Πάτρα: Υπεγράφη η σύμβαση για την ενεργειακή ανακαίνιση του νοσοκομείου «Άγιος Ανδρέας»

Υπεγράφη η σύμβαση για την ενεργειακή αναβάθμιση του Νοσοκομείου Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας», που κατασκευάστηκε πριν από 40 χρόνια. Το έργο είναι ύψους περίπου 4,5 εκατ. ευρώ και θα αποπερατωθεί σε 17 μήνες.

Παρόντες ήταν οι υπουργοί Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας και Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, καθώς και ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών Δημήτρη Αναγνώπουλου.

Αντικείμενο της σύμβασης που υπεγράφη χθες, είναι η ριζική ενεργειακή ανακαίνιση της τριώροφης νοσηλευτικής μονάδας, η οποία κατασκευάστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1980.

Το έργο περιλαμβάνει:

την ενεργειακή θωράκιση του κελύφους,

την αντικατάσταση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων με συστήματα υψηλής απόδοσης

την εγκατάσταση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, όπως φωτοβολταϊκά και γεωθερμικές αντλίες θερμότητας.

Σημειώνεται ότι σήμερα είναι σε εξέλιξη έργα ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης και σε άλλα πέντε μεγάλα νοσοκομεία, Άγιος Σάββας, ΚΑΤ, Ευαγγελισμός, Σισμανόγλειο και στο Αίγιο, ενώ για το προσεχές έτος προγραμματίζεται η δημοπράτηση πολλών ακόμη έργων, όπως δήλωσε ο κ. Δήμας:

«Με βάση τον σχεδιασμό, προβλέπεται να έχουμε ένα σύνολο παρεμβάσεων σε περίπου 25 νοσοκομεία όλη της χώρας, με προϋπολογισμό άνω των 100 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για μια μεγάλη επένδυση στην ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας και στην έμπρακτη στήριξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας».

Από την πλευρά του, o κ. Γεωργιάδης σημείωσε μεταξύ άλλων: «Το έργο αυτό ενισχύει τη βιωσιμότητα των δημόσιων δομών υγείας, μειώνει το ενεργειακό αποτύπωμα και συμβάλλει στην ορθολογική διαχείριση των δημόσιων πόρων. Η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων για την αναβάθμιση των νοσοκομείων μας αποτελεί σταθερή προτεραιότητα της κυβέρνησης, με στόχο ένα σύγχρονο, αποδοτικό και περιβαλλοντικά φιλικό σύστημα υγείας».

Παρόντες κατά την υπογραφή της σύμβασης ήταν, επίσης, ο υφυπουργός Πολιτισμού και Βουλευτής Αχαΐας Ιάσων Φωτήλας, η βουλευτής Αχαΐας Χριστίνα Αλεξοπούλου, ο πρόεδρος της «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. (ΚΤΥΠ ΑΕ)» Τιμολέων Κατσίπος και ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Αθανάσιος Γιάνναρης, ο Πρόεδρος του Νοσοκομείου «Ο Άγιος Ανδρέας» Γιάννης Μπάκαβος, καθώς και ο Διοικητής της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Ηλίας Θεοδωρόπουλος.

Διαβάστε επίσης:

ΠΟΕΔΗΝ: «100 ανήλικοι έως 16 ετών νοσηλεύονται κάθε χρόνο λόγω ναρκωτικών στα παιδιατρικά νοσοκομεία – Οκτώ παιδιά το μήνα»

Γιορτές με σακχαρώδη διαβήτη: Διατροφικά tips για απόλαυση με έλεγχο

Πώς το μοντέλο της «Hope Genesis» δείχνει τη λύση στο δημογραφικό – O Δρ. Στέφανος Χανδακάς στο topontiki.gr για το νούμερο ένα πρόβλημα της χώρας