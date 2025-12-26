search
ΣΑΒΒΑΤΟ 27.12.2025 17:11
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.12.2025 19:53

«Σήμερα θα έκλεινες τα 33 σου χρόνια» – Η συγκινητική ανάρτηση της μητέρας του Γιώργου Λυγγερίδη

26.12.2025 19:53
liggeridis-astynomikos–1536×864

Μία συγκινητική ανάρτηση έκανε η μητέρα του Γιώργου Λυγγερίδη, του αστυνομικού που πέθανε τον Δεκέμβριο του 2023, από ναυτική φωτοβολίδα κατά τη διάρκεια των επεισοδίων έξω από το γήπεδο «Μελίνα Μερκούρη», στου Ρέντη. Όπως γράφει η ίδια, σήμερα ο γιος της θα έκλεινε τα 33 του χρόνια.

«Αυτό το χαμογελαστό μωρό έγινε ο άντρας με το φωτεινό χαμόγελο και την καθαρή ψυχή», γράφει.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«26-12-1992
Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Γιώργος μου.
Αυτό το χαμογελαστό μωρό έγινε ο άντρας με το φωτεινό χαμόγελο και την καθαρή ψυχή.
Σήμερα θα έκλεινες τα 33 σου χρόνια.
Χρόνια πολλά, χρόνια αγγελικά παιδί μου

Διαβάστε επίσης:

Βαρδούσια: Εντοπίστηκαν νεκροί και κάτω από χιονοστιβάδα τέσσερις ορειβάτες

Τραγωδία στη Ροδόπη: Πώς παγιδεύτηκε το 7χρονο παιδί στη φονική πυρκαγιά – «Φωτιά, φωτιά» φώναζαν μέσα στη νύχτα

Άγιος Δημήτριος: Ανησυχία στους κατοίκους για τον κρατήρα δέκα μέτρων δίπλα σε πολυκατοικία στο ρέμα Πικροδάφνης

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
gripi0111_new
ΥΓΕΙΑ

Γιορτές… στα νοσοκομεία: Συναγερμός για τη γρίπη Α – Μεγάλη έξαρση τις τελευταίες ημέρες στα παιδιατρικά περιστατικά

kosovo ekloges
ΚΟΣΜΟΣ

Στις κάλπες αύριο το Κόσοβο για τις βουλευτικές εκλογές εν μέσω τεράστιας πολιτικής κρίσης

attiki-odos-diodia
ΕΛΛΑΔΑ

Με αυτοκίνητα και αεροπλάνα η έξοδος των Χριστουγέννων – Σημαντικά αυξημένη σε σχέση με πέρυσι η ταξιδιωτική κινητικότητα

vardousia
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Βαρδούσια: Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση ανάσυρσης των σορών

maxairoma_anilikoi_2810_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Θύμα ξυλοδαρμού 17χρονος από ομάδα κουκουλοφόρων – Τον απείλησαν με μαχαίρι

Δείτε όλες τις ειδήσεις
liagkas-arnaoutoglou-new
LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας για Μαρία Αντωνά: «Μεγάλωσαν τα παιδιά μου, δεν κρύβομαι πια» (Video)

vitrina-ekptoseis
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χειμερινές εκπτώσεις: Πότε ξεκινούν και πόσο θα διαρκέσουν

alkotest_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Μπορείς να αρνηθείς αλκοτέστ; - Τι προβλέπει ο ΚΟΚ

bloka new
ΕΛΛΑΔΑ

Οι «στρατηγοί» των αγροτικών μπλόκων

odigisi_vroxi_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τι να προσέχεις για να μην σκίσεις λάστιχο στο αυτοκίνητο με βροχή

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 27.12.2025 17:10
gripi0111_new
ΥΓΕΙΑ

Γιορτές… στα νοσοκομεία: Συναγερμός για τη γρίπη Α – Μεγάλη έξαρση τις τελευταίες ημέρες στα παιδιατρικά περιστατικά

kosovo ekloges
ΚΟΣΜΟΣ

Στις κάλπες αύριο το Κόσοβο για τις βουλευτικές εκλογές εν μέσω τεράστιας πολιτικής κρίσης

attiki-odos-diodia
ΕΛΛΑΔΑ

Με αυτοκίνητα και αεροπλάνα η έξοδος των Χριστουγέννων – Σημαντικά αυξημένη σε σχέση με πέρυσι η ταξιδιωτική κινητικότητα

1 / 3