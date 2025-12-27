Ασφάλεια στις γιορτές: Πυρκαγιές, κλοπές και ασφαλείς μετακινήσεις

Η περίοδος των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς συνδέεται παραδοσιακά με μετακινήσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις και αυξημένη χρήση θέρμανσης και ηλεκτρικών συσκευών. Την ίδια στιγμή, χιλιάδες κατοικίες μένουν άδειες για ημέρες. Ο συνδυασμός αυτών των παραγόντων καθιστά τις γιορτές μια περίοδο αυξημένου κινδύνου για πυρκαγιές, διαρρήξεις και τροχαία ατυχήματα.

Σύμφωνα με στοιχεία της Πυροσβεστικής και της Ελληνικής Αστυνομίας, την περίοδο των εορτών καταγράφεται σταθερά αύξηση περιστατικών που σχετίζονται με οικιακές πυρκαγιές και κλοπές, ενώ η έντονη κινητικότητα στους δρόμους οδηγεί σε περισσότερα τροχαία, ιδιαίτερα τις ημέρες κορύφωσης των μετακινήσεων.

Πυρκαγιές από θερμαντικά και ηλεκτρικές συσκευές

Οι πυρκαγιές σε κατοικίες αποτελούν έναν από τους σοβαρότερους κινδύνους των γιορτών. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει επισημάνει επανειλημμένα ότι μεγάλο ποσοστό των χειμερινών πυρκαγιών οφείλεται σε:

κακή συντήρηση θερμαντικών σωμάτων

υπερφόρτωση ηλεκτρικών πριζών

ακατάλληλη χρήση τζακιών και σομπών

αναμμένα φωτιστικά ή θερμαντικά χωρίς επίβλεψη

Ενδεικτικά, κάθε χειμώνα καταγράφονται δεκάδες περιστατικά πυρκαγιών σε σπίτια από ηλεκτρικές συσκευές ή καμινάδες που δεν είχαν καθαριστεί.

Βασικές οδηγίες πρόληψης:

Μην τοποθετείτε θερμαντικά σώματα κοντά σε κουρτίνες, έπιπλα ή ρούχα.

Αποφύγετε τη χρήση πολύπριζων για συσκευές μεγάλης κατανάλωσης.

Σβήνετε πάντα θερμαντικά και φωτιστικά πριν τον ύπνο ή την έξοδο από το σπίτι.

Καθαρίζετε τακτικά καμινάδες και ελέγχετε τις σόμπες.

Χρησιμοποιείτε μόνο πιστοποιημένα χριστουγεννιάτικα φωτάκια.

Κλοπές σε άδεια σπίτια: Τι δείχνουν τα στοιχεία

Οι διαρρήξεις αυξάνονται σημαντικά τις ημέρες των γιορτών, κυρίως σε αστικά κέντρα. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι διαρρήκτες εκμεταλλεύονται:

παρατεταμένη απουσία ενοίκων

εμφανή σημάδια ότι το σπίτι είναι άδειο

αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα που αποκαλύπτουν ταξίδια

«Οι γιορτές είναι περίοδος αυξημένης δραστηριότητας για τους δράστες, κυρίως όταν τα σπίτια παραμένουν χωρίς επιτήρηση για ημέρες», αναφέρουν αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ.

Πρακτικά μέτρα προστασίας:

Μην αφήνετε παντζούρια κλειστά συνεχόμενα για πολλές ημέρες.

Χρησιμοποιήστε χρονοδιακόπτες για φώτα.

Ζητήστε από γείτονα να ελέγχει το σπίτι.

Μην ανακοινώνετε δημόσια την απουσία σας στα social media.

Ενεργοποιήστε συναγερμούς όπου υπάρχουν.

Ασφαλείς μετακινήσεις: Ο μεγάλος κίνδυνος στους δρόμους

Η Τροχαία επισημαίνει ότι τα περισσότερα σοβαρά ατυχήματα την περίοδο των γιορτών σχετίζονται με:

υπερβολική ταχύτητα

κατανάλωση αλκοόλ

κόπωση οδηγών

δυσμενείς καιρικές συνθήκες

Τα στοιχεία δείχνουν ότι τα τροχαία αυξάνονται κυρίως τις ημέρες μαζικών εξόδων και επιστροφών.

Συμβουλές για ασφαλή ταξίδια:

Προγραμματίστε το ταξίδι και κάντε διαλείμματα.

Μην οδηγείτε αν έχετε καταναλώσει αλκοόλ.

Ελέγξτε πριν την αναχώρηση φρένα, ελαστικά και φώτα.

Προσαρμόστε την ταχύτητα στις καιρικές συνθήκες.

Χρησιμοποιείτε πάντα ζώνη ασφαλείας.

Η σημασία της πρόληψης

Οι αρχές τονίζουν ότι τα περισσότερα περιστατικά θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί με απλά μέτρα πρόληψης. «Η προσοχή και η υπευθυνότητα σώζουν ζωές και περιουσίες», επισημαίνουν στελέχη της Πολιτικής Προστασίας.

Σε μια περίοδο που είναι συνδεδεμένη με ξεκούραση και οικογενειακές στιγμές, η ασφάλεια παραμένει βασική προϋπόθεση.

Οι γιορτές μπορούν να περάσουν χωρίς απρόοπτα, αρκεί η πρόληψη να αποτελέσει μέρος της καθημερινότητας.

