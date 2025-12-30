Ρόδος: Συνελήφθη αστυνομικός με μισό κιλό κοκαΐνη, υπηρετεί στο αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ.

Στη σύλληψη ενός 37χρονου αστυνομικού για ναρκωτικά προχώρησαν οι αρχές στο λιμάνι της Ρόδου.

Πρόκειται για ανθυπαστυνόμο που υπηρετεί στο αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο αστυνομικός ταξίδεψε με πλοίο από τον Πειραιά στο νησί των Δωδεκανήσων έχοντας μαζί του περίπου μισό κιλό κοκαΐνης.

Όταν αποβιβάστηκε από το πλοίο τον περίμεναν οι συνάδελφοί του από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ρόδου, οι οποίοι κατά τον έλεγχο εντόπισαν τα ναρκωτικά αλλά και ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη στον λεβιέ ταχυτήτων του αυτοκινήτου του…

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

«Συνελήφθη σήμερα (30 Δεκεμβρίου 2025) πρωινές ώρες στη Ρόδο, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου, ένας 37χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για κατοχή και μεταφορά ναρκωτικών ουσιών με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση.

Ειδικότερα, σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε έλεγχος στον 37χρονο, ο οποίος υπηρετεί σε υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας στην Αττική, κατά την άφιξη του στο νησί, με πλοίο της γραμμής από Πειραιά, κατά τον οποίο βρέθηκαν εντός Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου που οδηγούσε:

τέσσερις συσκευασίες κοκαΐνης συνολικού βάρους -498,7- γραμμαρίων.

Κινητό τηλέφωνο

Οι ναρκωτικές ουσίες, το τηλέφωνο, καθώς και το Ι.Χ.Ε. που χρησιμοποιούσε ο δράστης κατασχέθηκαν.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.

Η εξιχνίαση της υπόθεσης εντάσσεται στις ειδικές επιχειρησιακές δράσεις των Αστυνομικών Υπηρεσιών του Νοτίου Αιγαίου για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών».

Διαβάστε επίσης:

12 τόνους ακατάλληλων τροφίμων κατέσχεσαν οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής – Άθλιες συνθήκες, βρωμιά και χαλασμένα μπιφτέκια

Αχαρνές: Χτύπησαν με πέτρα υπάλληλο απορριματοφόρου

Βορίζια: Σοκάρει η πραγματογνωμοσύνη στο αυτοκίνητο του Φανούρη Καργάκη – Συνολικά 17 σφαίρες από πιστόλια και καλάσνικοφ