Μήνυμα Χρυσοχοΐδη προς τους αγρότες: Κάνουν παράνομες πράξεις με τα μπλόκα, υπάρχουν νόμοι που θα εφαρμοστούν – Δημογλίδου: Χρειάζονται δύο ανοιχτές λωρίδες

Επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες για «σκληρή γραμμή» της κυβέρνησης έναντι των αγροτικών κινητοποιήσεων, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, έκανε λόγο για «παράνομες πράξεις» με την κατάληψη των δρόμων και τόνισε ότι «υπάρχει δυνατότητα εφαρμογής του νόμου με μια σειρά διατάξεων ή μπορεί να εκπονηθούν διατάξεις σε ένα επόμενο στάδιο».

«Πραγματοποιούνται μια σειρά από παράνομες πράξεις όπως η κατάληψη των δρόμων και ο κίνδυνος που θέτουν τους υπόλοιπους πολίτες. Απέναντι σε αυτές τις παράνομες πράξεις από μια κοινωνική ομάδα η κυβέρνηση επέλεξε να μην ασκήσει νόμιμη βιά για την απομάκρυνση των τρακτέρ από τους δρόμους. Έτσι κάλεσε επανειλημμένα σε διάλογο τους αγρότες για να βρεθούν λύσεις, ελπίζω να υπάρξει απάντηση το επόμενο διάστημα» είπε στον ΣΚΑΪ ο Μ. Χρυσοχοΐδης.

«Πρέπει να ληφθούν μέτρα ασφαλείας για όσους ταξιδεύουν» συμπλήρωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη απαντώντας και σε όσους λένε ότι η τροχαία βασανίζει τους πολίτες και καλλιεργεί τον κοινωνικό αυτοματισμό. Όπως είπε «ο καθένας πρέπει σε αυτή τη χώρα να κάνει καλά τη δουλειά του. Η τροχαία πρέπει να διασφαλίσει ότι ο πολίτης θα πάει με ασφάλεια στον προορισμό του. Δεν είμαστε όλοι τροχονόμοι, να αφήσουμε την τροχαία να κάνει τη δουλειά της. Το γεγονός ότι μέχρι τώρα σε τόσο στενούς δρόμους με χιλιάδες αυτοκίνητα δεν έχουμε ατύχημα, είναι επίτευγμα»

Επισήμανε, επίσης, ότι «από την πρώτη ημέρα των μπλόκων υπάρχουν αξιωματικοί που μιλούν με τους αγρότες, Πολλές φορές βρίσκεται λύση, ορισμένες φορές όπως στο Κάστρο και το Μαρτίνο την Κυριακή δεν βρίσκεται συνεννόηση γιατί οι αγρότες δεν άνοιξαν τον δρόμο. Οι αγρότες δεν μπορούν να κάνουν τόσο ακραίες ενέργειες, όπως στο Κάστρο, είναι αντικοινωνική συμπεριφορά. Δεν μπορείς να ταλαιπωρείς χιλιάδες ανθρώπους, αυτό δεν είναι άσκηση δικαιώματος». Τέλος, σημείωσε ότι «είναι παράλογο ότι δεν έρχονται να συζητήσουν οι αγρότες, γι’ αυτό δεν βγήκαν στον δρόμο;».

Δημογλίδου: Θέλουμε δύο ανοιχτές λωρίδες

Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, δήλωσε στον ΑΝΤ1 ότι προϋπόθεση για να διεξαχθεί ομαλά η κυκλοφορία είναι να ανοίξουν δυο λωρίδες κυκλοφορίας στις εθνικές οδούς, λέγοντας ότι «αν δεν υπάρχουν δύο λωρίδες κυκλοφορίας δεν υπάρχει ασφάλεια για τους οδηγούς και τους αγρότες στις εθνικές οδούς».

Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. τόνισε ότι «θέλουμε μια λωρίδα κυκλοφορίας και μια λωρίδα για λόγους ασφαλείας. Στη Θήβα δώσαμε 1,5 λωρίδα για να εξυπηρετήσουμε τους οδηγούς ενώ δίπλα υπήρχαν τρακτέρ και πεζοί αγρότες, οπότε αντιλαμβάνεστε τον κίνδυνο», προσθέτοντας ότι «η εκτροπή πρέπει να γίνεται κάποια μέτρα πριν το μπλόκο των αγροτών γι’ αυτό και οι πολίτες στο σημείο που γίνονται οι εκτροπές δεν βλέπουν μπλόκα».

«Οι αγρότες στα Μάλγαρα συνεργάζονται άψογα με την τροχαία για να εξυπηρετήσουν τον κόσμο και το έχουν αποδείξει. Προχθές που είχαμε κακοκαιρία στην περιοχή δεν ήθελαν να βάλουν σε κίνδυνο τους πολίτες και άφησαν ανοιχτή την κεντρική οδό, δείχνουν πραγματικά ότι θέλουν να εξυπηρετήσουν τους πολίτες» είπε, προσθέτοντας ότι «δυστυχώς δεν είχαμε την ίδια ανταπόκριση τη Βοιωτία, ταλαιπωρήθηκαν και πάλι οι συμπολίτες μας. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα επικρατήσει η λογική σήμερα και αύριο γιατί περιμένουμε έξοδο».

«Όταν ένας άνθρωπος έχει ταλαιπωρηθεί τους φταίνε τα πάντα, καταλαβαίνουμε την αγανάκτηση των πολιτών», είπε και προειδοποίησε ότι θα υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στην επιστροφή μετά την Πρωτοχρονιά, «αν δεν μας δοθεί η δυνατότητα να ανοίξουμε την εθνική. Αν οι αγρότες δεν εξυπηρετήσουν τους συμπολίτες δίνοντας δύο λωρίδες κυκλοφορίας, θα δούμε ξανά τις ίδιες εικόνες» ανέφερε.

