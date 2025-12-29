search
ΔΕΥΤΕΡΑ 29.12.2025 19:01
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.12.2025 13:00

Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο: Εγγυημένα 5.000.000 ευρώ στην τυχερή πεντάδα – Στις 31 Δεκεμβρίου η μεγάλη κλήρωση

29.12.2025 13:00
laxeio_adv

Ονειρεμένο ποδαρικό στο 2026 θα κάνουν οι μεγάλοι νικητές του Πρωτοχρονιάτικου Λαχείου, καθώς στις 31 Δεκεμβρίου, το παραδοσιακό παιχνίδι των εορτών θα μοιράσει εγγυημένα 5 εκατ. ευρώ κέρδη στην τυχερή πεντάδα.

«Το Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο είναι ένα ιστορικό παιχνίδι, συνδεδεμένο με την τελευταία ημέρα κάθε έτους και την ιδανική αρχή του νέου που έρχεται. Όπως κάθε χρόνο έτσι και εφέτος, το Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο, θα μοιράσει εγγυημένα 5 εκατ. ευρώ στην τυχερή πεντάδα. Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος για να υποδεχθεί κάποιος το 2026!», αναφέρει ο Γεράσιμος Ζηνεμπής, ιδιοκτήτης καταστήματος ΟΠΑΠ στο Μεσολόγγι.

Γεράσιμος Ζηνεμπής, ιδιοκτήτης καταστήματος ΟΠΑΠ επί της οδού Αεροπαγίτου Καψάλη 16, στο Μεσολόγγι

Ο Μεγάλος Λαχνός και τα εγγυημένα κέρδη

Σχετικά με την κλήρωση και το μεγάλο έπαθλο, ο κ. Ζηνεμπής εξηγεί: «Η μεγάλη κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 31 Δεκεμβρίου, στις 16:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι του ΟΠΑΠ στο Youtube. Από αυτή θα προκύψει ο Μεγάλος Λαχνός, με αριθμούς από το 1 έως το 100.000, με τη σειρά που θα βγάλει η κληρωτίδα. Αυτός ο αριθμός της συγκεκριμένης σειράς, θα κερδίσει 1 εκατ. ευρώ. Οι υπόλοιποι 4 λαχνοί, της ίδιας πεντάδας με αυτή του Μεγάλου Λαχνού και στην ίδια σειρά, θα κερδίσουν επίσης από 1 εκατ. ευρώ. Έτσι, σχηματίζεται ο Πεντάδυμος Λαχνός, που κερδίζει συνολικά 5 εκατ. ευρώ».

Τα μικρότερα έπαθλα

Εκτός από τα κέρδη της τυχερής πεντάδας, η κλήρωση του Πρωτοχρονιάτικου Λαχείου θα μοιράσει και μικρότερα έπαθλα, τα οποία κυμαίνονται από 100 έως και 150.000 ευρώ. Παράλληλα, όλοι οι λαχνοί που οι αριθμοί τους έχουν τα δύο τελευταία ψηφία όμοια και με την ίδια σειρά, με τα δύο τελευταία ψηφία του Πρώτου λαχνού, κερδίζουν από 5 ευρώ, ανεξαρτήτως σειράς.

Οι παίκτες του ιστορικού παιχνιδιού μπορούν να προμηθεύονται τους λαχνούς τους στα καταστήματα ΟΠΑΠ και λαχειοπώλες όλης της Ελλάδας, με κόστος 25 ευρώ ανά πεντάδα και 5 ευρώ ανά λαχνό.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
goudelock
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Συνελήφθη παίκτης του «Κολοσσού Ρόδου» για υπόθεση ναρκωτικών

netanyahu_trump_0910_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου στο Μαρ-α-Λάγκο εν μέσω ανησυχιών για την πρόοδο στο εύθραυστο σχέδιο εκεχειρίας στη Γάζα

[image] – 5942146 (1)
ΣΙΝΕΜΑ

«Apex»: Charlize Theron, Taron Egerton και Eric Bana πρωταγωνιστούν στο επερχόμενο θρίλερ επιβίωσης του Netflix (photos/video)

pirinea ispania – new
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Ισπανία: Τρεις νεκροί σκιέρ και μία τραυματίας από χιονοστιβάδα στα Πυρηναία

astinomia-new
ΕΛΛΑΔΑ

Εξαρθρώθηκε συμμορία που ξάφριζε σπίτια σε Φιλοθέη και Ψυχικό – Πάνω από 1 εκατ. ευρώ η λεία τους

Δείτε όλες τις ειδήσεις
karustianou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σε άλλη «πίστα» η Καρυστιανού

papazisis
LIFESTYLE

Ιωάννης Παπαζήσης: «Έχω φύγει από παράσταση γιατί δεν μπορούσα να ανεχτώ μια συμπεριφορά»

ronaldodjokovic1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Ρονάλντο βράβευσε τον Τζόκοβιτς: «Είναι παράδειγμα για μένα, έχουμε παρόμοια ιστορία»

govgr-wallet_2912_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Μπλόκα της Τροχαίας: Επιτρέπεται να δείξω το δίπλωμα από το κινητό; - Τι λέει ο νέος ΚΟΚ

thessaloniki-kyma
ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτες εικόνες στη Θεσσαλονίκη: Φουρτούνιασε ο Θερμαϊκός, έφτασαν τα 10 μποφόρ οι άνεμοι (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 29.12.2025 19:01
goudelock
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Συνελήφθη παίκτης του «Κολοσσού Ρόδου» για υπόθεση ναρκωτικών

netanyahu_trump_0910_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου στο Μαρ-α-Λάγκο εν μέσω ανησυχιών για την πρόοδο στο εύθραυστο σχέδιο εκεχειρίας στη Γάζα

[image] – 5942146 (1)
ΣΙΝΕΜΑ

«Apex»: Charlize Theron, Taron Egerton και Eric Bana πρωταγωνιστούν στο επερχόμενο θρίλερ επιβίωσης του Netflix (photos/video)

1 / 3