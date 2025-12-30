search
ΤΡΙΤΗ 30.12.2025 16:19
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.12.2025 13:46

Ρόδος: Συνελήφθη αστυνομικός με μισό κιλό κοκαΐνη, υπηρετεί στο αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ.

30.12.2025 13:46
astynomikos-xeiropedes

Στη σύλληψη ενός 37χρονου αστυνομικού για ναρκωτικά προχώρησαν οι αρχές στο λιμάνι της Ρόδου.

Πρόκειται για ανθυπαστυνόμο που υπηρετεί στο αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο αστυνομικός ταξίδεψε με πλοίο από τον Πειραιά στο νησί των Δωδεκανήσων έχοντας μαζί του περίπου μισό κιλό κοκαΐνης.

Όταν αποβιβάστηκε από το πλοίο τον περίμεναν οι συνάδελφοί του από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ρόδου, οι οποίοι κατά τον έλεγχο εντόπισαν τα ναρκωτικά αλλά και ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη στον λεβιέ ταχυτήτων του αυτοκινήτου του…

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

«Συνελήφθη σήμερα (30 Δεκεμβρίου 2025) πρωινές ώρες στη Ρόδο, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου, ένας 37χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για κατοχή και μεταφορά ναρκωτικών ουσιών με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση.

Ειδικότερα, σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε έλεγχος στον 37χρονο, ο οποίος υπηρετεί σε υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας στην Αττική, κατά την άφιξη του στο νησί, με πλοίο της γραμμής από Πειραιά, κατά τον οποίο βρέθηκαν εντός Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου που οδηγούσε:

  • τέσσερις συσκευασίες κοκαΐνης συνολικού βάρους -498,7- γραμμαρίων.
  • Κινητό τηλέφωνο

Οι ναρκωτικές ουσίες, το τηλέφωνο, καθώς και το Ι.Χ.Ε. που χρησιμοποιούσε ο δράστης κατασχέθηκαν.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.

Η εξιχνίαση της υπόθεσης εντάσσεται στις ειδικές επιχειρησιακές δράσεις των Αστυνομικών Υπηρεσιών του Νοτίου Αιγαίου για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών».

Διαβάστε επίσης:

12 τόνους ακατάλληλων τροφίμων κατέσχεσαν οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής – Άθλιες συνθήκες, βρωμιά και χαλασμένα μπιφτέκια

Αχαρνές: Χτύπησαν με πέτρα υπάλληλο απορριματοφόρου

Βορίζια: Σοκάρει η πραγματογνωμοσύνη στο αυτοκίνητο του Φανούρη Καργάκη – Συνολικά 17 σφαίρες από πιστόλια και καλάσνικοφ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
marios themistokleous 66- new
ΥΓΕΙΑ

Μάριος Θεμιστοκλέους: «Έρχονται 5.000 προσλήψεις το 2026 – Θα μονιμοποιηθεί το επικουρικό προσωπικό στο ΕΣΥ»

agrotes-mploka-4
ΕΛΛΑΔΑ

Kλιμάκωση ετοιμάζουν οι αγρότες, πρόστιμα η κυβέρνηση – Στα Μάλγαρα μετά την Πρωτοχρονιά οι αποφάσεις – Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί, πού υπάρχουν μπλόκα

nosokomeio_nosileftis_2209_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Σοβαρή επιπλοκή από γρίπη για 3χρονο παιδί – Νοσηλεύεται με εγκεφαλίτιδα στο νοσοκομείο Λάρισας

serbia_tsoukalas_3012_1460-820_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σερβία: Συγκλονίζει ο προπονητής του Γιάννη Τσουκαλά – «Ήμασταν τέσσερα άτομα και τρώγαμε ξύλο από 100» (videos)

Papageorgiou
ΕΛΛΑΔΑ

Στρατιώτης αποπέμφθηκε από τις Ειδικές Δυνάμεις επειδή μίλησε σε συγκέντρωση

Δείτε όλες τις ειδήσεις
govgr-wallet_2912_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Μπλόκα της Τροχαίας: Επιτρέπεται να δείξω το δίπλωμα από το κινητό; - Τι λέει ο νέος ΚΟΚ

karustianou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σε άλλη «πίστα» η Καρυστιανού

planitis-ermis
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Ερμής: Ο πλανήτης που κανονικά... δε θα έπρεπε να υπάρχει

papazisis
LIFESTYLE

Ιωάννης Παπαζήσης: «Έχω φύγει από παράσταση γιατί δεν μπορούσα να ανεχτώ μια συμπεριφορά»

danikas
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Δανίκας και η «Χούντα των Αγροτών» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 30.12.2025 16:18
marios themistokleous 66- new
ΥΓΕΙΑ

Μάριος Θεμιστοκλέους: «Έρχονται 5.000 προσλήψεις το 2026 – Θα μονιμοποιηθεί το επικουρικό προσωπικό στο ΕΣΥ»

agrotes-mploka-4
ΕΛΛΑΔΑ

Kλιμάκωση ετοιμάζουν οι αγρότες, πρόστιμα η κυβέρνηση – Στα Μάλγαρα μετά την Πρωτοχρονιά οι αποφάσεις – Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί, πού υπάρχουν μπλόκα

nosokomeio_nosileftis_2209_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Σοβαρή επιπλοκή από γρίπη για 3χρονο παιδί – Νοσηλεύεται με εγκεφαλίτιδα στο νοσοκομείο Λάρισας

1 / 3