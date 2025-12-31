Εορταστικό ωράριο: Δείτε τι ώρα θα κλείσουν εμπορικά καταστήματα και σούπερ μάρκετ την παραμονή της Πρωτοχρονιάς

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Τις αγορές τις τελευταίας στιγμής θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν οι καταναλωτές την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, καθώς εμπορικά καταστήματα και σούπερ μάρκετ θα λειτουργήσουν ως τις 18.00.
Αναλυτικά το εορταστικό ωράριο ενόψει της νέας χρονιάς:
Όπως επισημαίνει ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, το συγκεκριμένο ωράριο έχει ενδεικτικό και προαιρετικό χαρακτήρα, με τους εμπόρους να διατηρούν τη δυνατότητα προσαρμογών.
