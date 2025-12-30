Η 31η Τελετή Απονομής των Critics’ Choice Awards αποκλειστικά στην COSMOTE TV

Τα Critics’ Choice Awards έρχονται ζωντανά και αποκλειστικά στην COSMOTE TV για πέμπτη συνεχή χρονιά, την Κυριακή 4/1 (ξημερώματα Δευτέρας 5/1) στις 02.00 (COSMOTE CINEMA 1), σε σχολιασμό των Θοδωρή Κουτσογιαννόπουλου και Ιωσηφίνας Γριβέα. Η λαμπερή βραδιά θα μεταδοθεί και με ελληνικούς υπότιτλους τη Δευτέρα 5/1 στις 00.10 (COSMOTE CINEMA 1).

Τα Critics’ Choice Awards, που διοργανώνονται από την Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου και Τηλεόρασης, αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς της διεθνούς κινηματογραφικής και τηλεοπτικής βιομηχανίας και θεωρούνται προάγγελος για τις επερχόμενες απονομές των Oscars και των Emmy.

20 υποψηφιότητες για σειρές και ταινίες της COSMOTE TV

Στα φετινά 31st Critics’ Choice Awards συμμετέχουν με συνολικά 20 υποψηφιότητες 7 σειρές που προβάλλονται στην COSMOTE TV, καθώς και 6 ταινίες που είτε προβάλλονται ήδη είτε αναμένεται να κάνουν την Α’ τηλεοπτική τους προβολή στην Ελλάδα αποκλειστικά μέσω των καναλιών COSMOTE CINEMA.

Όσον αφορά στις σειρές, βραβείο διεκδικεί το «Landman» με τον Μπίλι Μπομπ Θόρντον (Α’ ανδρικός ρόλος σε δραματική σειρά), ενώ το ομώνυμο reboot της θρυλικής σειράς των 80’s, «Matlock», είναι υποψήφιο με την Κάθι Μπέιτς (Α’ γυναικείος ρόλος σε δραματική σειρά), καθώς και με τη Σκάι Π. Μάρσαλ (Β’ γυναικείος ρόλος σε δραματική σειρά). Ισχυρή παρουσία καταγράφει και η κωμική σειρά «Ghosts», η οποία διεκδικεί υποψηφιότητες για καλύτερη κωμική σειρά, Α’ γυναικείο ρόλο σε κωμική σειρά (Ρόουζ ΜακΆιβερ), Β’ ανδρικό ρόλο (Άσερ Γκρόντμαν) και Β’ γυναικείο ρόλο (Ρεμπέκα Γουίσοκι). Στην ίδια κατηγορία ξεχωρίζουν, επίσης, οι σειρές «Elsbeth» (καλύτερη κωμική σειρά, Α’ γυναικείος ρόλος – Κάρι Πρέστον) και «Poker Face», με τη Νατάσα Λιόν να διεκδικεί βραβείο Α’ γυναικείου ρόλου σε κωμική σειρά. Υποψηφιότητα για καλύτερη ξενόγλωσση σειρά αποσπά και το ιταλικό ιστορικό δράμα «M. Son of the Century», ενώ το παζλ των υποψηφιοτήτων για τις σειρές που προβάλλονται στην COSMOTE TV συμπληρώνει το «Last Week Tonight with John Oliver», το οποίο διεκδικεί βραβείο καλύτερης σειράς ποικίλου προγράμματος.

Από ταινίες, ξεχωρίζει το εντυπωσιακό blockbuster «Επικίνδυνη Αποστολή: Η έσχατη τιμωρία», το οποίο διεκδικεί δύο βραβεία στις κατηγορίες καλύτερων οπτικών εφέ και καλύτερου σχεδιασμού κασκαντέρ, ενώ το φιλμ του Παρκ Τσαν-γουκ, «Καμία άλλη επιλογή», είναι υποψήφιο για καλύτερο διασκευασμένο σενάριο και καλύτερη ξενόγλωσση ταινία. Υποψηφιότητα για καλύτερα κοστούμια αποσπά το «Το Φιλί της Γυναίκας Αράχνης», ενώ στην κατηγορία καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας συναντάμε και το «Ένα Απλό Ατύχημα». Τέλος, στην κατηγορία καλύτερης κωμωδίας, διεκδικούν βραβείο οι ταινίες «Τρελές Σφαίρες» και «Friendship», ολοκληρώνοντας τη δυναμική παρουσία της COSMOTE TV στα φετινά Critics’ Choice Awards.