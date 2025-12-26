Σέρρες: Παραμένει άφαντος ο διοικητής της Πυροσβεστικής Ποροΐων – Εντοπίστηκε εξάρτημα του αυτοκινήτου του σε μεγάλο υψόμετρο

Συνεχίζονται οι αγωνιώδεις προσπάθειας εντοπισμού του διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Ποροΐων στις Σέρρες, ο οποίος εξαφανίστηκε από το σπίτι του από το πρωί της Τρίτης, 23 Δεκεμβρίου.

Οι έρευνες στην ευρύτερη περιοχή αποκάλυψαν ένα εξάρτημα αυτοκινήτου που ταιριάζει στο μοντέλο του οχήματος του 45χρονου το οποίο εντοπίστηκε σε μεγάλο υψόμετρο. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο που έχουν στα χέρια τους όσοι συμμετέχουν στην επιχείρηση εντοπισμού του, το οποίο μπορεί να λέει και πολλά ή και τίποτα αφού από το σημείο διέρχονται κυνηγοί και υλοτόμοι.

Οι έρευνες ξεκίνησαν με το πρώτο φως της ημέρας σήμερα στο Μπέλες των Σερρών, ενώ επικεντρώνονται τόσο στον εντοπισμό του ίδιου όσο και του οχήματός του σε δύσβατα σημεία και σε μια περιοχή που ο ίδιος ήξερε πολύ καλά και ως πυροσβέστης αλλά και ως περιπατητής. Οι άσχημες καιρικές συνθήκες και η ομίχλη δεν επέτρεψαν στα drones να καταγράψουν καθαρές εικόνες, κάτι που αναμένεται να γίνει σήμερα.

Στην επιχείρηση εντοπισμού του, για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, παίρνουν μέρος ειδικά κλιμάκια της ΕΜΑΚ και εκπαιδευμένος σκύλος, πυροσβέστες, εθελοντές πυροσβέστες, αστυνομικοί, εθελοντές του ΟΦΚΑΘ (με 10 εθελοντές από το ορειβατικό τμήμα, 2 χειριστές Drone και οχήματα 4χ4), η ΕΠΟΜΕΑ Σιντικής, η Πολιτική Προστασία του Δήμου Σιντικής, και ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδόπολης.

Ο 45χρονος έφυγε από το σπίτι του, στο οποίο διαμένει με τη σύζυγο του και τα δύο παιδιά του, προς άγνωστη κατεύθυνση χωρίς το κινητό του και τραπεζικές κάρτες ενώ φορούσε στο χέρι του ένα smartwatch, το οποίο ίσως βοηθήσει στις έρευνες για τον εντοπισμό του. Την ίδια ώρα, η οικογένεια του 45χρονου ζει ώρες αγωνίας και μεγάλης απορίας καθώς όλοι μιλούν για έναν άνθρωπο που είναι υπόδειγμα πυροσβέστη, αφοσιωμένος στην υπηρεσία αλλά και καλό οικογενειάρχη.

