«Σήμερα θα έκλεινες τα 33 σου χρόνια» – Η συγκινητική ανάρτηση της μητέρας του Γιώργου Λυγγερίδη

Μία συγκινητική ανάρτηση έκανε η μητέρα του Γιώργου Λυγγερίδη, του αστυνομικού που πέθανε τον Δεκέμβριο του 2023, από ναυτική φωτοβολίδα κατά τη διάρκεια των επεισοδίων έξω από το γήπεδο «Μελίνα Μερκούρη», στου Ρέντη. Όπως γράφει η ίδια, σήμερα ο γιος της θα έκλεινε τα 33 του χρόνια.
«Αυτό το χαμογελαστό μωρό έγινε ο άντρας με το φωτεινό χαμόγελο και την καθαρή ψυχή», γράφει.
Αναλυτικά η ανάρτηση:
«26-12-1992
Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Γιώργος μου.
Αυτό το χαμογελαστό μωρό έγινε ο άντρας με το φωτεινό χαμόγελο και την καθαρή ψυχή.
Σήμερα θα έκλεινες τα 33 σου χρόνια.
Χρόνια πολλά, χρόνια αγγελικά παιδί μου!»
