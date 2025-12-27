search
ΣΑΒΒΑΤΟ 27.12.2025 18:26
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.12.2025 06:25

Ασφάλεια στις γιορτές: Πυρκαγιές, κλοπές και ασφαλείς μετακινήσεις

27.12.2025 06:25
Κορωνοϊός: Και παραβίασε την απαγόρευση κυκλοφορίας και διέρρηξε δυο σπίτια! - Media

Η περίοδος των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς συνδέεται παραδοσιακά με μετακινήσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις και αυξημένη χρήση θέρμανσης και ηλεκτρικών συσκευών. Την ίδια στιγμή, χιλιάδες κατοικίες μένουν άδειες για ημέρες. Ο συνδυασμός αυτών των παραγόντων καθιστά τις γιορτές μια περίοδο αυξημένου κινδύνου για πυρκαγιές, διαρρήξεις και τροχαία ατυχήματα.

Στη δημοσιότητα οι φωτογραφίες των μελών σπείρας που είχε «ρημάξει» τη Λούτσα - Όλοι Έλληνες - Media

Σύμφωνα με στοιχεία της Πυροσβεστικής και της Ελληνικής Αστυνομίας, την περίοδο των εορτών καταγράφεται σταθερά αύξηση περιστατικών που σχετίζονται με οικιακές πυρκαγιές και κλοπές, ενώ η έντονη κινητικότητα στους δρόμους οδηγεί σε περισσότερα τροχαία, ιδιαίτερα τις ημέρες κορύφωσης των μετακινήσεων.

Πυρκαγιά σε διαμέρισμα στον Πειραιά: Απεγκλωβίστηκαν οι ένοικοι - Media

Πυρκαγιές από θερμαντικά και ηλεκτρικές συσκευές

Οι πυρκαγιές σε κατοικίες αποτελούν έναν από τους σοβαρότερους κινδύνους των γιορτών. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει επισημάνει επανειλημμένα ότι μεγάλο ποσοστό των χειμερινών πυρκαγιών οφείλεται σε:

  • κακή συντήρηση θερμαντικών σωμάτων
  • υπερφόρτωση ηλεκτρικών πριζών
  • ακατάλληλη χρήση τζακιών και σομπών
  • αναμμένα φωτιστικά ή θερμαντικά χωρίς επίβλεψη

Ενδεικτικά, κάθε χειμώνα καταγράφονται δεκάδες περιστατικά πυρκαγιών σε σπίτια από ηλεκτρικές συσκευές ή καμινάδες που δεν είχαν καθαριστεί.

Βασικές οδηγίες πρόληψης:

  • Μην τοποθετείτε θερμαντικά σώματα κοντά σε κουρτίνες, έπιπλα ή ρούχα.
  • Αποφύγετε τη χρήση πολύπριζων για συσκευές μεγάλης κατανάλωσης.
  • Σβήνετε πάντα θερμαντικά και φωτιστικά πριν τον ύπνο ή την έξοδο από το σπίτι.
  • Καθαρίζετε τακτικά καμινάδες και ελέγχετε τις σόμπες.
  • Χρησιμοποιείτε μόνο πιστοποιημένα χριστουγεννιάτικα φωτάκια.
Διάρρηξη σε σπίτι γνωστού γιατρού στην Εκάλη - Πήραν χρηματοκιβώτιο - Media

Κλοπές σε άδεια σπίτια: Τι δείχνουν τα στοιχεία

Οι διαρρήξεις αυξάνονται σημαντικά τις ημέρες των γιορτών, κυρίως σε αστικά κέντρα. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι διαρρήκτες εκμεταλλεύονται:

  • παρατεταμένη απουσία ενοίκων
  • εμφανή σημάδια ότι το σπίτι είναι άδειο
  • αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα που αποκαλύπτουν ταξίδια

«Οι γιορτές είναι περίοδος αυξημένης δραστηριότητας για τους δράστες, κυρίως όταν τα σπίτια παραμένουν χωρίς επιτήρηση για ημέρες», αναφέρουν αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ.

Πρακτικά μέτρα προστασίας:

  • Μην αφήνετε παντζούρια κλειστά συνεχόμενα για πολλές ημέρες.
  • Χρησιμοποιήστε χρονοδιακόπτες για φώτα.
  • Ζητήστε από γείτονα να ελέγχει το σπίτι.
  • Μην ανακοινώνετε δημόσια την απουσία σας στα social media.
  • Ενεργοποιήστε συναγερμούς όπου υπάρχουν.

