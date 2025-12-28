search
ΔΕΥΤΕΡΑ 29.12.2025 06:08
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.12.2025 21:51

Μεξικό: Εκτροχιασμός τρένου με 241 επιβάτες

28.12.2025 21:51
treno

Μια αμαξοστοιχία που μετέφερε 241 επιβάτες και εννέα μέλη πληρώματος εκτροχιάστηκε σήμερα στην πολιτεία Οαχάκα του νότιου Μεξικού, ανακοίνωσε το μεξικανικό Ναυτικό, που διαχειρίζεται αυτή τη σιδηροδρομική γραμμή.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για νεκρούς ή τραυματίες.

«Η κύρια ατμομηχανή του τρένου εκτροχιάστηκε» και «οι επιβάτες δέχθηκαν αμέσως πρώτες βοήθειες» από υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ανέφερε το Ναυτικό σε ανακοίνωσή του.

Η αμαξοστοιχία συνδέει τον Κόλπο του Μεξικού με τον Ειρηνικό Ωκεανό. Συνήθως μεταφέρει τόσο εμπορεύματα όσο και επιβάτες.

Διαβάστε επίσης:

Ο Τραμπ μίλησε με τον Πούτιν πριν τη συνάντηση με Ζελένσκι – «Είχαμε μια πολύ παραγωγική τηλεφωνική συνομιλία», τόνισε

Νέα Υόρκη: 19 χρόνια μετά αποφυλακίστηκε για έναν φόνο που δεν έκανε ποτέ – Το γράμμα που τον δικαίωσε από τον πραγματικό δολοφόνο

Ισπανία: Πλημμύρες και καταρρακτώδεις βροχές στη Μάλαγα – «Βούλιαξαν» ολόκληρες περιοχές (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mits erdo beny kakla
ΚΑΛΧΑΣ

Με μπλόκα το αντίο του 2025, η παγίδα των γκάλοπ, τα «καρφιά» Βενιζέλου, η αμφιλεγόμενη ιδέα του Νικήτα, ελληνοτουρκικά σε τρικυμία, και η «απουσία» Τσίπρα

oaxaca mexico train
ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Τουλάχιστον 13 νεκροί σε εκτροχιασμό επιβατικού συρμού, 36 στο νοσοκομείο (Video)

NewJersey_Helicopters1
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Σύγκρουση ελικοπτέρων στο Νιού Τζέρσεϊ – Ένας νεκρός (Video)

trampZelenski
ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι: «Το σχέδιο ειρήνης 20 σημείων έχει συμφωνηθεί κατά 90%», τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος – «Μένουν μερικά ακανθώδη ζητήματα», πρόσθεσε ο Τραμπ (Video)

jones partizan
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Για συμφωνία Τζόουνς και Ολυμπιακού κάνουν λόγο οι Σέρβοι – Εκκρεμεί η λύση με την Παρτιζάν

Δείτε όλες τις ειδήσεις
karustianou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σε άλλη «πίστα» η Καρυστιανού

liagkas-arnaoutoglou-new
LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας για Μαρία Αντωνά: «Μεγάλωσαν τα παιδιά μου, δεν κρύβομαι πια» (Video)

ronaldodjokovic1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Ρονάλντο βράβευσε τον Τζόκοβιτς: «Είναι παράδειγμα για μένα, έχουμε παρόμοια ιστορία»

stamatis_malelis
MEDIA

Σταμάτης Μαλέλης: «Θα έβαζα ψυχαγωγική εκπομπή να χτυπήσει στα ίσα τη Γερμανού»

gripi
ΥΓΕΙΑ

Γρίπη Α: Συναγερμός από την αύξηση των κρουσμάτων - Ποιες είναι οι επικίνδυνες επιπλοκές

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 29.12.2025 06:08
mits erdo beny kakla
ΚΑΛΧΑΣ

Με μπλόκα το αντίο του 2025, η παγίδα των γκάλοπ, τα «καρφιά» Βενιζέλου, η αμφιλεγόμενη ιδέα του Νικήτα, ελληνοτουρκικά σε τρικυμία, και η «απουσία» Τσίπρα

oaxaca mexico train
ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Τουλάχιστον 13 νεκροί σε εκτροχιασμό επιβατικού συρμού, 36 στο νοσοκομείο (Video)

NewJersey_Helicopters1
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Σύγκρουση ελικοπτέρων στο Νιού Τζέρσεϊ – Ένας νεκρός (Video)

1 / 3