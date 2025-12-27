search
ΥΓΕΙΑ

27.12.2025

Μικρό εγχειρίδιο επαναφοράς μετά τη χριστουγεννιάτικη κραιπάλη – Ή αλλιώς, πώς να ξαναβρείς τον εαυτό σου χωρίς δράματα

xristougenna-oikogeneiako-trapezi

Υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη στιγμή μετά τα Χριστούγεννα. Δεν είναι ακριβώς πρωί, ούτε μεσημέρι. Είναι η στιγμή που ξυπνάς και νιώθεις σαν να θέλουν όλα επαναπροσδιορισμό. Το στομάχι θυμάται. Το κεφάλι κάνει πως δεν σε ξέρει.

Το φως μπαίνει διστακτικά από το παράθυρο, το σπίτι είναι ήσυχο και το σώμα σου στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα: «Καλά περάσαμε. Τώρα, ας ηρεμήσουμε λίγο». Κάπου στο βάθος του σπιτιού σε κοιτάζει ακόμα ένα ταψί με «λίγο ακόμα γέμισμα».

  • Ηρεμία. Δεν χάλασε ο κόσμος. Χριστούγεννα ήταν.
  • Η επαναφορά δεν θέλει αυστηρότητα — θέλει τρυφερότητα.
  • Η χριστουγεννιάτικη κραιπάλη δεν είναι υπερβολή. Είναι τελετουργία.

Λίγο παραπάνω φαγητό, λίγο παραπάνω ποτό, λίγο παραπάνω «έλα μωρέ, γιορτές είναι». Και μετά έρχεται η επαναφορά. Όχι σαν τιμωρία. Σαν αγκαλιά.

Η επαναφορά ξεκινάει πάντα με νερό

Όχι σαν απολογία, αλλά σαν συμφιλίωση. Ένα ποτήρι νερό μόλις ξυπνήσεις, ένα ακόμα αργότερα. Το σώμα δεν θέλει θαύματα — θέλει συνέπεια.

  • Αν υπήρξε αλκοόλ, θέλει λίγο παραπάνω φροντίδα. Νερό, ίσως ένας ζωμός, κάτι που να θυμίζει «σπίτι». Μετά έρχονται τα ήπια ροφήματα. Ένα τσάι που δεν κάνει θόρυβο: χαμομήλι, μέντα, τζίντζερ. Ο καφές; Επιτρέπεται. Αλλά όχι σαν επίθεση. Όχι νηστικός. Όχι για να «σβήσει» την κούραση, αλλά για να τη συνοδεύσει.
  • Το φαγητό, για λίγο, γίνεται απλό. Σούπες. Λαχανικά. Ρύζι. Πατάτα. Γιαούρτι. Όχι επειδή «πρέπει να προσέξεις», αλλά επειδή το στομάχι ζητάει διάλειμμα από τις σάλτσες, τα βούτυρα και τις έντονες υποσχέσεις.
  • Κάπου εκεί, βγαίνεις για περπάτημα. Όχι για να κάψεις θερμίδες — αυτές δεν σε απασχολούν σήμερα. Βγαίνεις για να κουνηθεί η πέψη, να ξεμπλοκάρει το κεφάλι, να αλλάξει η εικόνα. Ένα χαλαρό τέταρτο, μισή ώρα. Χωρίς στόχο. Χωρίς εφαρμογές.
  • Η επαναφορά συνεχίζεται με ύπνο. Έναν καλό ύπνο, έναν μικρό μεσημεριανό αν χρειαστεί. Το σώμα ξέρει να επανέρχεται, αρκεί να μην το διακόπτεις με ενοχές.
  • Και κάπου εδώ μπαίνει το σημαντικότερο tip: το mindset. Μια μέρα (ή δύο) υπερβολής δεν ακυρώνει τίποτα. Δεν «χάλασες», δεν «ξέφυγες», δεν χρειάζεσαι αποτοξίνωση. Χρειάζεσαι απλώς επιστροφή στη ρουτίνα — ήρεμα, ανθρώπινα, χωρίς μεγάλα λόγια.

Η χριστουγεννιάτικη κραιπάλη είναι ανάμνηση. Η επαναφορά είναι φροντίδα. Και το ωραίο είναι ότι, σχεδόν πάντα, έρχεται μόνη της — αρκεί να της αφήσεις λίγο χώρο.  

