search
ΤΡΙΤΗ 30.12.2025 22:39
search
MENU CLOSE
BUSINESS

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.12.2025 20:26

Στην Alpha Bank πέρασε το θρυλικό Μινιόν από την Dimand με τίμημα 36,7 εκατ. ευρώ

30.12.2025 20:26
minion 776- new

Στην Alpha Bank ανήκει πλέον το θρυλικό Μινιόν, καθώς η θυγατρική της τράπεζας ABINVEST I Μονοπρόσωπη Α.Ε. απέκτησε το 100% της Alkanor MAE, ιδιοκτήτριας εταιρείας του εμβληματικού ακινήτου, έναντι τιμήματος 36,7 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η Dimand, στις 30.12.2025 ολοκληρώθηκε, μέσω της θυγατρικής της Arcela Investments Limited, η πώληση στην ABINVEST I Μονοπρόσωπη Α.Ε. του συνόλου των μετοχών της 100% θυγατρικής εταιρείας Alkanor Μ.Α.Ε. 

Η Alkanor Μ.Α.Ε. είναι ιδιοκτήτρια του σύγχρονου, βιοκλιματικού συγκροτήματος μικτών χρήσεων (καταστήματα, και γραφεία), επιφάνειας 13.787 τ.μ. περίπου, το οποίο βρίσκεται επί των οδών 28ης Οκτωβρίου, Βερανζέρου, Δώρου & Σατωβριάνδου στην Αθήνα. 

Το συγκρότημα έχει λάβει πιστοποίηση LEED, βαθμίδα Gold, σύμφωνα με το διεθνώς αναγνωρισμένο σύστημα αξιολόγησης του αμερικανικού φορέα USGBC. 

Το τίμημα για τη μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών της Alkanor M.A.E. ανήλθε σε 36,7 εκατ. ευρώ περίπου, το οποίο προσδιορίσθηκε με τη μέθοδο της πραγματικής καθαρής θέσης. 

Τα επενδεδυμένα κεφάλαια από τον όμιλο της Dimand για την εν λόγω ανάπτυξη ανήλθαν σε 22,0 εκατ. ευρώ περίπου.

Διαβάστε επίσης:

Στη Marketing FMCG 100 Powerlist 2025 η Λίλα Κούρτη της Trikalinos

Η Chicago-style Deep Dish Pizza της l’artigiano επιστρέφει στο μενού σε limited edition

Στη Marketing FMCG 100 Powerlist ο Γιάννης Βαρβαγιάννης

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
rio protoxronia
ΚΟΣΜΟΣ

Ρεκόρ Γκίνες: Στο Ρίο η μεγαλύτερη πρωτοχρονιάτικη γιορτή στον κόσμο

xania ergazomenoi
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Στο νοσοκομείο δύο εργαζόμενοι καθαριότητας – Εισέπνευσαν τοξικές ουσίες

peripoliko new
ΕΛΛΑΔΑ

Σύλληψη 41χρονου στην Πάτρα για εκβιασμό

SYRIZA_LOGO_FILE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: «Ο τραμπουκισμός έχει όνομα, επίθετο και διεύθυνση: Κυριάκος Μητσοτάκης, Μέγαρο Μαξίμου»

tatiana
ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε η Τατιάνα Σλόσμπεργκ, εγγονή του JFK – Έδινε μάχη με σπάνια μετάλλαξη λευχαιμίας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
govgr-wallet_2912_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Μπλόκα της Τροχαίας: Επιτρέπεται να δείξω το δίπλωμα από το κινητό; - Τι λέει ο νέος ΚΟΚ

kapodistrias_0
ΣΙΝΕΜΑ

«Καποδίστριας»: Γιατί η ταινία του Σμαραγδή διχάζει – Σινεμά ή ιστορική αφήγηση με σκοπιμότητα; (Photos/Video)

Papageorgiou
ΕΛΛΑΔΑ

Στρατιώτης αποπέμφθηκε από τις Ειδικές Δυνάμεις επειδή μίλησε σε συγκέντρωση

minima-kinito-new
ΥΓΕΙΑ

Ποιες λέξεις στα μηνύματα «μαρτυρούν» ψυχοπάθεια

planitis-ermis
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Ερμής: Ο πλανήτης που κανονικά... δε θα έπρεπε να υπάρχει

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 30.12.2025 22:35
rio protoxronia
ΚΟΣΜΟΣ

Ρεκόρ Γκίνες: Στο Ρίο η μεγαλύτερη πρωτοχρονιάτικη γιορτή στον κόσμο

xania ergazomenoi
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Στο νοσοκομείο δύο εργαζόμενοι καθαριότητας – Εισέπνευσαν τοξικές ουσίες

peripoliko new
ΕΛΛΑΔΑ

Σύλληψη 41χρονου στην Πάτρα για εκβιασμό

1 / 3