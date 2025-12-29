search
ΔΕΥΤΕΡΑ 29.12.2025
29.12.2025

COSMOTE eValue: Τέσσερις ευρωπαϊκές διακρίσεις για την Εξυπηρέτηση Πελατών της

Τέσσερα βραβεία στα European Contact Center & Customer Service Awards (ECCCSAs), απέσπασε η COSMOTE eValue, για τις καινοτόμες πρακτικές της και την άριστη εμπειρία που προσφέρει στην εξυπηρέτηση των πελατών της.

Η εξυπηρέτηση πελατών της COSMOTE eValue διακρίθηκε για 5η συνεχή χρονιά στον μακροβιότερο και πιο σημαντικό θεσμό στην Ευρώπη για τον κλάδο των contact centers, έχοντας λάβει από το 2021 μέχρι σήμερα συνολικά 15 βραβεία.

Στην τελετή απονομής των βραβείων στο Λονδίνο, η COSMOTE eValue διακρίθηκε με Gold βραβείο στην κατηγορία “Most Effective Learning & Development Programme”, για τα προγράμματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης που ενισχύουν τις δεξιότητες των εργαζόμενών της, καθώς και με Silver βραβείο στην κατηγορία “Most Effective Management of Peak Demand”, για τη συνεργασία της με την Attica Group, για τις εμπειρίες και τις καινοτόμες υπηρεσίες που παρέχει στους πελάτες της, οι οποίες προσθέτουν πραγματική αξία. Επιπλέον, η εταιρεία απέσπασε το Bronze βραβείο στην κατηγορία Best Employee Experience”, για τις πρωτοβουλίες που ενισχύουν την καθημερινότητα των εργαζομένων της και συμβάλλουν στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος ανάπτυξης και στήριξης και το Bronze βραβείο στην κατηγορία “Outsourced Contact Centre of the Year”, που αναγνωρίζει την προσήλωσή της στην παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου.

Οι σημαντικές αυτές διακρίσεις αναδεικνύουν τη δέσμευση της COSMOTE eValue στην αριστεία, την καινοτομία και την ανάπτυξη των ανθρώπων της. Με περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στον κλάδο της η COSMOTE e-Value αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο contact center στην ελληνική αγορά, παρέχοντας υψηλής ποιότητας ολοκληρωμένες υπηρεσίες. Εκτός από τις ανάγκες του Ομίλου ΟΤΕ, εξυπηρετεί και έργα για πολλούς δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς, φορείς και εταιρείες (Ελλάδας και εξωτερικού) και περισσότερα από 60 brands σε πολλές διαφορετικές γλώσσες. Αξιοποιώντας την τεχνολογική της υπεροχή, την πολυετή εμπειρία και τη δυναμική των 6.000 στελεχών της, η COSMOTE eValue κατέχει ηγετική θέση στον τομέα του customer relationship management.

Στα European Contact Center & Customer Service Awards (ECCCSAs) συμμετέχουν πάνω από 300 διεθνή brands και πολυεθνικές εταιρείες outsourcing με παρουσία σε περισσότερες από 45 χώρες παγκοσμίως. Τα βραβεία αυτά αναγνωρίζουν εταιρείες και οργανισμούς που ξεχωρίζουν για την αριστεία, την καινοτομία και την υπεροχή στην εξυπηρέτηση πελατών.

1 / 3