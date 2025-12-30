search
ADVERTORIAL

30.12.2025 14:00

Η Protergia δίνει ενέργεια στα μεγαλύτερα Πρωτοχρονιάτικα events σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

30.12.2025 14:00
protergianewyearseve

Η Protergia, η ενέργεια της METLEN και μεγαλύτερος ιδιώτης πάροχος ενέργειας στην Ελλάδα, παρέχει καθημερινά τα πιο καινοτόμα και ανταγωνιστικά προϊόντα, αλλά και τις πιο σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες στους πελάτες της. Με αφορμή τη γιορτινή περίοδο η Protergia για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά προσφέρει μοναδικές στιγμές χαράς και διασκέδασης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για όλους! 

Συγκεκριμένα, στην Αθήνα στο Protergia Χριστουγεννιάτικο Χωριό στο Πεδίον του Άρεως μικροί και μεγάλοι έχουν την ευκαιρία να νιώσουν την ενέργεια των γιορτών. Πρόκειται για μια διοργάνωση της Περιφέρειας Αττικής με καθημερινές εκπλήξεις και συναρπαστικές δραστηριότητες για όλους. Για την παραμονή Πρωτοχρονιάς, που πλησιάζει, στο Protergia Χριστουγεννιάτικο Χωριό, ετοιμάζεται το πιο γιορτινό event, με πολλές εκπλήξεις και ακόμα περισσότερη μουσική με την Ελένη Φουρέιρα, τον ZAF και τον DJ Bobito.

Την ίδια μέρα η Θεσσαλονίκη θα ζήσει μοναδικές στιγμές χαράς για να υποδεχτεί το νέο έτος στον Λευκό Πύργο! Η Protergia, με τη στήριξη του Δήμου Θεσσαλονίκης, διοργανώνει ένα φαντασμαγορικό event  με ένα special laser show και με πολλές ακόμα εκπλήξεις με την ενέργεια της Protergia αλλά και με πολλή μουσική από κορυφαίους DJs της διεθνούς και της εγχώριας σκηνής, όπως οι Fideles, Gheist, Ison, Momery, Kiki Botonaki & Dest.

Τυχεροί όσοι βρεθούν στα Protergia New Year Events σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη αφού θα γεμίσουν ενέργεια για όλη τη νέα χρονιά!

