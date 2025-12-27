Μικρό εγχειρίδιο επαναφοράς μετά τη χριστουγεννιάτικη κραιπάλη – Ή αλλιώς, πώς να ξαναβρείς τον εαυτό σου χωρίς δράματα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη στιγμή μετά τα Χριστούγεννα. Δεν είναι ακριβώς πρωί, ούτε μεσημέρι. Είναι η στιγμή που ξυπνάς και νιώθεις σαν να θέλουν όλα επαναπροσδιορισμό. Το στομάχι θυμάται. Το κεφάλι κάνει πως δεν σε ξέρει.
Το φως μπαίνει διστακτικά από το παράθυρο, το σπίτι είναι ήσυχο και το σώμα σου στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα: «Καλά περάσαμε. Τώρα, ας ηρεμήσουμε λίγο». Κάπου στο βάθος του σπιτιού σε κοιτάζει ακόμα ένα ταψί με «λίγο ακόμα γέμισμα».
Λίγο παραπάνω φαγητό, λίγο παραπάνω ποτό, λίγο παραπάνω «έλα μωρέ, γιορτές είναι». Και μετά έρχεται η επαναφορά. Όχι σαν τιμωρία. Σαν αγκαλιά.
Όχι σαν απολογία, αλλά σαν συμφιλίωση. Ένα ποτήρι νερό μόλις ξυπνήσεις, ένα ακόμα αργότερα. Το σώμα δεν θέλει θαύματα — θέλει συνέπεια.
Η χριστουγεννιάτικη κραιπάλη είναι ανάμνηση. Η επαναφορά είναι φροντίδα. Και το ωραίο είναι ότι, σχεδόν πάντα, έρχεται μόνη της — αρκεί να της αφήσεις λίγο χώρο.
Διαβάστε επίσης
Ερευνητές δημιούργησαν τμήμα ανθρώπινης μήτρας και εμφυτεύουν έμβρυα πρώιμου σταδίου για να βρουν τι μπορεί να πάει στραβά στην εγκυμοσύνη
Χρήσιμες συμβουλές για την πρόληψη των παιδικών ατυχημάτων στις γιορτές των Χριστουγέννων
Οι προτάσεις της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ στον ΕΟΦ για την ασφάλεια των ασθενών και τις ελλείψεις των φαρμάκων
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.