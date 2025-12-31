search
ΕΛΛΑΔΑ

31.12.2025 06:09

Εορταστικό ωράριο: Δείτε τι ώρα θα κλείσουν εμπορικά καταστήματα και σούπερ μάρκετ την παραμονή της Πρωτοχρονιάς

ermou psonia – new

Τις αγορές τις τελευταίας στιγμής θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν οι καταναλωτές την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, καθώς εμπορικά καταστήματα και σούπερ μάρκετ θα λειτουργήσουν ως τις 18.00.

Αναλυτικά το εορταστικό ωράριο ενόψει της νέας χρονιάς:

  • Τετάρτη 31/12/2025: 09:00 – 18:00
  • Πέμπτη 01/01/2026: Αργία
  • Παρασκευή 02/01/2026: Κλειστά

Όπως επισημαίνει ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, το συγκεκριμένο ωράριο έχει ενδεικτικό και προαιρετικό χαρακτήρα, με τους εμπόρους να διατηρούν τη δυνατότητα προσαρμογών.

1 / 3