Ασφαλείς μετακινήσεις: Ο μεγάλος κίνδυνος στους δρόμους

Η Τροχαία επισημαίνει ότι τα περισσότερα σοβαρά ατυχήματα την περίοδο των γιορτών σχετίζονται με:

  • υπερβολική ταχύτητα
  • κατανάλωση αλκοόλ
  • κόπωση οδηγών
  • δυσμενείς καιρικές συνθήκες

Τα στοιχεία δείχνουν ότι τα τροχαία αυξάνονται κυρίως τις ημέρες μαζικών εξόδων και επιστροφών.

Συμβουλές για ασφαλή ταξίδια:

  • Προγραμματίστε το ταξίδι και κάντε διαλείμματα.
  • Μην οδηγείτε αν έχετε καταναλώσει αλκοόλ.
  • Ελέγξτε πριν την αναχώρηση φρένα, ελαστικά και φώτα.
  • Προσαρμόστε την ταχύτητα στις καιρικές συνθήκες.
  • Χρησιμοποιείτε πάντα ζώνη ασφαλείας.

Η σημασία της πρόληψης

Οι αρχές τονίζουν ότι τα περισσότερα περιστατικά θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί με απλά μέτρα πρόληψης. «Η προσοχή και η υπευθυνότητα σώζουν ζωές και περιουσίες», επισημαίνουν στελέχη της Πολιτικής Προστασίας.

Σε μια περίοδο που είναι συνδεδεμένη με ξεκούραση και οικογενειακές στιγμές, η ασφάλεια παραμένει βασική προϋπόθεση.

Οι γιορτές μπορούν να περάσουν χωρίς απρόοπτα, αρκεί η πρόληψη να αποτελέσει μέρος της καθημερινότητας.

Διαβάστε επίσης:

Βαρδούσια: Εντοπίστηκαν νεκροί και κάτω από χιονοστιβάδα τέσσερις ορειβάτες

Τραγωδία στη Ροδόπη: Πώς παγιδεύτηκε το 7χρονο παιδί στη φονική πυρκαγιά – «Φωτιά, φωτιά» φώναζαν μέσα στη νύχτα

Άγιος Δημήτριος: Ανησυχία στους κατοίκους για τον κρατήρα δέκα μέτρων δίπλα σε πολυκατοικία στο ρέμα Πικροδάφνης

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
indonesia
ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: Τραγικό τέλος για την οικογένεια από την Ισπανία που ναυάγησε – Νεκρός προπονητής της Βαλένθια και τα 3 παιδιά του

thilia aytoktonia (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αιτωλοακαρνανία με αυτοκτονία 59χρονου

kreopwleio
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σοβαρό εργατικό ατύχημα με 67χρονο κρεοπώλη – Σε κρίσιμη κατάσταση στο Παπαγεωργίου

irakleio11
ΕΛΛΑΔΑ

Hράκλειο: Σφαίρα από τις μπαλωθιές «καρφώθηκε» σε παράθυρο σπιτιού

glaskovi nosokomeio (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Γλασκώβη: Νοσοκομείο ξεκινά έρευνα μετά από αποτέφρωση λάθος σορού

Δείτε όλες τις ειδήσεις
liagkas-arnaoutoglou-new
LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας για Μαρία Αντωνά: «Μεγάλωσαν τα παιδιά μου, δεν κρύβομαι πια» (Video)

vitrina-ekptoseis
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χειμερινές εκπτώσεις: Πότε ξεκινούν και πόσο θα διαρκέσουν

alkotest_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Μπορείς να αρνηθείς αλκοτέστ; - Τι προβλέπει ο ΚΟΚ

bloka new
ΕΛΛΑΔΑ

Οι «στρατηγοί» των αγροτικών μπλόκων

everest_2106_new
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Χάος στην «κορυφή του κόσμου»: γιατί το Έβερεστ κινδυνεύει από τον ίδιο του τον μύθο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 27.12.2025 18:24
indonesia
ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: Τραγικό τέλος για την οικογένεια από την Ισπανία που ναυάγησε – Νεκρός προπονητής της Βαλένθια και τα 3 παιδιά του

thilia aytoktonia (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αιτωλοακαρνανία με αυτοκτονία 59χρονου

kreopwleio
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σοβαρό εργατικό ατύχημα με 67χρονο κρεοπώλη – Σε κρίσιμη κατάσταση στο Παπαγεωργίου

1 / 3