ΚΟΣΜΟΣ

25.12.2025 20:26

Βραζιλία: Στο νοσοκομείο ο Μπολσονάρου – Υποβλήθηκε σε χειρουργείο για κήλη

25.12.2025 20:26
bolsonarou 998- new

Ο 70χρονος πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρου μεταφέρθηκε την Τετάρτη σε νοσοκομείο της Μπραζίλια, προκειμένου να υποβληθεί σε προγραμματισμένο χειρουργείο.

Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε στο νοσοκομείο DF Star και, σύμφωνα με ανάρτηση της συζύγου του στο Instagram, ολοκληρώθηκε με επιτυχία και χωρίς επιπλοκές.

Ο Μπολσονάρου αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας από το 2018, όταν είχε δεχθεί επίθεση με μαχαίρι στην κοιλιακή χώρα κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του, γεγονός που τον οδήγησε σε διαδοχικές χειρουργικές επεμβάσεις. Πρόσφατα, διαγνώστηκε και με καρκίνο του δέρματος.

Η συγκεκριμένη επέμβαση αφορούσε αποκατάσταση βουβωνοκήλης. Όπως δήλωσε ο γιατρός Κλαούντιο Μπιρολίνι, πρόκειται για «σύνθετο αλλά προγραμματισμένο χειρουργείο», με τους γιατρούς να εκτιμούν ότι η νοσηλεία του θα διαρκέσει ακόμη πέντε έως επτά ημέρες.

Ρωσία: Χαροπαλεύει 38χρονος που ήπιε κοκτέιλ με υγρό άζωτο – Έπαθε ρήξη στομάχου (Video)

Μακάβρια υπόθεση μυστηρίου στο Λιχτενστάιν: Τέσσερα μέλη της ίδιας οικογένειας βρέθηκαν νεκρά

Η Βόρεια Κορέα έδωσε στη δημοσιότητα νέες φωτογραφίες του πρώτου της πυρηνικού υποβρυχίου

mougkopetros-2342
ΕΛΛΑΔΑ

Άρης Μουγκοπέτρος: Η εν διαστάσει σύζυγός του ζητούσε 700 ευρώ για να βλέπει τα παιδιά του, λέει συγγενής του

astynomia new
ΕΛΛΑΔΑ

Ελεγχόμενη έκρηξη στην Κυψέλη ύστερα από τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου – Διακόπηκε η κυκλοφορία

jimmy – kimmel
MEDIA

Το… κοφτερό μήνυμα του Τζίμι Κίμελ για τα Χριστούγεννα: «Από φασιστική άποψη, ήταν μια υπέροχη χρονιά – Μη μας εγκαταλείπετε» (Video)

barkeloni agonas xristoygenna- new
ΚΟΣΜΟΣ

Βαρκελώνη: Εκατοντάδες συμμετείχαν σε αγώνα κολύμβησης τα Χριστούγεννα – Αντίστοιχος αγώνας στο Ντέβον κατέληξε σε τραγωδία

serres_pyrosvestis_new
ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Παραμένει άφαντος ο διοικητής της Πυροσβεστικής Ποροΐων – Εντοπίστηκε εξάρτημα του αυτοκινήτου του σε μεγάλο υψόμετρο

alkotest_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Μπορείς να αρνηθείς αλκοτέστ; - Τι προβλέπει ο ΚΟΚ

thodi-oikonomopoulos-new
LIFESTYLE

Έφη Θώδη κατά Νίκου Οικονομόπουλου: «Απαράδεκτος, θα τον παρακαλέσω να μην ξαναπεί αυτό το τραγούδι» (Video)

Αντίστροφη μέτρηση για την εξαφάνιση των πολικών αρκούδων - Media
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Οι πολικές αρκούδες «ξαναγράφουν το DNA τους» για να επιβιώσουν από την υπερθέρμανση της Αρκτικής

vitrina-ekptoseis
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χειμερινές εκπτώσεις: Πότε ξεκινούν και πόσο θα διαρκέσουν

liagkas-arnaoutoglou-new
LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας για Μαρία Αντωνά: «Μεγάλωσαν τα παιδιά μου, δεν κρύβομαι πια» (Video)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.12.2025 18:31
