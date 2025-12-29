search
29.12.2025 21:47

«Αυτοί χάνουν» – Τι λέει ο Γιάννης Σμαραγδή για τις αρνητικές κριτικές στον «Καποδίστρια»

29.12.2025 21:47
kapodistrias
Από αριστερά προς τα δεξιά_Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης, Γιάννης Σμαραγδής, Γιάννης Καλφακάκος, Βίκυ Μπαφατάκη

Για τις αρνητικές κριτικές που δέχθηκε η νέα του ταινία «Καποδίστριας» τοποθετήθηκε ο σκηνοθέτης Γιάννης Σμαραγδής.

Έχοντας κόψει πάνω από 140.000 εισιτήρια σε τέσσερις ημέρες, η ταινία εξελίσσεται σε εισπρακτική επιτυχία, ωστόσο οι κριτικοί την έχουν καταβαθρώσει, κάνοντας λόγο για ιστορική έρευνα που βασίστηκε σε στοιχεία από τη wikipedia, για άλλη μία αγιογραφία και για λαϊκά θεάματα. Μάλιστα, υπήρξε κριτικός που επέλεξε να βάλει τετράγωνο και όχι αστεράκι, ώστε να εκφράσει την αδιαφορία του. 

«Κρίμα γιατί αυτοί οι άνθρωποι που μπαίνουν, φαίνεται ότι μπήκαν μέσα για να πουν αρνητικά. Αυτοί οι άνθρωποι χάνουν την ευκαιρία να πάρουν τη χαρά που παίρνουν αυτοί που μπαίνουν μέσα για να πάρουν χαρά κι αγάπη. Αν συναντούσα αυτούς τους κριτικούς θα τους καλημέριζα σαν να έχουν κάνει κάτι καλό στη ζωή τους. Μήπως και γίνουν καλύτεροι άνθρωποι», δήλωσε ο σκηνοθέτης. 

«Ο κόσμος χειροκροτεί»

«Οι άνθρωποι διαλέγουν αν θα πάνε με την πλευρά του καλού ή του κακού. Είναι δικό τους θέμα, δεν είναι δικό μου. Η ταινία είτε γράψουν έτσι είτε δεν γράψουν, είτε βάλουν αστεράκια είναι η ίδια. Η ταινία δεν επηρεάζεται από αυτά. Αυτοί οι άνθρωποι χάνουν που δεν μπαίνουν στη διαδικασία να επικοινωνήσουν με την αγάπη της ταινίας. Αυτοί χάνουν», συμπλήρωσε.

Ο Γιάννης Σμαραγδής στάθηκε στην υποδοχή της ταινίας από το κοινό. «Ο κόσμος όπως μου λένε, χειροκροτεί στο τέλος. Πολύς κόσμος είναι δακρυσμένος. Πάρα πολλοί άνθρωποι πηγαίνουν με τα παιδιά τους, οικογέμενειες να δουν την ταινία. Εγώ είχα μια σιγουριά ότι αυτή η ταινία θα ολοκληρωθεί και θα αγαπηθεί. Και ξέρετε γιατί… Γιατί όλοι οι άνθρωποι την κάναμε την ταινία βάζοντας ψυχή.Όταν λοιπόν πολλές ψυχές συνευρεθούν σε ένα έργο τέχνης είναι σίγουρο ότι θα βρουν άλλες ψυχές να επικοινωνήσουν τις δικές τους. Το θέμα πάντα είναι να βάτης την αγάπη σου. Η αγάπη είναι Θεός».

