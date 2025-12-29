search
ΔΕΥΤΕΡΑ 29.12.2025 17:35
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.12.2025 12:00

Τουρκία: Εννέα νεκροί σε ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ αστυνομικών και φερόμενων τρομοκρατών του ISIS (videos)

29.12.2025 12:00
police_turkey_new
φωτογραφία αρχείου

Σε αιματηρή ανταλλαγή πυροβολισμών εξελίχθηκε η επιχείρηση της αστυνομίας τα ξημερώματα της Δευτέρας (29/12) στη Γιάλοβα στα βορειοδυτικά της Τουρκίας με στόχο φερόμενους τρομοκράτες του Ισλαμικού Κράτους.

Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Αλί Γερλίκαγια, «κατά τη διάρκεια της επιχείρησης οι αστυνομικοί δέχθηκαν πυρά. Τρεις έχασαν τη ζωή τους και άλλοι εννέα τραυματίστηκαν ενώ έχασαν τη ζωή τους και έξι τρομοκράτες».

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα με στόχο μια συγκεκριμένη γειτονιά στη Γιάλοβα, στα παράλια στη θάλασσα του Μαρμαρά, νότια της Κωνσταντινούπολης.

Όπως σημειώνουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης, εκτός από τη Γιάλοβα, η αστυνομία έκανε επιχειρήσεις σε άλλα 108 σημεία σε συνολικά 15 περιφέρειες.

Την περασμένη εβδομάδα, η τουρκική αστυνομία έθεσε υπό κράτηση 115 φερόμενα ως μέλη του ΙΚ, τα οποία κατ’ αυτή απεργάζονταν σχέδια για τη διάπραξη επιθέσεων εναντίον εορτασμών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς στη χώρα.

Σύμφωνα με το γραφείο του επικεφαλής εισαγγελέα της Κωνσταντινούπολης, οι φερόμενοι ως τζιχαντιστές σχεδίαζαν να στοχοποιήσουν ιδίως μη μουσουλμάνους.

Πριν από σχεδόν μια δεκαετία, στην τζιχαντιστική οργάνωση είχε αποδοθεί από τις αρχές η ευθύνη για σειρά επιθέσεων εναντίον πολιτικών στόχων στην Τουρκία, ιδίως εναντίον του βασικού αεροδρομίου της Κωνσταντινούπολης, τον Ιούνιο του 2016, και νυχτερινού κλαμπ –του Ρέινα– ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς του 2017, με 48 και 39 νεκρούς αντίστοιχα.

Διαβάστε επίσης:

Ζελένσκι: Το ειρηνευτικό σχέδιο πρέπει να τεθεί σε δημοψήφισμα – Αν συμφωνήσουν ΗΠΑ και Ευρώπη, να μιλήσουμε με τη Μόσχα

Άγριο έγκλημα στην Πενσιλβάνια: 18χρονος πυροβόλησε τους γονείς του, νεκρή η μητέρα του (photos)

Μακελειό σε πλαζ στον Ισημερινό – Έξι νεκροί από επίθεση ενόπλων (photos/video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
sergey_lavrov_new
Χωρίς κατηγορία

Λαβρόφ: Το Κίεβο επιχείρησε επίθεση στην κατοικία του Πούτιν με 91 drones

theodorikakos 776- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τάκης Θεοδωρικάκος: Rεκόρ πληρωμών για αναπτυξιακούς νόμους το 2025

putin 112- n ew
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Πούτιν αλλάζει τη νομοθεσία ώστε η Ρωσία να αγνοεί τις αποφάσεις των διεθνών ποινικών δικαστηρίων

ALKOTEST NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Αττική Οδός: 21χρονος έκανε αλκοτέστ και όταν έδειξε πάνω από το όριο, την… κοπάνησε – Πώς έπεσε τελικά στα χέρια της ΕΛΑΣ

DimotikiAgoraKypselis_GiorgosSpanos
ADVERTORIAL

Ιανουάριος στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης – Ένα πρόγραμμα για όλους! Μια Αγορά για όλους!

Δείτε όλες τις ειδήσεις
karustianou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σε άλλη «πίστα» η Καρυστιανού

ronaldodjokovic1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Ρονάλντο βράβευσε τον Τζόκοβιτς: «Είναι παράδειγμα για μένα, έχουμε παρόμοια ιστορία»

papazisis
LIFESTYLE

Ιωάννης Παπαζήσης: «Έχω φύγει από παράσταση γιατί δεν μπορούσα να ανεχτώ μια συμπεριφορά»

thessaloniki-kyma
ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτες εικόνες στη Θεσσαλονίκη: Φουρτούνιασε ο Θερμαϊκός, έφτασαν τα 10 μποφόρ οι άνεμοι (video)

liagkas-arnaoutoglou-new
LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας για Μαρία Αντωνά: «Μεγάλωσαν τα παιδιά μου, δεν κρύβομαι πια» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 29.12.2025 17:35
sergey_lavrov_new
Χωρίς κατηγορία

Λαβρόφ: Το Κίεβο επιχείρησε επίθεση στην κατοικία του Πούτιν με 91 drones

theodorikakos 776- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τάκης Θεοδωρικάκος: Rεκόρ πληρωμών για αναπτυξιακούς νόμους το 2025

putin 112- n ew
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Πούτιν αλλάζει τη νομοθεσία ώστε η Ρωσία να αγνοεί τις αποφάσεις των διεθνών ποινικών δικαστηρίων

1 / 3