόντες κατά την υπογραφή της σύμβασης ήταν, επίσης, ο υφυπουργός Πολιτισμού και Βουλευτής Αχαΐας Ιάσων Φωτήλας, η βουλευτής Αχαΐας Χριστίνα Αλεξοπούλου, ο πρόεδρος της «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. (ΚΤΥΠ ΑΕ)» Τιμολέων Κατσίπος και ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Αθανάσιος Γιάνναρης, ο Πρόεδρος του Νοσοκομείου «Ο Άγιος Ανδρέας» Γιάννης Μπάκαβος, καθώς και ο Διοικητής της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Ηλίας Θεοδωρόπουλος.

Διαβάστε επίσης:

ΠΟΕΔΗΝ: «100 ανήλικοι έως 16 ετών νοσηλεύονται κάθε χρόνο λόγω ναρκωτικών στα παιδιατρικά νοσοκομεία – Οκτώ παιδιά το μήνα»

Γιορτές με σακχαρώδη διαβήτη: Διατροφικά tips για απόλαυση με έλεγχο

Πώς το μοντέλο της «Hope Genesis» δείχνει τη λύση στο δημογραφικό – O Δρ. Στέφανος Χανδακάς στο topontiki.gr για το νούμερο ένα πρόβλημα της χώρας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
london new
ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Το 2025 φαίνεται ότι θα είναι η πιο ζεστή χρονιά που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα

skarmoutsos-new
LIFESTYLE

Δημήτρης Σκαρμούτσος: «Ξεκίνησα τα ναρκωτικά στα 14 – Θεωρούσα ότι είμαι σκουπίδι και ίσως ήμουν» (Video)

seires_new
MEDIA

Οι σειρές με σόγια και παιδιά έχουν… ρεύμα

wisconsin_teacher
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Στη φυλακή η δασκάλα που κακοποίησε σεξουαλικά 11χρονο μαθητή της – Τα… 35.000 SMS, τα κλάματα και η «συγγνώμη» (video)

SXOLEIO NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Σήμερα το τελευταίο κουδούνι του 2025 – Πότε ανοίγουν ξανά τα σχολεία το 2026

Δείτε όλες τις ειδήσεις
zigaria-new
ΥΓΕΙΑ

Αυτή είναι η καλύτερη ώρα να ανεβείς στη ζυγαριά

KLAUDIA
LIFESTYLE

Κλαυδία για Eurovision: «Φοβόμασταν πως αν δεν χαιρετούσαμε την αποστολή του Ισραήλ, θα μας έλεγαν κακούς» (Video)

solwmou_mente_fuerte
LIFESTYLE

Mente Fuerte για Σολωμού: Ό,τι και να συμβεί δεν θα σταματήσει να είναι οικογένειά μου

androulakis tsipras karystianoi kasselakis
ΚΑΛΧΑΣ

Το μπραντεφέρ κυβέρνησης–αγροτών, το μυστικό γκάλοπ της Χαριλάου, η Καρυστιανού ψάχνει υποψηφίους, τέλος το δίπορτο για βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ και ο Κασσελάκης

kostas_anestidis_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κώστας Ανεστίδης: Αδιανόητες γκάφες από Μαξίμου με τις διαρροές για ελέγχους και «δίωξη» στον αγρότη – Σκηνικό… Όργουελ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 23.12.2025 09:34
london new
ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Το 2025 φαίνεται ότι θα είναι η πιο ζεστή χρονιά που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα

skarmoutsos-new
LIFESTYLE

Δημήτρης Σκαρμούτσος: «Ξεκίνησα τα ναρκωτικά στα 14 – Θεωρούσα ότι είμαι σκουπίδι και ίσως ήμουν» (Video)

seires_new
MEDIA

Οι σειρές με σόγια και παιδιά έχουν… ρεύμα

1 / 3