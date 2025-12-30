Τραμπ: Απειλές κατά του Ιράν και «παράθυρο» για F-35 σε Τουρκία – Οι αντιδράσεις Ισραήλ και Τεχεράνης

Σαφή μηνύματα προς το Ιράν, αλλά και αιχμές που προκαλούν ανησυχία στο Ισραήλ, έστειλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι η Ουάσινγκτον θα στηρίξει νέες επιθέσεις κατά της Τεχεράνης αν απορριφθεί νέα συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα, ενώ ταυτόχρονα άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών F-35 στην Τουρκία.

«Αν συνεχίσουν, θα τους ρίξουμε νοκ άουτ»

Μιλώντας μετά τη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η κυβέρνησή του θα υποστήριζε περαιτέρω ισραηλινά πλήγματα κατά του Ιράν, εφόσον η Τεχεράνη απορρίψει νέα συμφωνία για το πυρηνικό της πρόγραμμα και συνεχίσει την ανάπτυξη βαλλιστικών πυραύλων.

«Τώρα ακούω ότι το Ιράν προσπαθεί να το ξαναφτιάξει και, αν το κάνει, θα πρέπει να τους ρίξουμε νοκ άουτ», ανέφερε χαρακτηριστικά, έξι μήνες μετά τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς σε τρεις κρίσιμες ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

NOW – Trump says the U.S. will support strikes on Iran if they continue with their ballistic missile program. pic.twitter.com/YFv51qO8jH — Disclose.tv (@disclosetv) December 29, 2025

Προειδοποίηση για άμεση στρατιωτική δράση

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι δεν είναι ξεκάθαρο αν οι πληροφορίες αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα ή το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων, το οποίο –όπως είπε– «εξαλείφθηκε ολοσχερώς» τον Ιούνιο. Προειδοποίησε ωστόσο ότι, αν διαπιστωθεί επανεξοπλισμός, «δεν θα έχουμε άλλη επιλογή από το να τον εξαλείψουμε πολύ γρήγορα».

Ο Τραμπ σημείωσε ακόμη ότι το ενδεχόμενο νέας επίθεσης θα γίνει πιο επείγον αν αποτύχουν οι διπλωματικές προσπάθειες για τον περιορισμό του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος, διαμηνύοντας πως «θα το κάνουμε αμέσως».

Η απάντηση της Τεχεράνης

Σκληρή ήταν η αντίδραση από την πλευρά του Ιράν. Ο Αλί Σαμχανί, ανώτατος σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη αγιατολά Αλί Χαμενεΐ, δήλωσε μέσω X ότι οι πυραυλικές και αμυντικές δυνατότητες της Ισλαμικής Δημοκρατίας «δεν είναι περιορίσιμες» και πως το Ιράν «δεν χρειάζεται άδεια» για αυτές.

«Οποιαδήποτε επίθεση θα αντιμετωπιστεί με άμεση και σκληρή ανταπόδοση που θα ξεπερνά τη φαντασία όσων τη σχεδιάζουν», προειδοποίησε.

Under Iran’s defense doctrine, responses are set before threats materialize. Iran’s ‌#Missile_Capability⁩ and defense are not containable or permission-based. Any aggression will face an immediate ‌#Harsh_Response⁩ beyond its planners’ imagination. December 29, 2025

Η εύθραυστη εκεχειρία και τα σενάρια πολέμου

Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούνιο το Ισραήλ εξαπέλυσε πόλεμο 12 ημερών κατά του Ιράν, πλήττοντας στρατιωτικούς στόχους και εγκαταστάσεις του πυρηνικού προγράμματος. Οι ΗΠΑ ενεπλάκησαν λίγο πριν από το τέλος των συγκρούσεων, βομβαρδίζοντας τρεις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις-κλειδιά.

Παρά την κατάπαυση του πυρός που ανακοίνωσε προσωπικά ο Ντόναλντ Τραμπ, δεν διαφαίνεται μέχρι στιγμής διπλωματική λύση, ενώ πληθαίνουν τα δημοσιεύματα περί ενδεχόμενης επανέναρξης των συγκρούσεων.

«Παράθυρο» για F-35 στην Τουρκία

Την ίδια ώρα, ο Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει «πολύ σοβαρά» το ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία, παρά τις έντονες αντιρρήσεις του Ισραήλ. Υπενθυμίζεται ότι οι ΗΠΑ είχαν αποκλείσει την Άγκυρα από το πρόγραμμα το 2019, μετά την αγορά ρωσικού συστήματος αεράμυνας.

Q: Are you going to approve the sale of F-35s to Turkey?



TRUMP: We're thinking about it very seriously. I promise they'll never use them on Israel pic.twitter.com/5ylWvtjxAS — Aaron Rupar (@atrupar) December 29, 2025

Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε καθησυχαστικός, χαρακτηρίζοντας τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν «πολύ καλό φίλο» και δηλώνοντας ότι δεν βλέπει κίνδυνο σύγκρουσης μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας, παρά τις διαφωνίες για τη Συρία.

