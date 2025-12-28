search
ΔΕΥΤΕΡΑ 29.12.2025 06:31
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.12.2025 22:04

Κόσοβο: Ξεκάθαρο προβάδισμα Κούρτι – Δεν βγάζει αυτοδυναμία

28.12.2025 22:04
kurti-kosovo-ekloges

Το κόμμα του πρωθυπουργού Άλμπιν Κούρτι καταγράφει ξεκάθαρο προβάδισμα στις βουλευτικές εκλογές που έγιναν σήμερα στο Κόσοβο, αλλά δεν έχει καταστεί σαφές αν κατορθώσει να αποκτήσει αυτοδυναμία για να σπάσει το πολιτικό αδιέξοδο που διαρκεί ένα χρόνο και έχει παραλύσει το κοινοβούλιο.

Το κίνημα “Αυτοδιάθεση”(LVV) του Κούρτι, που κυβερνάει από το 2021, προηγείται με 47,12% των ψήφων με καταμετρημένο το 22% των ψήφων, σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα.

Φαίνεται απίθανο να εξασφαλίσει τις 61 έδρες στη βουλή των 120 εδρών που χρειάζεται για να κυβερνήσει μόνο του.

Είναι η δεύτερη φορά μέσα στο 2025 που διεξάγονται βουλευτικές εκλογές. Οι προηγούμενες εκλογές, στις 9 Φεβρουαρίου, δεν ανέδειξαν κυβέρνηση και έτσι για δέκα μήνες περίπου την εξουσία ασκούσε υπηρεσιακή κυβέρνηση. Μήνες ατελέσφορων συνομιλιών για συγκρότηση κυβερνητικού συνασπισμού ώθησαν την πρόεδρο της χώρας Βιόσα Οσμάνι να διαλύσει το κοινοβούλιο τον Νοέμβριο και να προκηρύξει πρόωρες εκλογές.

«Η βούληση των πολιτών βρίσκεται τώρα στις κάλπες. Η διατήρηση αυτής της βούλησης είναι απαραίτητη για τη νομιμότητα και την αξιοπιστία της εκλογικής διαδικασίας», δήλωσε ο Κούρτι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα μετά τη δημοσίευση των exit polls.

Τα δύο κύρια κόμματα της αντιπολίτευσης, το Δημοκρατικό Κόμμα (PDK) και Δημοκρατική Ένωση Κοσόβου (LDK), λαμβάνουν το 22% και το 15,6% των ψήφων αντίστοιχα, σύμφωνα με exit polls.

Διαβάστε επίσης:

Μεξικό: Εκτροχιασμός τρένου με 241 επιβάτες

Ο Τραμπ μίλησε με τον Πούτιν πριν τη συνάντηση με Ζελένσκι – «Είχαμε μια πολύ παραγωγική τηλεφωνική συνομιλία», τόνισε

Νέα Υόρκη: 19 χρόνια μετά αποφυλακίστηκε για έναν φόνο που δεν έκανε ποτέ – Το γράμμα που τον δικαίωσε από τον πραγματικό δολοφόνο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mits erdo beny kakla
ΚΑΛΧΑΣ

Με μπλόκα το αντίο του 2025, η παγίδα των γκάλοπ, τα «καρφιά» Βενιζέλου, η αμφιλεγόμενη ιδέα του Νικήτα, ελληνοτουρκικά σε τρικυμία, και η «απουσία» Τσίπρα

oaxaca mexico train
ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Τουλάχιστον 13 νεκροί σε εκτροχιασμό επιβατικού συρμού, 36 στο νοσοκομείο (Video)

NewJersey_Helicopters1
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Σύγκρουση ελικοπτέρων στο Νιού Τζέρσεϊ – Ένας νεκρός (Video)

trampZelenski
ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι: «Το σχέδιο ειρήνης 20 σημείων έχει συμφωνηθεί κατά 90%», τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος – «Μένουν μερικά ακανθώδη ζητήματα», πρόσθεσε ο Τραμπ (Video)

jones partizan
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Για συμφωνία Τζόουνς και Ολυμπιακού κάνουν λόγο οι Σέρβοι – Εκκρεμεί η λύση με την Παρτιζάν

Δείτε όλες τις ειδήσεις
karustianou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σε άλλη «πίστα» η Καρυστιανού

liagkas-arnaoutoglou-new
LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας για Μαρία Αντωνά: «Μεγάλωσαν τα παιδιά μου, δεν κρύβομαι πια» (Video)

ronaldodjokovic1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Ρονάλντο βράβευσε τον Τζόκοβιτς: «Είναι παράδειγμα για μένα, έχουμε παρόμοια ιστορία»

stamatis_malelis
MEDIA

Σταμάτης Μαλέλης: «Θα έβαζα ψυχαγωγική εκπομπή να χτυπήσει στα ίσα τη Γερμανού»

gripi
ΥΓΕΙΑ

Γρίπη Α: Συναγερμός από την αύξηση των κρουσμάτων - Ποιες είναι οι επικίνδυνες επιπλοκές

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 29.12.2025 06:08
mits erdo beny kakla
ΚΑΛΧΑΣ

Με μπλόκα το αντίο του 2025, η παγίδα των γκάλοπ, τα «καρφιά» Βενιζέλου, η αμφιλεγόμενη ιδέα του Νικήτα, ελληνοτουρκικά σε τρικυμία, και η «απουσία» Τσίπρα

oaxaca mexico train
ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Τουλάχιστον 13 νεκροί σε εκτροχιασμό επιβατικού συρμού, 36 στο νοσοκομείο (Video)

NewJersey_Helicopters1
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Σύγκρουση ελικοπτέρων στο Νιού Τζέρσεϊ – Ένας νεκρός (Video)

1 / 3