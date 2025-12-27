Ασφάλεια στις γιορτές: Πυρκαγιές, κλοπές και ασφαλείς μετακινήσεις

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Η περίοδος των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς συνδέεται παραδοσιακά με μετακινήσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις και αυξημένη χρήση θέρμανσης και ηλεκτρικών συσκευών. Την ίδια στιγμή, χιλιάδες κατοικίες μένουν άδειες για ημέρες. Ο συνδυασμός αυτών των παραγόντων καθιστά τις γιορτές μια περίοδο αυξημένου κινδύνου για πυρκαγιές, διαρρήξεις και τροχαία ατυχήματα.
Σύμφωνα με στοιχεία της Πυροσβεστικής και της Ελληνικής Αστυνομίας, την περίοδο των εορτών καταγράφεται σταθερά αύξηση περιστατικών που σχετίζονται με οικιακές πυρκαγιές και κλοπές, ενώ η έντονη κινητικότητα στους δρόμους οδηγεί σε περισσότερα τροχαία, ιδιαίτερα τις ημέρες κορύφωσης των μετακινήσεων.
Οι πυρκαγιές σε κατοικίες αποτελούν έναν από τους σοβαρότερους κινδύνους των γιορτών. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει επισημάνει επανειλημμένα ότι μεγάλο ποσοστό των χειμερινών πυρκαγιών οφείλεται σε:
Ενδεικτικά, κάθε χειμώνα καταγράφονται δεκάδες περιστατικά πυρκαγιών σε σπίτια από ηλεκτρικές συσκευές ή καμινάδες που δεν είχαν καθαριστεί.
Βασικές οδηγίες πρόληψης:
Οι διαρρήξεις αυξάνονται σημαντικά τις ημέρες των γιορτών, κυρίως σε αστικά κέντρα. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι διαρρήκτες εκμεταλλεύονται:
«Οι γιορτές είναι περίοδος αυξημένης δραστηριότητας για τους δράστες, κυρίως όταν τα σπίτια παραμένουν χωρίς επιτήρηση για ημέρες», αναφέρουν αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ.
Πρακτικά μέτρα προστασίας:
Η Τροχαία επισημαίνει ότι τα περισσότερα σοβαρά ατυχήματα την περίοδο των γιορτών σχετίζονται με:
Τα στοιχεία δείχνουν ότι τα τροχαία αυξάνονται κυρίως τις ημέρες μαζικών εξόδων και επιστροφών.
Συμβουλές για ασφαλή ταξίδια:
Οι αρχές τονίζουν ότι τα περισσότερα περιστατικά θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί με απλά μέτρα πρόληψης. «Η προσοχή και η υπευθυνότητα σώζουν ζωές και περιουσίες», επισημαίνουν στελέχη της Πολιτικής Προστασίας.
Σε μια περίοδο που είναι συνδεδεμένη με ξεκούραση και οικογενειακές στιγμές, η ασφάλεια παραμένει βασική προϋπόθεση.
Οι γιορτές μπορούν να περάσουν χωρίς απρόοπτα, αρκεί η πρόληψη να αποτελέσει μέρος της καθημερινότητας.
