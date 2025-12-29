Τουρκία: Εννέα νεκροί σε ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ αστυνομικών και φερόμενων τρομοκρατών του ISIS (videos)

Σε αιματηρή ανταλλαγή πυροβολισμών εξελίχθηκε η επιχείρηση της αστυνομίας τα ξημερώματα της Δευτέρας (29/12) στη Γιάλοβα στα βορειοδυτικά της Τουρκίας με στόχο φερόμενους τρομοκράτες του Ισλαμικού Κράτους.

Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Αλί Γερλίκαγια, «κατά τη διάρκεια της επιχείρησης οι αστυνομικοί δέχθηκαν πυρά. Τρεις έχασαν τη ζωή τους και άλλοι εννέα τραυματίστηκαν ενώ έχασαν τη ζωή τους και έξι τρομοκράτες».

Yalova'da DEAŞ üyelerinin evi ateşe verdiği anların görüntüsü ortaya çıktı. pic.twitter.com/V4VBHbc09j — Türkiye Duysun (@trduysun) December 29, 2025

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα με στόχο μια συγκεκριμένη γειτονιά στη Γιάλοβα, στα παράλια στη θάλασσα του Μαρμαρά, νότια της Κωνσταντινούπολης.

Όπως σημειώνουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης, εκτός από τη Γιάλοβα, η αστυνομία έκανε επιχειρήσεις σε άλλα 108 σημεία σε συνολικά 15 περιφέρειες.

Yalova’da DEAŞ operasyonu sırasında polise ateş açılması sonucu çatışma çıktı. 7 polis yaralandı.



Valilik, hastaneye kaldırılan polislerin hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı. pic.twitter.com/kSduq2sN8p December 29, 2025

Την περασμένη εβδομάδα, η τουρκική αστυνομία έθεσε υπό κράτηση 115 φερόμενα ως μέλη του ΙΚ, τα οποία κατ’ αυτή απεργάζονταν σχέδια για τη διάπραξη επιθέσεων εναντίον εορτασμών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς στη χώρα.

Σύμφωνα με το γραφείο του επικεφαλής εισαγγελέα της Κωνσταντινούπολης, οι φερόμενοι ως τζιχαντιστές σχεδίαζαν να στοχοποιήσουν ιδίως μη μουσουλμάνους.

Πριν από σχεδόν μια δεκαετία, στην τζιχαντιστική οργάνωση είχε αποδοθεί από τις αρχές η ευθύνη για σειρά επιθέσεων εναντίον πολιτικών στόχων στην Τουρκία, ιδίως εναντίον του βασικού αεροδρομίου της Κωνσταντινούπολης, τον Ιούνιο του 2016, και νυχτερινού κλαμπ –του Ρέινα– ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς του 2017, με 48 και 39 νεκρούς αντίστοιχα.

