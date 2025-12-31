Κρήτη: Πτώσεις δέντρων στο Ηράκλειο από ολιγόλεπτη καταιγίδα (Photos)

Ζημιές σε περιοχές του Ηρακλείου στην Κρήτη προκάλεσε μία ολιγόλεπτη καταιγίδα αργά το απόγευμα της παραμονής της Πρωτοχρονιάς.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η δυνατή βροχόπτωση και, σε ορισμένες περιοχές, ακόμα και χαλαζόπτωση, σε συνδυασμό με τον δυνατό άνεμο ξερίζωσε δέντρα και παρέσυρε κιόσκια που είχαν στηθεί για τις γιορτές, όπως καταγράφεται και σε φωτογραφίες του cretalive.gr.

Προβλήματα εντοπίζονται στο κέντρο της πόλης, και συγκεκριμένα στην πλατεία μπροστά από την Αγία Αικατερίνη, στην πλατεία Κορνάρου, στην Όαση και στην παραλιακή λεωφόρο.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση των υπηρεσιών του δήμου Ηρακλείου, ενώ δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Σημειώνεται ότι, λόγω των άσχημων καιρικών συνθηκών, η δημοτική αρχή αναγκάστηκε να αλλάξει το σημείο του εορτασμού της έλευσης του νέου έτους, και από την πλατεία Ελευθερίας οι εκδηλώσεις μεταφέρθηκαν στο αίθριο της Βασιλικής του Αγίου Μάρκου.

