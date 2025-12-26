Συνταξιούχοι: Η «παγίδα» των κρατήσεων στα αναδρομικά

Μια γλυκόπικρη γεύση αφήνει στους χιλιάδες συνταξιούχους η πολυαναμενόμενη καταβολή των αναδρομικών, καθώς οι δικαιούχοι διαπιστώνουν πως τα ποσά που φτάνουν τελικά στην τσέπη τους είναι σημαντικά «ψαλιδισμένα». Μετά από αναμονή που σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνά τα επτά έτη, οι κρατήσεις, οι φόροι και τα χαρτόσημα μετατρέπουν τις δικαστικές νίκες σε πενιχρές ενισχύσεις, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του Ενιαίου Δικτύου Συνταξιούχων (ΕΝΔΙΣΥ).

Η απογοήτευση των συνταξιούχων εστιάζεται κυρίως στο γεγονός ότι το κράτος λειτουργεί ως «συνέταιρος» στις επιστροφές. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, οι κρατήσεις επιβάλλονται σε δύο επίπεδα: στους τόκους και στο κύριο σώμα των αναδρομικών.

Συγκεκριμένα, επί των τόκων επιβάλλεται:

• Φόρος 15%

• Χαρτόσημο 3% επί του συνόλου

• Χαρτόσημο ΟΓΑ 0,6%

Όσον αφορά το κύριο ποσό των αναδρομικών, η κατάσταση είναι ακόμα πιο επιβαρυντική. Αρχικά, αφαιρείται η εισφορά ασθενείας (6%). Στη συνέχεια, επί του υπολοίπου, επιβάλλεται φορολόγηση 20%, η οποία λειτουργεί ως προκαταβολή φόρου, δημιουργώντας συχνά επιπλέον υποχρεώσεις κατά την υποβολή των επόμενων φορολογικών δηλώσεων.

Τι αφορούν οι επιστροφές

Τα ποσά αυτά δεν είναι «δώρα», αλλά παράνομα παρακρατηθέντα ποσά από προηγούμενα έτη, τα οποία αφορούν τρεις κύριες κατηγορίες:

1. Κατάργηση Δώρων: Την απώλεια των δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας σε κύριες και επικουρικές συντάξεις.

2. Νόμος 4093/2012: Μειώσεις στο άθροισμα κύριων και επικουρικών άνω των 1.000 ευρώ, με κλιμακωτά ποσοστά από 5% έως και 20% για τις υψηλές συντάξεις.

3. Νόμος 4051/2012: Περικοπές στις επικουρικές συντάξεις άνω των 200 ευρώ, με επιβαρύνσεις που ξεκινούσαν από 10% και έφταναν το 20%.

Το ΕΝΔΙΣΥ επισημαίνει με έμφαση ότι η καθυστέρηση στην απόδοση των ποσών αυτών αγγίζει πλέον τα όρια της περιφρόνησης προς τους απόμαχους της εργασίας. Η επταετής αναμονή σημαίνει ότι πολλοί συνταξιούχοι δεν πρόλαβαν καν να εισπράξουν τα οφειλόμενα, ενώ για τους υπόλοιπους, η αγοραστική αξία των χρημάτων έχει μειωθεί λόγω του πληθωρισμού.

«Είναι ανεπίτρεπτο να φορολογούνται ως “νέο εισόδημα” χρήματα που θα έπρεπε να έχουν καταβληθεί πριν από μια δεκαετία», αναφέρουν στελέχη του συνδικαλιστικού κινήματος.

Η κυβέρνηση καλείται να διαχειριστεί το κύμα δυσαρέσκειας, καθώς η απόσταση μεταξύ των δικαστικών αποφάσεων και της πραγματικής καταβολής παραμένει χαώδης. Οι συνταξιούχοι, αντί για μια δίκαιη αποκατάσταση, βρίσκονται αντιμέτωποι με έναν λαβύρινθο κρατήσεων που εξανεμίζει τις προσδοκίες τους. Η ανάγκη για μια πιο δίκαιη φορολογική αντιμετώπιση των αναδρομικών παραμένει το κύριο αίτημα μιας κοινωνικής ομάδας που έχει πληγεί περισσότερο από κάθε άλλη στα χρόνια της κρίσης.

