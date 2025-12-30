Χανιά: Στο νοσοκομείο δύο εργαζόμενοι καθαριότητας – Εισέπνευσαν τοξικές ουσίες

Δύο εργαζόμενοι καθαριότητας του δήμου Χανίων, το βράδυ της Δευτέρας (29/12), μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης, αφού εισέπνευσαν τοξικές ουσίες που είχαν πεταχτεί σε κάδο απορριμμάτων.

Το περιστατικό έκανε γνωστό με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας της πόλης, Μιχάλης Τσουπάκης, ο οποίος έκανε λόγο για εξαιρετικά επικίνδυνη και ανεύθυνη ενέργεια, επισημαίνοντας ότι θα μπορούσε να είχε πολύ σοβαρότερες συνέπειες.

Όπως αναφέρει στην ανάρτησή του, «Τις γιορτινές μέρες ο κόσμος χαίρεται και διασκεδάζει. Παράλληλα, όμως, οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα δίνουν τον δικό τους αγώνα για να παραμείνει η πόλη καθαρή και ασφαλής. Δυστυχώς, κάποιοι ασυνείδητοι έθεσαν σε σοβαρό κίνδυνο τη ζωή δύο εργαζομένων του Δήμου, τοποθετώντας τοξικές ουσίες σε κάδους απορριμμάτων. Αποτέλεσμα ήταν να εισπνεύσουν τοξικές ουσίες και να περάσουν το βράδυ στο νοσοκομείο. Η ευθύνη που έχουμε όλοι να προστατεύουμε τους ανθρώπους που εργάζονται για το κοινό καλό, αλλά και το περιβάλλον, είναι μεγάλη και δεν πρέπει να την αγνοούμε».

Διαβάστε επίσης:

«Δώρα» των αγροτών σε «γαλάζιους» βουλευτές: Πέταξαν πορτοκάλια, σανό και κοπριά στα γραφεία τους σε Τρίκαλα και Αγρίνιο (Video)

Βόλος: Εκτός κινδύνου το τρίχρονο κοριτσάκι που νοσηλεύεται με εγκεφαλίτιδα

Ρεβεγιόν στα μπλόκα και «ανάσα» στους εκδρομείς με το βλέμμα στην κλιμάκωση – Οι απειλές για κυρώσεις και οι… «πρόθυμοι» κομήτες